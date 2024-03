En zona rural de Bolívar apedrearon a un turista extranjero porque no se dejó robar

El turista no se dejó robar y recibió una pedrada - crédito redes sociales / X

Bolívar no deja de ser noticia en época de vacaciones, pero no por cosas positivas sino por estafas y agresiones contra los turistas nacionales y extranjeros, que poco a poco se crean una imagen negativa del departamento.

En un nuevo episodio bochornoso para los bolivarenses, un lugareño apedreó en la cabeza a un turista estadounidense porque no se dejó estafar, hecho que generó repudio en la población.

Los hechos tuvieron lugar en el sector del Volcán del Totumo, zona rural del municipio de Santa Catalina, cercano a Cartagena, a donde llegó el extranjero para conocer el atractivo geológico y terminó con una herida en la cabeza.

De acuerdo con los testigos, el ataque contra el turista sucedió cuando él y sus acompañantes se defendieron de un intento de robo, lo que no fue bien recibido por las personas que trabajan en el lugar y uno de ellos le propinó una pedrada al turista.

El hecho quedó registrado en video por uno de los conductores que llevó al estadounidense al volcán del Totumo que expresó: “Tremenda trifulca, le acaban de zampar una pedrada al gringo que yo traje porque no se dejó robar”.

En la filmación se muestra a varios turistas saliendo del lugar y regresando a los buses y vehículos en los que se movilizaron al volcán, así mismo se oye cómo varias personas conversan en inglés en medio de la trifulca.

La situación de inseguridad en las proximidades del Volcán del Totumo ha manifestado una creciente preocupación tanto entre los residentes de la zona como entre los operadores turísticos y justamente el que llevó al extranjero involucrado en la agresión pidió a sus compañeros que no volvieran a llevar turistas a ese sector de Bolívar.

“Miren señores qué vergüenza, perdónenme la expresión porque me da rabia, son de los clientes que yo traje, disculpen los del grupo, pero vea, esto es algo terrible mi hermano, una trifulca bien brava con los manes de aquí del volcán porque no se dejaron robar (los turistas), le acaban de zampar una pedrada a uno de los clientes que yo traje”, dijo el conductor que movilizó a los extranjeros.

Las autoridades locales y los prestadores de servicios turísticos están en alerta tras este suceso, el cual ha generado un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a los residentes como a los visitantes de futuros incidentes; mientras que la comunidad local, conocida por su hospitalidad y las bellezas naturales que ofrece la región, se ve ahora en la necesidad de enfrentar y mitigar las percepciones negativas que este tipo de eventos podría ocasionar sobre la industria turística de la zona.

“Están los gringos aquí arrebatados, esta vaina cada día se va es para atrás. ¡Qué vergüenza, Dios mío! hay que tratar de no trae a más gente aquí a esta mierda, porque esta vaina se está jodiendo cada día más”, concluyó el conductor.

El de los turistas estadounidenses no es el primer incidente de violencia relacionado con el turismo en la región, pues en redes sociales, un guía comentó que las bañistas del lugar quieren obligar a los visitantes a dejarse bañar por ellas para luego cobrar exorbitantes sumas de dinero y se molestas y alguien se opone.

“Yo llevé un grupo de 40 personas y les voy a ser honesto, a las bañadoras en especial, bájenle cinco a la vaina, no es obligatorio que la gente se deje bañar por ustedes. Dijeron de que yo hablé con los clientes para que no se dejarán bañar, no siendo así y casi me linchan ese poco de mujeres; mi experiencia fue bien barra”, relató el guía en redes sociales.