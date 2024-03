Festival Estéreo Picnic 2024: artistas, apertura de puertas, experiencias y todo lo que necesita saber para el jueves 21 de marzo

Imagen de uno de los stands del Estéreo Picnic 2024. Este jueves 21 de marzo será su primera edición - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

Este jueves 21 de marzo, el Parque Simón Bolívar de Bogotá será por primera vez la casa del Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los eventos musicales más grandes de la ciudad, y que al igual que en ediciones anteriores, este año prometió artistas de talla mundial y experiencias inolvidables.

A pocas horas de que inicie el evento, y para que viva la experiencia al máximo, aquí le contamos todo lo que necesita saber sobre la primera jornada del festival, en la que agrupaciones como Kings of Leon y Thirty Seconds To Mars se tomarán los escenarios.

Horarios y artistas que se presentarán en el primer día

El Festival Estéreo Picnic abrirá sus puertas al público a las 2:00 de la tarde - crédito Festival Estéreo Picnic/Instagram

Lo más importante que tiene que saber de la jornada es que las puertas del Parque Simón Bolívar se abrirán para los asistentes a partir de las 2 de la tarde, así lo confirmó Páramo, la empresa productora del FEP y encargada de la logística del evento, a Infobae Colombia.

”Importante que la gente llegue temprano para que sigan y hagan su ruta festivalera. El festival no cuenta con parqueaderos oficiales entonces lo mejor es que lleguen en cualquiera de las opciones de transporte público que ofrece la ciudad”, indicó Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Páramo a este medio.

Recuerde que, según la programación oficial del FEP, la jornada del 21 de marzo comienza a las 4:30 de la tarde con la presentación de Lucas Hill y Mariscos en los escenarios Adidas y Colsubsidio, respectivamente. Cada uno presentará un show hasta las 5:15 de la tarde.

Lucas Hill será el encargado de abrir la primera jornada del FEP 2024 - crédito Colprensa

Maca & Gero y Buha 2030 serán por su parte los encargados de inaugurar los escenarios Johnnie Walker y CeraVea a las 5:10 de la tarde, con espectáculos que irán hasta las 6:00 de la tarde.

En lo que respecta a la cuota internacional, los shows iniciarán sobre las 6:45 de la tarde en los escenarios Johnnie Walker y CeraVe con el cantante y compositor irlandés Hozier, y la banda de Nueva Zelanda, Leisure.

Desde las 7:45 y hasta las 11:00 de la noche, por los cuatro escenarios pasarán diferentes artistas que prometen hacer inolvidable la velada como Thirty Seconds to Mars, en el escenario principal; King Gizzard & The Lizzard Wizard; The Virginia Valley, Limp Bizkit, entre otros.

A continuación, encontrará la programación completa:

Horarios del día 1 del Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito @festereopicnic/X

Cashless

Recuerde que como ya es tradición, el festival será completamente Cashless, lo que significa que su manilla será el único medio de pago dentro del festival; esta podrá recargarla en los diferentes puntos Cashless que encontrará a lo largo del Parque Simón Bolívar.

Desde el FEP le recomiendan que haga una recarga considerable, para que evite contratiempos, especialmente si va los cuatro días del festival.

A continuación, encontrará el mapa del Festival para que conozca con antelación dónde estarán los escenarios, y cuáles serán los puntos de recarga Cashless:

Mapa Festival Estéreo Picnic - crédito www.festivalestereopicnic.com

Barras y experiencias

De acuerdo con lo dicho por el director de comunicaciones de Páramo a Infobae Colombia, en total serán más de treinta marcas las que tendrán experiencias para los visitantes del FEP.

Johnnie Walker ofrecerá una gama de coctelería en el FEP - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

Entre las destacadas están las de Johnnie Walker, el principal sponsor de esta edición 2024 del FEP, quienes contarán con más de 12 barras estratégicamente ubicadas a lo largo del parque, las cuales ofrecerán a los consumidores una variada coctelería. Además, contarán con un escenario alterno, que se asemeja a una bóveda, donde los asistentes podrán disfrutar de varios colectivos de artistas emergentes de manera gratuita.

“En esta bóveda los consumidores van a poder entrar y vivir una experiencia muy exclusiva, como cuando se encuentran en una discoteca con sus amigos. Es una experiencia mucho más privada como para parar un poquito la adrenalina de todo el festival”, explicó María José Neira, representante de Johnnie Walker, a este medio.

La aerolínea oficial del FEP, Latam Airlines, por su parte anunció que contará con una “torre de control” de 3 pisos, en donde los asistentes podrán explorar toda la red de conexiones nacionales e internacionales que tiene la aerolínea y su aliado Delta Air Lines. Asemejando a sus aviones reales, la torre también ofrecerá conexión wifi.

“Adicionalmente, como parte de la experiencia durante el FEP, Latam entregará un pasaporte que los visitantes deberán timbrar con cinco sellos, en las cuatro estaciones que estarán ubicadas alrededor del Festival. Completar los timbres permitirá acceder a regalos de la aerolínea”, detallaron desde la compañía aérea.

La torre de control que tendrá Latam en el FEP 2024 - crédito Latam Airlines

El festival además destacó que este año contará con Oasis, un espacio dedicado “al testeo de sustancias, con acceso a mínimo vital de agua, zona de recuperación e información y asesoría dentro del festival”, en caso de que llegue a sentirse mal, vulnerado o violentado.

Si no tiene muy claro cómo funcionará TransMilenio durante la jornada y las rutas alternas que ofrecerá, además de los objetos que puede y no llevar al festival, a continuación, le dejamos un documento en detalle con todo lo que necesita saber: https://mailchi.mp/paramopresenta/fep2024-todo-lo-que-necesitas-saber-en-un-mundo-distinto.