La madre de Juan David Zapata ingresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ y le dejó contundente mensaje

La séptima semana en La casa de los famosos Colombia sigue su curso y tras la salida de Nataly Umaña que ahora afronta en el mundo exterior las consecuencias de su romance con Miguel Melfi –por el que recibió duras críticas de los televidentes debido a que todavía se encontraba casada con Alejandro Estrada–, el interés de los televidentes ahora se dirige al futuro de otra de las relaciones que se forjó entre los participantes.

Dicha relación es la que protagonizan Sandra Muñoz y Juan David Zapata, misma que la propia caldense calificó como una forma de quedar a mano con el que había sido su esposo. Aunque han tenido algunas altas y bajas, la situación se puso especialmente tensa cuando Juan David fue elegido por Isabella Sierra para pasar la noche con ella ahora que era la líder de la semana, algo que no le hizo gracia ni a él ni a Sandra.

Tampoco han faltado las confrontaciones por su cambio de prioridades a lo largo de las semanas, algo que le recriminó Pantera en una nominación anterior, en la que lo acusó de cambiar sus prioridades entre competir y dejarse llevar por el amor de Sandra. A pesar de ello, el hijo de Sandra Muñoz, Julián Cabrera, manifestó que no tenía problema con lo que estaba pasando entre ellos. Lo que no se sabía era lo que opinaba al respecto la familia de Juan David.

En medio de todo ese panorama se produjo la visita de Franceny, la mamá de Juan David, como parte de la ya tradicional dinámica de los congelados. La mujer ingresó y buscó directamente a su hijo, que había quedado de pie cuando El Jefe dio la instrucción de que se quedaran quietos. La mujer, emocionada y con lágrimas en los ojos, lo abrazó, lo besó en la mejilla e insistió en las palabras “concéntrate, hijo. Concéntrate, mi amor”.

La mamá de Juan David le dejó unas palabras de aliento para que siga en competencia - crédito Vix

Franceny le dio a conocer el apoyo que estaba recibiendo de sus familiares y amigos, y le pidió que se mantuviera firme. “No te quiero ver sino en cuatro meses”, le recalcó a Juan David, dejando claro que no espera de él otra cosa que no sea la victoria.

Durante los breves instantes que estuvo en la casa buscó a Culotauro –que se quedó arrodillado en una posición propia de quien va a pedir la mano de otro en matrimonio–, le dio un beso en la frente y le dijo “esto es amor de mamá”. Pero para sorpresa de los televidentes, no tuvo nada que decir a Sandra Muñoz, por lo que los televidentes quedaron con la incertidumbre de lo que opina sobre la relación entre ambos.

Tras cumplirse el tiempo reglamentario de permanecer en la casa la mujer se retiró y se despidió diciendo a todos los participantes “que gane el mejor”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, interpretando que Franceny no aprobaba lo que ocurría entre Juan David y Sandra. “Juan David se movió, la señora no miró ni a Sandra ni a isa”, “La mamá de Juan Da llegó y ni miró a Sandra; es obvio que no está de acuerdo con lo que ella y Juan David intentaron tener (algo que ella quiere forzar). Amiga, date cuenta, ya es hora que te valores y busques tu puesto”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

Por otra parte, el público eligió a sus dos nominados de la semana, y justamente se decantaron por Sandra y Juan David, por lo que ahora se sumarán a Culotauro que fue nominado al principio de la semana por Nataly Umaña, tras su eliminación.