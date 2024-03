Shakira se encontró con Jonatan Clay en Miami y aseguró haber visto su contenido: “Comprobé que me conoce”

Shakira y Jonatan Clay se conocieron por primera vez en Miami y la artista aseguró conocer el contenido del influencer - crédito @jonatanclay/Instagram

El creador de contenido bogotano Jonatan Clay relató cómo fue su encuentro con Shakira, su artista favorita y de la cual realizó una parodia en el año 2017 cuando se estrenó el tema Chantaje junto al cantante paisa Maluma. “Yo hice una versión que se llamó Maquillaje. Finalmente pude comprobar que ella sí la vio y que además le gustó, pero lo increíble ocurrió cuando me contó que sabía quién era yo”.

El influencer fue invitado a la ciudad de Miami al lanzamiento oficial del álbum Las mujeres ya no lloran; sin embargo, él fue más allá y relató cómo hizo para poder reunirse con ella y hablar sobre el video que se viralizó. “Ya tiene más de 180 millones de reproducciones en YouTube, algo que a ella misma le sorprendió”.

Si bien Jonatan Clay hizo parte de los medios e influencers invitados por la disquera Sony a la presentación oficial del disco de Shakira que tuvo lugar en el Hard Rock Café de Miami, Estados Unidos, su cupo para hablar con ella y tomarse fotos no estaba garantizado. La experiencia incluyó dos días en los que el creador de contenido pudo ver a su artista favorita pasar por la alfombra roja y compartir con la prensa. “Cuando me invitaron no me dijeron que podía estar con ella, pero ya con eso yo fui el más feliz; sin embargo, no perdí la esperanza de poder por lo menos preguntarle si ella había visto mi video, una duda que siempre quise resolver”. Empezó contando el bogotano en un video que subió a sus redes.

Shakira reconoció al influencer Jonatan Clay que hizo su parodia más viral en 2017 con el tema Chantaje - crédito @jonatanclay/Instagram

En el día uno, Shakira atendió a los medios en una rueda de prensa y posteriormente compartió con ellos la cuenta regresiva para que su nuevo álbum saliera la mercado. “Cumplí el sueño de verla, la tenía a escasos metros, era alucinante estar en el mismo recinto que Shakira, pero mi manilla no me permitía pasar, yo quería poder tocarla, pero me comporté por miedo a que me sacaran”.

Después de Shakira atendió a los medios, ingresaron todos al auditorio para que la misma artista presentara su nuevo trabajo discográfico. “Subí un video en el que muestro que yo fui el que comenzó a gritar para que todos los presentes hiciéramos la cuenta regresiva. Esa noche me fui a dormir feliz, me sentía realizado”, contó.

No obstante, lo mejor estaba por venir y el no se lo esperaba. “Estando en el restaurante del hotel nos encontramos con algunos de los periodistas que fueron a cubrir el evento y algunos tenían entrevista face to face con ella al otro día”, agregó.

Fue en ese momento en el que Alejandro Villalobos, reconocido Dj y locutor del país le brindó la oportunidad de poder estar un paso más cerca de su estrella favorita. “Alejandro que es amigo de ella y tenían cita en la mañana, me dijo que si quería podía acompañarlo y que él me hacía pasar como parte de su equipo de trabajo”, narró.

Es de esta forma como el influencer recordado por hacer la parodia más popular de Shakira consiguió compartir con ella. “Entré normal y me contuve, porque Villalobos me advirtió que no fuera mostrarme tan fan porque me podían sacar. Alejandro empezó su entrevista y al final cuando se hicieron foto, pregunté si también me podía hacer una. Ella la más divina, dulce y sencilla me dijo que sí”.

Shakira compartió con la prensa en el Hard Rock de Miami el lanzamiento de su álbum 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @jonatanclay/Instagram

Pese a que cumplió su cometido, el objetivo de Clay iba más allá de una foto junto a su cantante preferida, él lo que en realidad buscaba era poder cruzar un par de palabras con Shakira. “Mientras que ella se acomodaba buscando la mejor luz, me invitó a sentarme a su lado para quedar frente a los reflectores, pero en mi cabeza estaba organizando las ideas. Apenas tuve la foto le conté que había hecho una parodia suya y le pregunté si la había visto”, añadió Jonatan.

Aunque el creador de contenido bogotano admitió que en principio a la barranquillera le costó acordarse de qué video se trataba, en cuanto cayó en cuenta se emocionó. “Me dijo ¡ay sí, tu eres el de la peluca! Claro que me acuerdo, yo veo tu contenido, yo sé quién eres tú”, afirmó el influencer que fueron las palabras de la cantante.