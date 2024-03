Ariadna Gutiérrez protagoniza fuerte enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’ con Maripily Rivera

La ex reina de belleza le cantó la tabla a la empresaria y presentadora puertorriqueña en medio de una discusión por la actitud con su equipo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

Ariadna Gutiérrez ha sido la protagonista de varios titulares sobre su participación en La casa de los famosos que se transmite por Telemundo. La exreina colombiana ha mostrado a lo largo de su participación en el programa, una cercanía con su compañero de equipo, Lupillo Rivera, con quien además ha compartido varios besos en la competencia y se habla que estaría surgiendo un romance.

La ex Señorita Colombia ha formado parte del Team Tierra, en el que se encuentra la puertorriqueña Maripily Rivera. En un reciente video difundido en las redes sociales del reality, se pudo observar un fuerte cruce de palabras entre la modelo y la presentadora de televisión, quienes se reclaman fuertemente por el comportamiento que han tenido en los últimos días.

Ariadna Gutiérrez arremetió contra Maripily Rivera en 'La casa de los famosos' por los tratos contra su equipo - crédito @ariadnagutierrezfans/Instagram

En el clip replicado por la cuenta de Instagram del reality, se ve cómo en un primer cruce de palabras la presentadora boricua le reclama a Gutiérrez: “Tú eres la primera que no tratas a uno como debe de ser”, visiblemente molesta, a lo que la ex reina de belleza argumentó: “La familia no se trata como tú humillas a la gente”.

Ante la mirada desconcertada de Lupillo, que está ubicado al lado de la modelo colombiana, nuevamente Maripily Rivera arremetió y aseguró que se ha sentido humillada en repetidas ocasiones.

“Me humillan ustedes con sus actitudes y sus estrategias. Su manera de quererme a mí es faltar el respeto”, agregó la empresaria puertorriqueña, mientras Ariadna continuaba con el discurso de unión familiar —haciendo referencia al equipo al que pertenecen—, lo que elevó los ánimos.

Internautas afirman que Maripily estaría celosa de la exreina colombiana, por su cercanía con Lupillo Rivera - crédito Telemundo

“Lo siento mucho. No te vengas a hacer la santa que santa no eres y no te vengas a hacer la boba porque tampoco boba eres […] Por eso te pegaste a Lupillo y por eso Lupillo se pegó a ti”, afirmó tajante Maripily, mientras la exreina se mostró conmovida al final de la discusión.

Las opiniones están divididas, pues la cantante La India salió en defensa de su compatriota puertorriqueña y afirmó que: “Es verdad. MP tiene razón, ellos se la pasan hablando detrás de su espalda y después se molestan cuando MP se los deja saber. MP que se vaya de ese farso cuarto”.

Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez ya habían tenido un primer encontrnazo en 'La casa de los famosos' el 25 de enero - crédito MomentosDeLaCDLF/TikTok

Otros salieron a apoyar a la exreina colombiana, pues ya estarían planeando la estrategia para eliminarla de la competencia en las próximas eliminaciones. Algunos de los más destacados son: “Maripily ya me tiene harta, que se vaya”; “ya tenemos que sacar a Maripily”; “se siente orgullosa de sus raíces, pero no representa a las mujeres boricuas con su arrogancia, soberbia y humillaciones”; “Maripily no sabe expresarse y su mejor herramienta es la humillación”, entre otros.

Nació el amor entre Lupillo y Ariadna Gutiérrez

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera ya no esconden su atracción en La casa de los famosos Estados Unidos, pues la exreina y modelo colombiana abrió la puerta para que el cantante mexicano le expresara sus sentimientos.

Así mismo, las muestras de cariño entre la pareja han aumentado los rumores de una posible relación entre los participantes del reality en el que sus compañeros ya habían comentado que entre ellos podría existir algo más que una amistad. Ya son dos los románticos besos que han registrado las cámaras entre Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera, lo que ha despertado euforia entre los competidores de la casa que aprueban la unión y reacciones encontradas en la audiencia, pues recordemos que la modelo colombiana tiene pareja.

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera ya no ocultan su atracción, así han sido sus dos besos en público dentro de 'La casa de los famosos 4'

Lo que inició como una especulación entre la modelo sucreña y el ex de Belinda, pasó a ser una posibilidad bastante grande, pues Ariadna dio vía libre a Lupillo para que la besara. El cariñoso momento revolucionó las redes sociales.