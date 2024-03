La paisa Paola Holguín le respondió a Gustavo Petro críticas a la “vaca” para las carreteras de Antioquia

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín se fue contra Gustavo Petro luego de que pidiera suspender la vaca por las vías 4G en Antioquia - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, realizó una publicación en su cuneta de X que generó controversia provocando al mismo tiempo diversas reacciones en diferentes personajes de la política nacional. En su mensaje el jefe de Estado le solicitó al gobernador de Antioquia que frenara de la “vaca” para completar las vías 4G en el departamento, además la calificó como innecesaria.

Frente a esto la senadora perteneciente al partido de oposición Centro Democrático, Paola Holguín le respondió al primer mandatario colombiano, argumentando que esta no era innecesaria y dio más opiniones con respecto al tema.

Y es que, en su publicación Holguín destacó que la “vaca” no era innecesaria debido a que según ella el Gobierno nacional ha “repito hasta el cansancio” que no pondrá los recursos que hacen falta para que se puedan terminar las obras con las que se pretenden construir estas carreteras. Adicionalmente puso sobre la mesa que, bajo su óptica, al primer mandatario le moleste una iniciativa ciudadana que calificó como “solidaria” y que dijo tenía como objetivo principal finiquitar dicho proyecto de infraestructura vial que según ella beneficia al país y no solo a Antioquia.

En su misma publicación agregó que: “Extraño que le preocupe la infiltración de recursos ilícitos, porque eso poco o nada le preocupó en su propia campaña. Definitivamente Petro, “ni raja ni presta el hacha”.

Paola Holguín le recuerda al presidente infiltración de dineros ilícitos en su campaña presidencial - crédito @petrogustavo

En cuanto al mensaje del presidente Petro que provocó la anterior reacción por parte de Holguín fue el siguiente: “Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de “la vaca” innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones. Le propongo más bien implementar con el gobierno nacional el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquía”.

Y añadió que: “De cualquier manera el gobierno nacional adelantará el proceso de cobro por valorización evitando castigar sectores poblacionales antioqueños con baja capacidad de pago”.

El presidente exigió al gobernador de Antioquia detener la "vaca" por posibles dineros ilegales - crédito red social X

Además dela senadora Paola Holguín otro compañero de su partido, el representante a la Cámara Andrés Forero habló sobre el tema en su cuenta de X respondiendo a otra publicación del presidente en la que solicitaba una “investigación rigurosa” sobre los aportes que presuntamente hizo el Clan del Golfo a la “vaca” para reunir recursos para las vías 4G en Antioquia.

A esto último, el legislador de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes le contestó lo siguiente: “Claro, debe investigarse. Pero ojalá el presidente hubiera mostrado tanta diligencia a la hora de determinar de dónde provenían los recursos de su campaña presidencial, especialmente los que llegaron a través de su hijo. Ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Andrés Forero responde a Gustavo Petro por solicitar investigar infiltración de dineros ilícitos a "vaca" por la vías de Antioquia - crédito @AForeroM

Otro personaje político que a pesar de su cercanía con el Gobierno liderado por Gustavo Petro, defendió la iniciativa gubernamental fue Daniel Quintero Calle, quien dijo: “Las 4G cruzan Antioquia, pero benefician a medio país acercándolo al puerto de Urabá. Son las vías que no quiso hacer Uribe en 8 años. Como Alcalde aprobé 300 mil millones que permitieron la financiación del túnel del Toyo, y como antioqueño, puse el millón que se pidió de cuota para la “Vaca”.

Y añadió en su mensaje que: “Si bien resulta sospechoso que, ante el bajo recaudo y después de que el Gobernador propusiera el renacimiento de las convivir, el Clan del Golfo haya hecho donaciones, yo permitiría que estos planes avancen, estableciendo controles estrictos. En especial sobre el Gobernador —recordemos los 6 billones aún perdidos en Hidroituango—. Además, se debe aprovechar esta oportunidad para rastrear el origen de los dineros, y desmantelar organizaciones paramilitares”.