Fanática acusó a Karol G de hacerle ‘mal de ojo’ en un concierto: sintió una mirada “fea y fúnebre”

En un incidente peculiar y que está capturando la atención de las redes, Karol G, la reconocida cantante colombiana, fue acusada por una seguidora de causarle un supuesto “mal de ojo” durante uno de sus conciertos. Según la denunciante, que sufrió la pérdida de su cartera y un accidente que resultó en una lesión en su pierna, atribuyó estos infortunios a una mirada que recibió de la artista.

La seguidora hizo público su caso a través de X, (antes conocida como Twitter) bajo un username particular (@delbajoespectro); en su perfil personal, en el que afirma abiertamente que padece de esquizofrenia, narró que sintió una mirada “fea y fúnebre” proveniente de la Bichota, a quien responsabiliza directamente de los eventos negativos ocurridos posteriormente.

“Hola, quiero consultar algo y hacer una denuncia pública sobre Karol G. Resulta que fui al concierto de ella, me encontraba en primera fila, y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre”, comenzó narrando.

“Yo no le hice caso, hasta que fueron pasando los minutos y de repente veo que mi cartera desapareció (obvio me la robaron) y me hicieron caer feo, tengo un raspón en la pierna color morado, y ahora que lo analizo es culpa de Karol G. La hago responsable por mal de ojo”, afirmó la mujer.

En una serie de publicaciones en esta misma plataforma, la supuesta afectada siguió narrando otros eventos desafortunados que surgieron a raíz del aparente hechizo que le lanzó la cantante, justo cuando cantaba Mi ex tenía razón en medio del show, según ella.

Adicionalmente, la usuaria alegó que mientras la artista antioqueña realizaba sus intervenciones musicales, esta le transmitía “mala energía” a los asistentes. Cabe mencionar que la denunciante exigió que le hicieran la devolución del dinero que pagó por las entradas al evento que tuvo lugar en Venezuela.

Como era de esperarse, esta acusación, dividió opiniones entre internautas, algunos de los cuales expresaron escepticismo y sugirieron que el relato podría estar influenciado por el estado mental de la denunciante: “No entiendo por qué me salen estas bobadas como recomendación de X”; “¿Pero por qué te tendría envidia a ti?”; “Te voy a silenciar”; “¿cuánto para que cierres tu cuenta?”; “¿Qué droga te metiste?”, “Te estaba viendo así porque en ese momento te estaba robando y tú pensando en esas cosas”, son alguno de los comentarios que se leen.

Posteriormente, como medida para contrarrestar el supuesto maleficio, la seguidora mencionó haber buscado la ayuda de una bruja blanca para realizar una limpieza espiritual que, aparentemente estaba teniendo un efecto positivó según comentó. De otro lado, es preciso mencionar que al final de las publicaciones, la mujer hizo una promoción de su emprendimiento, por lo que se deduce que todo lo anterior fue con el objetivo de acapar la atención de los usuarios en redes sociales y enfocarlas en la venta de sus productos.

Este caso abre el debate sobre la influencia de las creencias supersticiosas en la percepción de los eventos cotidianos y cómo la salud mental puede jugar un papel en la interpretación de las experiencias vividas por los individuos. Además, este caso recuerda la polémica que surgió sobre su supuesto pacto con el diablo luego del estreno de su canción S91, en la que algunos afirmaron que el en el video se hacían aluciones a fuerzas oscuras, una controversia que la misma artista salió a desmentir en su momento.

Finalmente, es de resaltar que la acusación no ha sido comentada públicamente por Karol G ni por su equipo de representación, dejando a la especulación y al diálogo en redes sociales como principales fuentes de discusión sobre el tema.