Kika Nieto sufrió grave accidente en su casa y pidió ayuda a sus seguidores: “Tengo miedo a cómo voy a quedar”

La creadora de contenido reveló que la cicatrización ha compleja - créditos Kika Nieto/YouTube

Kika Nieto causó conmoción entre sus seguidores al informar que había sufrido un grave accidente en su casa mientras hacía algunas laboras de aseo.

“Estaba yo muy juiciosilla. Les quiero pedir ayudo o bueno, mejor un consejo. Hace como cuatro o cinco días estaba limpiando el baño de mis gatos, estaba prendiendo el incienso con un fósforo y junté dos fósforos y no pensé que eso fuese a representar ningún peligro para mi seguridad, pero eso voló y me cayó entre mi pantalón y mi piel. Me quemé horrible”, comenzó diciendo al respecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así las cosas, indicó que, si se dirigía a su audiencia en “este post, es para que dejen sus recomendaciones para los que estamos pasando por un proceso de cicatrización y le tenemos miedo a la forma en la que va a quedar”, agregó la creadora de contenido digital.

Kika Nieto tiene más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram - crédito @_kikanieto/Instagram

También dio detalles sobre la herida y agregó que “pingüis, este fósforo me ha quemado complemente, me abrió la piel, yo no sé cuántas capas tiene uno en la piel, pero me hizo un hueco gigante, me abrió no sé, la dermis, la epidermis, todo”, mostrando las consecuencias en un breve clip.

La influenciadora ha logrado mejoras significativas en una herida que sufrió, después aplicar varios tratamientos con cremas especiales destinadas a fomentar la regeneración cutánea. A pesar de la evolución positiva, expresó su descontento con la apariencia final de la cicatriz, la cual ha quedado más prominente de lo deseado, alterando la textura natural de su piel. Este caso ha captado la atención y suscita discusiones acerca de los avances y limitaciones en el tratamiento de lesiones cutáneas.

La afectada indicó que, aunque la herida ha cicatrizado notablemente con el paso de los días gracias a la aplicación consecuente de cremas regenerativas, no está satisfecha con el tamaño y la prominencia de la cicatriz resultante. Estos productos prometen mejorar notablemente la apariencia de las heridas durante el proceso de curación, sin embargo, su eficacia puede variar de persona a persona, evidenciando que los resultados no siempre cumplen con las expectativas de los pacientes.

Kika Nieto relató el momento en que sufrió accidente en su casa - crédito @_kikanieto/Instagram

Sobre Kika Nieto

Kika Nieto, cuyo nombre real es Erika Nieto Marín, es una reconocida figura en el ámbito de las redes sociales en Colombia. Nació el 30 de enero de 1993 en Bogotá y desde joven mostró un gran interés por el mundo digital. Se graduó como diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo cual le ha permitido desarrollar un estilo único en su contenido.

Saltó a la fama a través de su canal de YouTube creado en 2011, donde comenzó compartiendo tutoriales de maquillaje, consejos de moda y aspectos de su vida diaria. Su carisma y autenticidad le ganaron rápidamente una base de seguidores sólida. Con el tiempo, Nieto expandió su alcance a otras plataformas como Instagram y TikTok, donde continúa influenciando a un público joven con su contenido que ahora abarca un rango más amplio de temas, incluyendo la espiritualidad y la vida en pareja.

Kika Nieto mostró sus heridas - crédito @_kikanieto/Instagram

Además de su carrera como influencer, Kika Nieto ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia línea de productos y colaborando con marcas nacionales e internacionales. Esto demuestra su habilidad para convertir su influencia en línea en oportunidades de negocio reales.

A nivel personal, Nieto ha compartido abiertamente su fe cristiana, lo que ha sido tanto una fuente de inspiración como de controversia en sus redes. Se casó con su novio de largo tiempo, Santiago Macías, en 2018, evento que también compartió con sus seguidores.

A pesar de enfrentar críticas y controversias, especialmente por sus declaraciones sobre la comunidad LGBTQ+, Kika Nieto ha sabido mantenerse relevante en el cambiante mundo de las redes sociales. Su capacidad para adaptarse y evolucionar con las tendencias la ha establecido como una de las influencers más reconocidas de Colombia, con un impacto significativo en jóvenes y marcas por igual.