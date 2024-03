Centro Democrático pide mantener vaca por las vías en Antioquia: “Está en marcha y es imparable”

El Centro Democrático se fue en contra de Gustavo Petro por pedir suspender la vaca por las vías de Antioquia - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Gobernación de Antioquia

El partido de oposición Centro Democrático y varios de sus congresistas rechazaron suspender la vaca que emprendió el gobernador Andrés Julián Rendón, por iniciativa de Álvaro Uribe, luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera aumentar los impuestos para financiar las vías 4G en Antioquia.

“La solidaridad y generosidad manifestada por Antioquia y por los colombianos que creen en un motor de progreso y bienestar para el país como las vías 4G está en marcha y es imparable”, señalaron desde la colectividad que dirige el expresidente Uribe Vélez.

El mensaje se dio en respuesta a una petición que realizó el presidente Petro al gobernador Rendón para que suspendiera la cuenta dispuesta para recaudar aportes ciudadanos para financiar los proyectos de infraestructura. Según el mandatario, ese mecanismo podía ser infiltrado por criminales debido a una supuesta donación del Clan del Golfo.

El Centro Democrático impulsa la vaca por las vías de Antioquia tras la petición de Gustavo Petro para suspenderla - crédito X

Al respecto, desde el partido señalaron: “Ni el narcotráfico, ni los criminales, ni el odio, ni el resentimiento, ni el fomento de la lucha de clases, lograrán detener el desarrollo de Colombia ni de Antioquia. Por Antioquia y por Colombia: ante el castigo y la indolencia el camino es el civismo de un pueblo libre”.

Desde el partido dirigido por Uribe Vélez también rechazaron la propuesta del presidente Petro, que señaló que en lugar de la vaca se debía realizar cobros por valorización a los propietarios que se benefician de las vías.

“La valorización que usted propone, afectaría principalmente a quienes cultivan la tierra y desarrollan actividades agropecuarias en esos corredores viales sin importar el tamaño de su propiedad, haciendo inviable su actividad económica. ¿O acaso usted pretende profundizar el odio de clases entre los campesinos y agricultores de Colombia?”, señalaron.

Varios congresistas de la colectividad reiteraron que la iniciativa surgió ante la negativa del Gobierno nacional por entregar los recursos para culminar las obras. Con el lema “ni raja ni presta el hacha”, los líderes políticos defendieron la vaca e instaron al gobernador Rendón a continuar.

La senadora María Fernanda Cabal le dijo al presidente Petro que revise los dineros ilegales de su campaña, antes que los de la vaca de Antioquia - crédito X

“Petro puede preocuparse mejor por las platas no reportadas a su campaña a la presidencia. La Gobernación de Antioquia tendrá los mecanismos para bloquear que ingresen dineros ilegales. Usted no es autoridad para impedir el aporte voluntario de los colombianos para Antioquia”, señaló la senadora María Fernanda Cabal.

“Presidente @petrogustavo cuál es su bronca con Antioquia: No destina los recursos para terminar las vías 4G que es su responsabilidad, y ahora quiere estropear una propuesta audaz y valiente para recaudar los recursos que se requieren para sacar adelante las vías que serán del uso y disfrute de todos los colombianos”, señaló el representante Juan Espinal.

El senador Juan Espinal sostiene que no es posible implementar cobros por valorización en las vías 4G de Antioquia - crédito X

De acuerdo con el congresista, Bancolombia y la Gobernación implementarán herramientas para detectar dineros ilícitos en la vaca. “Le propongo que mejor tome la decisión de destinar los recursos, deje estorbar tanto, es lamentable que usted sea enemigo del desarrollo del país, lo demuestra con las vías 4G y con el Metro de la Bogotá”, agregó.

El senador Espinal además sostuvo que no es posible realizar cobro por valorización, debido a que el propio Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro señaló que se podrá aplicar solo hasta 5 años después del inicio de las obras. Por esa razón no sería posible ejecutar la alternativa que señaló el mandatario.

La senadora Paola Holguín aseguró que la vaca no es “innecesaria” como sostuvo el presidente Petro. Señaló que desde la Gobernación se han solicitado los recursos al Gobierno nacional, pero no ha sido posible obtenerlos. Contrario a la petición del mandatario, invitó a más senadores a sumarse a la colecta.

La senadora antioqueña Paola Holguín, del Centro Democrático, rechazó suspender la vaca por las vías de Antioquia como pidió el presidente Gustavo Petro - crédito cortesía

“Llama la atención que les moleste una iniciativa ciudadana, solidaria, que nace en Antioquia para unas vías que necesita Colombia. Extraño que le preocupe la infiltración de recursos ilícitos, porque eso poco o nada le preocupó en su propia campaña”, señaló Holguín.

El representante Daniel Carvalho rechazó que el presidente Petro pida suspender la vaca por las vías de Antioquia - crédito X

El rechazo no solo vino de sectores de la oposición, sino también de antioqueños independientes como el representante Daniel Carvalho. “Señor Presidente, no logro entenderlo. Hace poco usted dio a entender, en Urabá, que las vías 4G no eran prioritarias para su gobierno. Ahora Antioquia decide recoger plata para continuar la construcción de vías NACIONALES y tampoco le parece bien. Ni raja ni presta el hacha”, aseguró.