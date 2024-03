Luz Adriana Camargo, nueva cabeza de la Fiscalía, hizo balance de la gestión de Martha Mancera en la entidad

Luz Adriana Camargo habló sobre su percepción de Martha Mancera en la Fiscalía - crédito Fiscalía y Colprensa

En una jornada extraordinaria llevada a cabo el 12 de marzo, y tras cinco sesiones de votación de la Sala Plena, la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal General de la Nación. Esta decisión estuvo rodeada de polémicas, sobre todo por la sorpresiva renuncia de Amelia Pérez a la terna propuesta por Gustavo Petro justo antes de la votación definitiva.

Luego de su posesión el viernes 22 de marzo, Camargo ha concedido entrevistas a medios para explicar cómo será su papel en la Fiscalía. En uno de esos encuentros con el sistema de medios públicos Rtvc, Camargo abordó varios temas cruciales, incluyendo la gestión de Martha Mancera como fiscal encargada, así como la presunta relación que tiene la mujer con el caso de alias Pacho Malo.

Al respecto de la presunta vinculación de Mancera con funcionarios de la entidad que tenían nexos con el narcotráfico, la nueva fiscal General expresó cautela, afirmando que con la información que dispone no sería responsable emitir opiniones sin una base sólida. “La única información que tengo es la que ha circulado en los medios. No sería serio ni responsable expresar ninguna opinión”, dijo explícitamente Camargo.

Sin embargo, reconoció el cumplimiento de la función por parte de la exvicefiscal, destacando que estuvo al frente de su deber durante la administración de Francisco Barbosa.

En cuanto a la composición de su equipo de trabajo, Camargo dejó claro que cada líder llega con su propia cuadrilla y que la exvicefiscal Mancera no formará parte de su equipo. “No está entre las personas en las que confío, ni he trabajado con ella antes”, expresó la nueva fiscal.

A pesar de que Camargo reconoció la experiencia y antigüedad de Mancera en la Fiscalía, concluyó que no la incluirá en su equipo, pues solo la conoció poco más de cerca durante el periodo en el que Barbosa estuvo al frente de la entidad de investigación.

En cuanto a su visión para la Fiscalía durante su administración, la nueva fiscal General enfatizó la importancia de investigar todo lo necesario sin ningún tipo de favoritismos o persecuciones. Destacó que su enfoque principal será asegurar que la Fiscalía cumpla con su función sin parcialidades, transmitiendo un mensaje de responsabilidad.

El compromiso de la nueva funcionaria con la transparencia promete marcar una nueva etapa en la administración de justicia en Colombia. “Esta será una Fiscalía que se limitará a cumplir con la función constitucional que se le ha encomendado a esta entidad”, señaló Camargo a Rtvc.

Con su nombramiento, Luz Adriana Camargo enfrentará el desafío de liderar una de las instituciones más importantes del país en un momento de gran escrutinio público, sobre todo por la situación de orden público, seguridad y recrudecimiento del conflicto armado que atraviesa Colombia.

El presunto nexo de Martha Mancera con alias Pacho Malo

Una investigación de la revista Raya ha desmentido las afirmaciones de Mancera sobre la inexistencia de documentos que respalden las denuncias contra Francisco Javier Martínez, exdirector del CTI en Buenaventura, por su presunta implicación en narcotráfico y tráfico de armas. Pruebas documentales y testimonios de agentes encubiertos de la Fiscalía sugieren que Mancera estaba al tanto de las actividades ilícitas de Martínez, pero no tomó medidas investigativas.

El periodista Coronell ha destacado la preocupante interferencia de Víctor Forero, alto cargo del CTI y pareja de la mano derecha de Mancera, Luisa Obando, quien habría presionado a testigos para modificar sus declaraciones y excluir a alias Pacho de sus testimonios.

Un detalle aún más diciente es que los denunciantes que señalaron a Pacho fueron reubicados, judicializados y encarcelados en lugar de ser protegidos. Además, se ha señalado que Mancera permitió que Pacho continuara en su posición de poder en Buenaventura durante dos años más, a pesar de informes que lo vinculaban con actividades criminales en la zona.