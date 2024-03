Yuberjén Martínez denunció un “robo” durante una pelea para clasificar a los Juegos Olímpicos

Yuberjén Martínez busca uno de los cupos por Colombia en el boxeo para los Juegos Olímpicos 2024 - crédito Colprensa

Colombia tiene asegurados 41 cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024, esperando que sigan aumentando en el primer semestre del año para soñar con otra participación destacada como ocurrió en las ediciones de 2012 y 2016, en Londres y Río de Janeiro respectivamente, en especial con deportes en los que se sumaron medallas.

En el caso del boxeo, Yuberjén Martínez, uno de los más importantes del país en esta disciplina, denunció que le robaron su tiquete para las justas durante una pelea, todo por cuenta de la decisión de los jueces que, según él, no fue correcta y significó que se retrasara en su objetivo de clasificar a París.

Por el momento, al pugilista le queda una última oportunidad en el campeonato mundial de Tailandia, donde deberá llegar lejos para quedarse con uno de los últimos cupos y volver a pelear una medalla como en Río 2016, cuando se quedó con la plata luego de perder la final de los 49 kg con el uzbeko Hasanboy Doʻsmatov.

“Me sentí robado”

Uno de los deportes más investigados en los últimos años es el boxeo, debido a una serie de irregularidades que tuvieron a la Federación Internacional en conflicto con el Comité Olímpico Internacional. Fue lo que vivió el pugilista colombiano en territorio europeo fue una nueva evidencia de ello.

Durante su pelea ante el cubano Alejandro Claro, en marzo de 2024, Yuberjén Martínez afirmó que los jueces favorecieron a su rival tras la decisión por 3-1: “Estuve en el Campeonato Mundial de Italia, en donde peleé la final, el cupo olímpico, contra un cubano. Nunca me sentí perdedor, pero, como siempre, los jueces ven otras cosas. El muchacho me logró ganar y nada, queda seguir buscando ese cupo”.

Yuberjén Martínez aseguró que en Italia no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos 2024 por una supuesta decisión errónea de los jueces - crédito - Diego Pineda/Colprensa

Para el cafetero, lo ocurrido en aquel enfrentamiento fue escandaloso e injusto porque merecía la victoria: “En Italia me sentí robado. El primer asalto no era para un 5-0, sino un 3-2; el segundo lo gané claramente y se lo dieron al cubano; en el tercero, casi lo mato, solo me faltó eso para que me dieran el combate”.

Martínez ahora partirá al campeonato mundial de Tailandia que se celebrará del 26 de mayo al 2 de junio, y en el que buscará uno de los últimos cupos: “Que se haga la voluntad de Dios. Es deporte, es boxeo y por eso no se sabe qué pueda pasar. Hay que prepararnos bien para afrontar lo que se viene. La idea es llegar de la mejor forma para lograr ese cupo”.

41 clasificados a París

Colombia ha asegurado un total de 41 cupos para su participación en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, cuyas disciplinas son el fútbol, atletismo, natación, lucha, gimnasia, boxeo, ecuestre, tiro con arco, vela y esgrima en 18 cupos de carácter nominal y 23 numéricos, repartidos entre 10 Federaciones Deportivas Nacionales.

La clasificación comenzó con la actuación de la Selección Colombia femenina, que obtuvo el subcampeonato en la Copa América 2022, asegurando los primeros 18 tiquetes para el país. Luego fue la aparición de la marchista Lorena Arenas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fue la primera en obtener un cupo nominal para Colombia y, demostrando su consistencia y liderazgo en el atletismo a nivel mundial.

La selección Colombia Femenina sueña con conseguir su primera medalla olímpica en París 2024 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Finalmente, el reciente afortunado que irá a las justas fue Ángel Medina, gimnasta de la modalidad de trampolín que celebró el 25 de marzo y se sumó a otra colega como Luisa Blanco, que lo consiguió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 junto a las boxeadoras Jenny Arias, Angie Valdés y Valeria Arboleda, Roberto Terán en salto de ecuestre, Ana María Rendón en tiro con arco y Víctor Bolaños que participó en la fórmula kite de Vela.

