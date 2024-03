Jhonny Rivera habló sobre a la salud mental de su hijo: “Estoy muy contento de verlo mucho mejor”

Jhonny Rivera se mostró orgulloso del progreso y recuperación de su hijo - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Andy Rivera, el destacado cantante de música urbana e hijo del reconocido Jhonny Rivera, habló con sus seguidores sobre su actual estado de salud y sus planes a futuros. En un reciente video publicado en redes sociales, declaró sentirse mucho mejor anímicamente y reveló su determinación para seguir adelante con su carrera musical.

“Hey, mi gente, espero que estén muy bien. Hace rato les quería hacer este video para decirles que me siento mejora anímicamente, mi salud está mejorando increíblemente, tengo muchas ganas de vivir y de luchar”, expresó el cantante de música urbana, añadiendo que su recuperación es un renacer y un volver a empezar desde cero. Estas palabras llegan después de un periodo difícil para el cantante, que enfrentó serios desafíos de salud mental y emocionales.

Jhonny Rivera, por su parte, no ocultó su orgullo y alivio por la recuperación de su hijo. En declaraciones compartidas a su comunidad de seguidores, el cantante de música popular habló sobre los momentos complicados que han vivido como familia y agradeció a sus fanáticos por su incondicional apoyo.

“Mi gente les quiero hablar como papá, estoy muy contento de ver a mi hijo mucho mejor, acabó de subir un reel en el que expresa que quiere vivir, que quiere trabajar y bueno, hace rato no lo veía así de contento y de motivado. El proceso que él ha atravesado no ha sido fácil, ha sido muy difícil, eso no se lo deseo a nadie, porque es terrible, es sentir una impotencia horrible de no poder ayudar. Bueno, le quiero dar las gracias a usted que lo ha esperado y toda esa gente que no se han ido, que se han quedado ahí y han tenido toda la paciencia del mundo. Gracias por apoyar a mi muchacho, de verdad como papá se los quiero agradecer de todo corazón” comentó el novio de Jenny López a través de un video.

En medio de los desafíos, el exnovio de Lina Tejeiro también habló acerca de su compromiso con la música y su audiencia. El intérprete de Monumento reveló su intención de lanzar nueva música de manera consecutiva, evidenciando su empeño en retomar su posición en la industria musical. “Con ganas y con salud puede recuperar lo que sea y hoy estoy aquí lleno de amor, de energía, quiero que sepan que estoy aquí para darles música para que nos acompañemos en las buenas, en las malas y nuevamente darles gracias mi gente, ya solté una cancioncita ahorita en febrero y así nos vamos a ir una tras otra mi gente, no pienso parar”, adelantó el artista, demostrando su renovada energía y entusiasmo por su trabajo.

Andy Rivera fue claro en su mensaje de agradecimiento y esperanza, en su publicación en redes sociales: “Ustedes y la música me han salvado más de una vez, hoy me lo voy a tomar como un renacer, un volver a empezar de cero. No importa si me toma mucho tiempo, si no están los números, no importan las visitas, solo quiero volverme a conectar con mi pasión que es la música y sentir que puedo intentarlo infinitas veces”, escribió en una emotiva publicación en Instagram, haciendo eco del poder curativo de la conexión con sus raíces artísticas y su comunidad de seguidores.

El cantante urbano lanzó su nuevo tema Qué rico sería, además, anunció que planifica nuevos proyectos musicales, sus fans se mantienen alentados por su recuperación y expectantes ante su próximo estreno: “¡Que chimba mi rey! Sos un ser humano grandioso papiiiii… te queremos”; “Gracias a vos mi Fle. Por demostrar ese coraje y a la vez esa vulnerabilidad. Mucha gente se conecta con esas cualidades que son tan grandes. Prepárate para recibir lo que viene”; “Con fe y disciplina se logra salir de cualquier percance!”.