Karen Sevillano reaccionó a la salida de Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos Colombia’

La ibaguereña fue la recién eliminada de 'La casa de los famosos Colombia'

Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de La casa de los famosos Colombia y su salida despertó cientos de comentarios en las redes sociales. Varios internautas señalaron a la ibaguereña de haberse quedado sin su esposo Alejandro Estrada –aunque sigue circulando el rumor de una aparente estrategia– y sin el panameño Miguel Melfi, que fue salvado y regresó a la competencia.

Después de haberse despedido con un emotivo beso, Miguel Melfi ingresó a la casa estudio siendo recibido en medio de abrazos y sorpresa de algunos de sus compañeros. Esto llevó a que famosos como la creadora de contenido Karen Sevillano y La Segura, hablaran de la salida de la actriz, ya que era algo que no esperaban en el corto plazo.

Karen Sevillano y La Segura temen por lo que pueda ocurrir fuera de la competencia con Nataly Umaña

Para la vallecaucana, la salida de Umaña de la competencia le generó tristeza y preocupación por la forma en que salió de la competencia, además de la situación que enfrentará con su expareja; “Me da mucho pesar con Nataly por todo lo que tiene que salir a enfrentar”, fueron las primeras palabras de Sevillano.

Y agregó: “Va a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, de sus actos, de sus sentimientos también. Porque obviamente sus actos fueron reacción y consecuencia de sus sentimientos, pero le toca enfrentarse a muchísimas cosas”.

Qué dijo Miguel Melfi

Melfi expresó su preocupación por la salida de Nataly Umaña y lo que tendrá que enfrentar a su salida de la competencia

La creadora de contenido no fue la única en hablar, pues Miguel Melfi también dio su punto de vista sobre la eliminación de su pareja dentro de la competencia. Aseguró que también siente preocupación por todo lo que tendrá que enfrentar Nataly Umaña en el exterior asumiendo las consecuencias de sus actos.

“Le toca afrontar muchas cosas … Eso era lo que más me daba cosita cuando estábamos ahí, pero yo no quería tocar el tema porque me daba cosita … Simplemente, me decía ‘ojalá te vaya bien’ y yo le respondía ‘que te vaya bien, que todo lo que pase afuera sea mejor que acá’”.

Cómo reaccionaron las redes

Momento en el que Alejandro Estrada expone las razones por las cuales terminó su relación con Nataly Umaña

Los internautas siguen sin perdonar el comportamiento que tuvo la recién eliminada, pues en vista de las opiniones que tiene sus compañeros hay quienes señalaron que no debió involucrarse sentimentalmente con Melfi estando casada. Algunos de los más destacados son: “El temor de ella salir de la casa era ese, enfrentarse a la realidad que le esperaba afuera”; “esperamos un poco de respeto hacia Nataly, cometió errores sí, pero quienes somos para señalarla”; “que regrese Nataly, ella era la razón por la que veía ese reality, ahora se puso aburrido”, entre otros.

Trayectoria de Nataly Umaña

Nació el 3 de enero de 1984 en la capital musical de Colombia, donde vivió hasta su adolescencia, pues luego de que sus padres se separarán se trasladó a Bogotá en compañía de su madre. Su formación artística la llevó a cabo en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, Inglaterra. En cuanto a su paso por las pantallas, la actriz ha participado en teatro, cine y televisión.

Nataly Umaña formó parte de producciones importantes en los canales de televisión y empezó su carrera como modelo

Su vida pública inició como modelo, pero se popularizó en el cuestionado concurso de belleza Chica Med, el cual ganó en el 2004, año en el que el certamen desapareció, pues estuvo fuertemente ligado al narcotráfico y lavado de activos. En 2009 ganó el Premio India Catalina a Mejor actriz protagónica de serie o miniserie por su papel de Juanita Marín en El cartel, de Caracol televisión y posteriormente en el 2010 es nominada al Premio TVyNovelas a Mejor actriz antagónica de telenovela por su personaje de Jenny Rico en Las detectivas y el Víctor, del Canal RCN.

Su más reciente trabajo fue en 2021 para la plataforma de streaming Netflix como la profesora Estela Malagón en la serie Chichipatos y luego pasó a hacer parte del elenco de la Dejémonos de Vargas en 2022.