Estado Mayor Central aclaró cuál fue la traición de Gustavo Petro, que advirtió ‘Iván Mordisco’

Luego de que, Iván Mordisco, en X, asegurara que las disidencias de las Farc que comanda habrían brindado apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022, y que el presidente los traicionó, el comandante Andrey Avendaño, integrante de la delegación del Estado Mayor Central que está en negociaciones con el Gobierno, en el marco de la política de Paz Total, negó que la guerrilla haya brindado dicho apoyo y aclaró cuál fue la supuesta traición del presidente.

“Lo afirmo con toda transparencia: las Farc no apoyamos con dinero la campaña de Petro. Nosotros no apoyamos esa campaña, ni ninguna, con dinero”, le dijo el comandante Avandaño a CM&.

El guerrillero insistió en que no brindaron apoyo a la campaña del presidente Petro, pues dicen que no tienen recursos para financiar ninguna campaña, y que en ningún momento se reunieron con él, ni cuando fue candidato y ni ahora que está en la Presidencia.

Lo que sí advirtió es que, cuando las comunidades de las poblaciones en las que tienen injerencia, les preguntaron cuál era la mejor opción en las elecciones de 2022, ellos decían que les parecía que esa era Gustavo Petro.

“Lo reitero: nosotros no hemos financiado la campaña de Petro, cuando las comunidades nos preguntaron cuál era la mejor opción para ser presidente de Colombia, nosotros respondimos que nos parecía que la opción idónea era Petro, pero de ahí a afirmar que financiamos la campaña hay mucho de diferencia. A duras penas tenemos para comprar el mercado”, aseguró el comandante Avendaño.

La supuesta traición de Petro

Hay que recordar que luego de que el presidente Petro llamara “traqueto vestido de revolucionario” a Iván Mordisco, el comandante del Estado Mayor Central, en X, escribió: “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó en su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.

El comandante Avendaño, según le dijo a CM&, aclaró que la traición del presidente Petro no fue por un pacto hecho en campaña, sino por haber roto el cese al fuego bilateral en tres departamentos del país, que, es menester advertir, se decidió luego de que el frente Dagoberto Ramos atacó a una comunidad indígena en Toribío (Cauca), y asesinó a una lideresa indígena.

“Cuando se dice que Petro traicionó nos referimos al momento en que decide romper el cese el fuego bilateral en varias regiones. Las comunidades apoyaron un gobierno que prometió la paz, cuando Petro cambia el discurso a uno más guerrerista creemos que es un retroceso, una traición a lo prometido al pueblo”

Sobre el señalamiento a Iván Losada, más conocido como Ivan Mordisco, Avendaño rechazó las declaraciones del presidente Petro: “Iván Losada no es ningún traqueto. Es un campesino que tuvo que empeñar las armas para defender las comunidades. Es tiempo de desmontar el discurso guerrerista y retomar los diálogos para una salida pacífica al conflicto”.

Finalmente, Avendaño aseguró que los diálogos con el Gobierno nacional están pasando por un momento complejo.

Petro ordenó al Ejército que capture vivo a Iván Mordisco: “No me lo maten”

El presidente Gustavo Petro le pidió al Ejército Nacional que capture, con vida, a Iván Mordisco, el comandante del Estado Mayor Central, las disidencias de las Farc con las que suspendió el cese al fuego en tres departamentos del país, luego de que el frente Dagoberto Ramos asesinara a una líder indígena en Toribío (Cauca).

Lo que quiere el presidente es que Iván Mordisco comparezca ante la justicia y aclare las declaraciones que, supuestamente, hizo, en X, asegurando que había apoyado la campaña presidencial de 2022.

Esto fue lo que dijo el presidente: “Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten, porque dice en Twitter que él dijo que y entonces Vicky dice que el tuit dijo que y me tienen un escándalo, cuando yo, ni de chiquito, me quise meter a la Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamientos. Entonces no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo, que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz, hace 30 años, y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación, para que le comente allá a los comandantes del Ejército de Colombia”.