El ‘profe’ Luis Fernando Montoya protagonizó emotivo momento en el estadio de Manizales: participó en la dirección del Caldas frente a Alianza

Luis Fernando Montoya, homenajeado en el estadio Palogrande durante la victoria del Once Caldas ante Alianza FC - crédito Colprensa

El partido que cerró la jornada 13 de la Liga BetPlay I-2024 lo protagonizaron Once Caldas vs. Alianza FC y estuvo cargado de emociones. Más de 30.000 personas se dieron cita en el estadio Palogrande de Manizales, no solo para presenciar una nueva victoria, que permite al ‘Blanco, blanco’ afianzarse entre los ocho mejores del campeonato, sino para homenajear a Dayro Moreno como el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano.

En medio del encuentro, que terminó en victoria para los locales 1-0 con gol del ecuatoriano Billy Arce, los hinchas del segundo equipo colombiano en ser campeón de la Copa Libertadores presenciaron el regreso de otra de las leyendas del club. Se trata del profesor Luis Fernando Montoya, que hizo presencia en el escenario deportivo de la capital caldense y además asesoró al profesor Hernán Arriero Herrera en algunas decisiones durante el trámite del partido.

Montoya, apodado el ‘Campeón de la Vida’ se vio obligado a retirarse forzosamente de la dirección técnica luego de un intento de fleteo en donde recibió un disparo que lo dejo cuadripléjico. Sin embargo, su amor por el fútbol le permitió superar ese difícil momento y radicado en Manizales, ha sido muy cercano a la dirigencia del Once Caldas. La transmisión de Win Sports captó el emotivo momento, que fue comentado ampliamente en redes sociales.

El 'Arriero' Herrera pidió consejos a Luis Fernando Montoya durante la victoria 1-0 de Once Caldas ante Alianza FC - crédito Win Sports

Así cambió la vida de Luis Fernando Montoya luego de ser campeón de la Copa Libertadores 2024

Luis Fernando Montoya dirigió al Once Caldas entre el 2003 y el 2004 y fue campeón de Liga y Copa Libertadores con el equipo de Manizales - crédito Colprensa

En un trágico evento que sacudió a Colombia, Luis Fernando Montoya, ex técnico de fútbol, quedó paralítico después de ser baleado en un robo en Caldas, cerca de Medellín. El incidente, ocurrido días después de competir en la final de la Copa Intercontinental en Japón, resultó en una cuadriplejía para Montoya, a raíz de un disparo que afectó gravemente su médula espinal.

Tras el asalto, Montoya fue sometido a una intensa atención médica en una clínica de Medellín, donde pasó más de cuatro meses en recuperación. Aunque las expectativas iniciales sobre su estado de salud eran desalentadoras, Montoya ha logrado sobrevivir 19 años después del incidente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza. BBC Mundo relata cómo, en los momentos críticos posteriores al asalto, se informó a su familia sobre las mínimas posibilidades de supervivencia.

“En el momento en el que me pasó esto, cuando estaba en la clínica, yo escuché a un médico que le decía a mi esposa: -’Él no dura cinco minutos. Él se puede ir en cualquier momento’… Y llevo 19 años”

En cuanto a las consecuencias legales del asalto, inicialmente fueron arrestadas cuatro personas. Meses después, en febrero de 2005, Luis Alberto Toro, también conocido como ‘El Guajiro’, fue capturado en el departamento de Putumayo. Toro admitió ser el responsable del ataque y fue posteriormente condenado a una pena de prisión de alrededor de 25 años, aunque fue liberado en julio de 2014 tras recibir una reducción de sentencia por buena conducta y participación en programas de rehabilitación. Este giro en el proceso judicial generó diversas reacciones en la opinión pública y puso de manifiesto los desafíos del sistema penitenciario en el país.

La resiliente jornada de Montoya ha inspirado a muchas personas, no solo dentro del ámbito deportivo sino también en aquellos que enfrentan adversidades significativas. Su historia resalta la importancia de la perseverancia y la fuerza interior ante las circunstancias más desafiantes. La comunidad deportiva y seguidores alrededor del mundo continúan mostrando su apoyo a Montoya y su familia, rememorando el legado y contribuciones del técnico antes del incidente que cambió su vida.

