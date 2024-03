Esto es lo que piensan el hijo y la mamá de Diana Ángel sobre su relación con Culotauro

Damián, hijo de Diana Ángel aprobó la relación de su mamá con Culotauro al igual que su abuela - crédito cortesía Canal RCN

No habían pasado más de tres semanas en La casa de los famosos Colombia y cupido comenzó a hacer de las suyas. Parejas como Miguel Melfi y Nataly Umaña –recién eliminada del reality–, Sandra Muñoz y Juan David Zapata, además de Diana Ángel y Culotauro. Esta última siendo la segunda más comentada de la competencia, después de que el hijo de la actriz de Francisco el matemático recibirá la visita y la aprobación de la relación.

Recientemente, Damián Maldonado hijo de la actriz, estuvo como invitado en el programa Buen día, Colombia, en el que nuevamente habló del amorío que sostiene su madre. En el matutino, el joven expresó el respaldo completo que tiene su madre, tanto de su parte como el de su abuela, Laura Rodríguez de Ángel por la relación que tiene Diana con Camilo Díaz.

Damián Maldonado, hijo de Diana Ángel, fruto de su matrimonio - crédito @dianaangel01/Instagram

Damián compartió cómo su abuela se siente cautivada por Culotauro, evidenciando el fuerte apoyo familiar hacia la relación. Además, durante la visita del joven hijo de la actriz a La Casa de los Famosos Colombia, el joven mostró gratitud hacia Díaz por hacer feliz a su madre, lo que refleja la aprobación hacia el noviazgo por parte de la familia.

“Mi abuela está fascinada con Culotauro, me dice que es una gran relación, que la pasan divino, que los performances son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y me dice todos los días: ‘Su mamá hizo esto, esto le dijo ‘Culotauro’”, comentó el joven.

Diana Ángel y Culotauro van enserio y ya se dieron su primer beso - crédito cortesía Canal RCN

Damián, por su lado, mantiene una actitud abierta respecto a futuro de la relación de su madre con el comediante fuera del contexto del reality, planteando la posibilidad de que Ángel se adentre en el ambiente humorístico de Díaz, a pesar de sus reservas sobre si sería lo más apropiado.

“No lo sé, ese círculo de Culotauro es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar, yo tengo la curiosidad, sería divertido y no me molesta”, enfatizó.

La actriz abrió su corazón con Culotauro

Durante la semana en la que el comediante fue líder de la casa, se presentaron varios hechos que pusieron a tambalear la relación con la actriz. Uno de esos, cuando Culotauro prefirió elegir sobre Ángel a Pantera para compartir la habitación, lo que despertó la ira de la protagonista de Francisco el matemático.

Esto llevó a que la pareja tuviera un encuentro privado en una de las habitaciones de la casa y fue en ese momento en el que la actriz señaló que “yo tengo un serio problema de dependencia emocional, entonces si tú me das ese afecto yo lo voy a recibir”. Por otro lado, Ángel hizo referencia a un muñeco que la abraza, pues este la hace sentir mucho más tranquila y segura en este tipo de eventualidades.

La actriz pidió que siguieran como amigos y pidió ayuda para superar las dificultades por su apego emocional - crédito La casa de los famosos Colombia/Facebook

“Había desfogado mi seguridad y mi tranquilidad, el amorcito que necesito, en ti … Entonces nos ponemos de acuerdo que no podemos tener nada más allá porque nos descuidamos, nos desconcentramos y me parece maravilloso… A mí me parece que es muy sensato que aún no te quieres lo suficiente para aceptar el amor de una mujer como yo, tenemos que poner unos límites”, agregó la también cantante.

Asimismo, pidió que le impartiera unas clases de clown para incentivar su creatividad, ya que sentía que el encierro estaba alejando toda posibilidad de crear nuevo contenido tanto musical como en teatro.