Sandra Muñoz desató controversia en ‘La casa de los famosos Colombia’ al revelar cuántas cirugías se ha realizado

Reconocida por su trabajo como modelo y presentadora de televisión, Sandra Muñoz se ha mantenido como una de las figuras más destacadas en el ámbito del entretenimiento en el país.

La caldense, gracias al auge de las redes sociales, es una referencia para las nuevas generaciones gracias a sus rutinas de ejercicio, que comparte con regularidad en sus cuentas oficiales. Adicionalmente, su experiencia en distintos reality shows la convierte en una de las participantes más destacadas en La casa de los famosos Colombia, así como en una de las más opcionadas para llevarse el premio mayor.

Sandra no ha desaprovechado su tiempo en la casa, y hasta se dio una nueva oportunidad en el amor con Juan David Zapata, también modelo y empresario de 27 años de edad con el que inició una relación que no ha dejado indiferente a los televidentes cuando el programa de telerrealidad del Canal RCN llega a su séptima semana.

Sumado a esto, su fuerte carácter le ha valido comentarios divididos entre los espectadores que se manifiestan en redes sociales a favor o en contra, a raíz de los roces que ha protagonizado con Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago y Mafe Walker. En esta oportunidad, la controversia se desató por una confesión de Sandra que no dejó muy convencidos al resto de participantes.

Durante una reciente dinámica, los famosos que todavía se mantienen en juego confesaron en cuántas oportunidades han pasado por el quirófano para someterse a ‘retoques’ estéticos. Cuando llegó el turno de la modelo de 42 años, esta aseguró que a lo largo de su vida solo se ha sometido a dos cirugías estéticas. “Solo me he hecho las tetas y una ‘lipo’”, expresó, añadiendo que no se había sometido a intervenciones ni en la cara ni en la cola.

Esta confesión generó más dudas que certezas entre los participantes que estaban presentes en la conversación y no podían creer lo que decía Sandra. Por un lado, Karen Sevillano le preguntó si no se había sometido en el pasado a bichectomías –para retirar la grasa que se acumula en la zona bucal y moldear las mejillas–, labios o lipopapada, a lo que esta movió la cabeza negativamente.

El más incisivo fue Miguel Melfi, que dejó en evidencia que no creía en lo que decía Sandra y le preguntó directamente “¿O sea que el culo también es tuyo?”, a lo que ella contestó “sí”, generando gestos entre los presentes de no creer en sus palabras. “No tengo nada más, ni me he tocado la boca, ni el rostro”, reiteró Sandra.

Como contrapartida, el resto de los presentes –que además de Karen y Melfi incluían a La Segura, Ornella Sierra, Alfredo Redes y Pantera– coincidieron en su mayoría de que se habían realizado diseños de sonrisa.

Sandra mostró su enfado por la decisión de Isabella

Debido a que Isabella ganó por segunda vez la oportunidad de ser la Líder de la semana, tuvo la oportunidad de elegir a su acompañante de habitación. Dicha elección causó sorpresa, pues eligió a Juan David, la actual pareja de Sandra. La modelo, visiblemente enfadada con la decisión de la actriz, no dudó en cargar contra ella.

“Feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza, eso es una bajeza. Eso no lo hace una dama, él no, él no importa, es otra cosa, pero ella como dama ¿tú me entiendes? Es una bajeza maric@, eso no lo hace una dama (...) es ponerse en los zapatos de otra mujer, cómo yo le hago esto de una dama a otra dama”, expresó entre lágrimas.

