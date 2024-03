Aprobación de Petro llegó al 34% y el 37% de los colombianos está de acuerdo con la Constituyente

La aprobación a la gestión del presidente Gustavo Petro, si bien repuntó un poco en marzo, solo alcanza al 34% de los colombianos - crédito Carlos Ortega/EFE

La aprobación a la gestión del presidente Gustavo Petro llegó, según el Opinómetro, la última encuesta de Datexco, 34%, logrando una repuntada de cuarto puntos porcentuales, respecto a la medición anterior. El sondeo a la opinión pública, que se publicó el 26 de marzo, consultó a 700 colombianos, entre el 20 y 22 de marzo.

De acuerdo a las cifras del Opinómetro, contratado por W Radio, la desaprobación a la gestión del presidente Petro tuvo una caída de cuatro puntos porcentuales, en comparación con la medición anterior, y llegó al 60%, de los encuestados.

La aprobación de la gestión del presidente creció en los últimos días de marzo, y llegó al 34% - crédito Presidencia de la República

Por regiones, en Bogotá, el 34% de los encuestados aprueba la gestión del presidente, mientras que el 63%, la desaprueba; en la región Caribe, la aprobación llegó al 44%, mientras que la desaprobación, el 51%. La región Pacífica es la que más aprueba la gestión del presidente Petro, con un 47%, frente al 42% de los encuestados no aprueban la forma en como el presidente está manejando el país.

Por otro lado, en la región Oriental es en la que más desaprobación cosechó el presidente: un 82%, frente al 14% de los encuestados que aprueban su gestión. En la región Central la aprobación llegó solo al 30%, frente al 61% de desaprobación.

En el Opinómetro también se preguntó por los diálogos entre el Gobierno Petro y el ELN - crédito Presidencia de la República/Albeiro Lopera/REUTERS

La encuesta también preguntó si se está de acuerdo, o no, en que el acuerdo entre el Gobierno y el ELN contemple no utilizar de manera alguna a menores de 14 años de edad o menos en el conflicto armado, como lo indica el Derecho Internacional Humanitario. La pregunta advierte que esta prohibición permitirá que menores entre 15 y 17 años participen en el conflicto armado.

De las 700 personas encuestadas, el 61% dijo estar en desacuerdo, frente al 26% que está de acuerdo. Por regiones los datos fueron los siguientes: Bogotá, 25% de acuerdo, frente a 64%; en la región Caribe, el 34% está de acuerdo, frente al 50%, que no lo está; en la región Central, el 23% de los encuestados están de acuerdo, frente al 70%, que no; en la región Oriental, solo el 11% está de acuerdo, mientras que el 73%, no; finalmente en la región Pacífica la mayoría de los encuestados, el 42%, está de acuerdo, mientras que el 39%, no lo está.

Asamblea Nacional Constituyente

El presidente habló, por primera vez desde que está en el poder, de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito Presidencia de la República/YouTube

Desde el 16 de marzo, la propuesta que hizo el presidente Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ha protagonizado la agenda noticiosa del país y estado en primera línea en las discusiones de la opinión pública.

Según el Opinómetro de Datexco, el 37% de los encuestados está de acuerdo con la propuesta del presidente, mientras que el 35% está en desacuerdo. El 24% no sabe y el 3% no responde.

Por regiones, en Bogotá el 37% está de acuerdo, frente al 36%, que no; en la región Caribe, el 29% está de acuerdo, mientras que el 33%, no lo está; en la región Central, el 39% de los encuestados está de acuerdo con esta propuesta, frente al 32%, que no; en la región Oriental, el 37% está a favor de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero la mayoría, el 43% no lo ve con buenos ojos. Finalmente, en la región Pacífica, no varía mucho la percepción de los encuestados, 37%, de acuerdo, frente a 34%, en desacuerdo.

Nicolás Petro es inocente o culpable, esto piensan los colombianos

El juicio en contra del hijo mayor del presidente Petro ha dominado la agenda noticiosa del país desde que se conocieron las primeras denuncias en su contra por haber recibido dineros irregulares que estarían destinados a la campaña presidencial de 2022 - crédito Camila Díaz/Colprensa

El proceso contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República, también ha protagonizado la agenda noticiosa y los debates en la opinión pública, por lo que en el Opinómetro también se consultó a la ciudadanía por la inocencia o culpabilidad de Petro Burgos.

Para el 58% de los encuestados, el hijo mayor del presidente Petro es culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, por los que está siendo enjuiciado. Mientras que el 31% cree en su inocencia.