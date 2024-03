Así vivió Nicki Nicole su primer concierto en Colombia: “Fue una de las mejores noches que pasé”

La cantante argentina se presentó, por primera vez, en Colombia - crédito festereopicnic/Instagram

Nicki Nicole se presentó, por primera vez en Colombia, el 24 de marzo de 2024, en el Festival Estéreo Picnic. Tuvieron que pasar dos años, luego de su frustrado concierto en el festival de 2022, para que la argentina llegara a Bogotá y pusiera a bailar al Parque Simón Bolívar.

A su llegada, le contó a Infobae Colombia, decenas de fanáticos la esperaban en el aeropuerto El Dorado. No lo podía creer, pero tenía todas expectativas altas. Así lo dejó saber en el escenario, pues le habían hablado muy bien del público colombiano y los asistentes al FEP 2024 y no defraudaron.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Conmovida, la argentina se entregó en el escenario, sacó a bailar a una camarógrafa y subió a dos personas del público, una mujer que le tenía preparado un regalo, un retrato. El público coreaba sus canciones y la vitoreaba entre canción y canción, rompía en gritos el Simón Bolívar cuando la argentina se puso la camiseta de la selección Colombia o confesaba lo mucho que le gustaron los Chocorramos y los buñuelos.

Infobae Colombia habló con Nicki Nicole después de su concierto en el FEP 2024 para saber cómo vivió ese primer concierto en Bogotá y cómo lo preparó, cómo fue lidiar con la altura, la colaboración con Alejandro Sanz, que hace parte del nuevo disco del español, y la comida colombiana.

La cantante argentina se presentó por primera vez en Colombia, en el Festival Estéreo Picnic - crédito Infobae Colombia

Después de que se canceló su presentación en el Estéreo Picnic de 2022, en el escenario se le vio bastante conmovida, ¿cómo fue finalmente presentarse en Colombia y ver que la gente cantaba todas sus canciones?

Para mí, en lo personal, fue una de las mejores noches que pasé. Primero, porque los esperé mucho, cuando, en 2022, iba a venir para acá, estaba muy ilusionada y cuando pasaron esas cosas de que se canceló y no sabíamos cuando íbamos a volver. Yo, en mi corazón, quedé un poco triste, la verdad, y no sabía que iba a pasar tampoco, viste, porque pasó mucho tiempo.

Llegué al aeropuerto, ayer, y me estaban recibiendo los fans de acá, que yo nunca los había visto siempre fue como quizás ver en redes, capaz, cosas, y al verlos personalmente y que me digan, te esperamos un montón de tiempo. Ahí, como que yo dije, esto está sucediendo, al fin. Hoy, entre tema y tema, me pasaba de mirarlos y decir esto está, pasando el público es increíble, se saben las canciones. Es como muy loco, porque venís por primera vez a un festival, y la verdad es que nunca sabés qué te puedes encontrar. Puedo decir, bueno sí, me escuchan en Colombia, o no, no sé, pero nunca físicamente, sabes si la gente va a ir al show y poder verlos, saber que estaban acá, subirlos al escenario para mí fue una locura de show y me dan muchas ganas de volver obviamente con algo más como show propio.

Las presentaciones de festival son muy distintas a los conciertos propios, que son más personales, pues no hay esa presión del tiempo porque sigue otro artista, ¿cómo fue la preparación para este primer concierto en Colombia?

La verdad es que es algo un poco más corto. Yo intento como, en el medio, poder también hacerles saber lo que estoy sintiendo, porque a veces, viste, es tan poquito el tiempo que yo les quiero también como agradecer, en el medio y todo, pero para mí es una preparación hasta con mucha más expectativa, porque es un público nuevo, viste. Hay mucha gente que te está conociendo por primera vez. Entonces, para mí, es clave mostrar un poco de todo lo que soy entre, nada, lo que el último disco, mechar con los anteriores, mostrar también mis diferentes géneros y cosas que hago, porque no suelo quedarme en un solo lugar y me gusta como que la gente note todo eso.

La cantante argentina se presentó por primera vez en Colombia, en el Festival Estéreo Picnic - crédito Infobae Colombia

Uno de los momentos más íntimos del show fue con Plegarias, el público estaba conmovido y cantando mientras encendían la luz de los celulares; desde la tarima, ¿qué sintió en ese momento, pues se la vio enternecida por la respuesta de la gente?

La verdad es que, es un momento del show, en el que hay que aguantarse las lágrimas, en lo personal, nada, yo los veo a ustedes, o sea, veo a todos con los flashes prendidos y es como que ahí terminas de ver cuánta gente hay, cuando la cantaban era una locura, de hecho, hasta me sorprendió. En un momento, dije, no, no puede ser y es un momento que me emociona mucho porque sé lo que ha marcado esa canción a mucha gente y sé que quizás para unos no es solamente cantarla, viste. Como que han sentido muchas cosas a través de ella. Entonces sé que es un momento íntimo y me gusta respetarlo.

¿Qué tal la altura? ¿Fue difícil lidiar con ella?

¡Estamos bien alto! Sabés, que yo lo sentí y no sabía. Yo dije, ¡che como qué!… ¡El aire, medio escaso! Me está pasando algo y después dije, ¡ay, no, claro! Estamos acá, y me dijeron, un par, y dije claro, no era yo, porque yo, viste, a veces, digo bueno, capaz no tomé suficiente agua, digo, y no la verdad que está un poco heavy la altura, pero me sirvió mucho tomar shots de jengibre. Me dieron como tres shots de jengibre y ahí me los mandé y eso me acomodó la verdad, pero sí que se siente.

La cantante argentina se presentó por primera vez en Colombia, en el Festival Estéreo Picnic - crédito Infobae Colombia

Recién estuvo en España y ‘anunció’ una colaboración con Alejandro Sanz, ¿cómo va eso?

En realidad, todavía no lo anunciamos, pero yo medio que la spoilié, más que nada. La verdad es que me tiene muy contenta esa canción, no solo por la canción en sí, que si bien es increíble, sino por todo el cariño de admiración que yo le tengo a él. Es una de las personas con las que yo más soñaba hacer algo, más allá de si fueras a salir, o no, solamente quería juntarme en el estudio, verlo trabajar, conocer su mundo. Eso era lo más importante y me acuerdo de que fuimos a su casa y tiene un estudio en su casa, fuimos con todo mi equipo y no hay nada mejor que conocer a un artista que admiras y que sea la persona que esperas que es.

Porque a veces, viste, que, qué sé yo, capaz te engaña un poco el mundo de bueno endioso a un artista y capaz como persona, no es que es malo, pero no es como yo esperaba. Conocerlo y ver que era como yo esperaba, es como que dije, no lo amo, este hombre es increíble. Así que estoy muy contenta, va a salir en su disco, que no sé cuándo sale, no quiero spoilear, tampoco, porque es de él, pero la verdad que sí que la gente lo espere, porque es una canción muy hermosa.

En el escenario contó que le encantaron los Chocorramos y los buñuelos, ¿qué más ha probado o está por probar?

No llegué a comer nada más, me dijeron que mañana desayune tamal, ¿está bien?

A mí no me gusta, pero está bien...

¡Ah! ¡Qué tengo que hacer! Uno me dice que sí, otro me dice no. Acá tengo dos votos que sí, tres votos que sí. Lo tengo que probar. Unos chicos me regalaron un café, así que ese lo voy a probar. Yo pruebo. Yo tengo que probar, es mi primera vez en Colombia y después si no me gusta bueno, pero para mí hay que probar y me dijeron cazuelas. ¿Están buenas? Pero eso más de almuerzo o cena, ¿cierto?. Nada estaré probando conociendo y con ganas de volver acá con algo un poco más íntimo y propio. Así que para mi gente de Colombia, les quiero agradecer primero que nada por la noche de hoy y que esperen, que algo puede suceder.