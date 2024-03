Gremio de transportadores, con una carta al presidente Petro, afirmó querer continuar los diálogos para concertar precios del Acpm

Gremios de transportadores afirmaron estar dispuestos a establecer mesas técnicas con el gobierno para fijar el precio del Acpm - crédito Colprensa

Las tensiones entre el sector transportador y el Gobierno colombiano parece que van a caer sobre las mesas técnicas para fijar el precio del Acpm, según una carta emitida por la Cámara Intergremial del Transporte, bajo el colectivo Unidos, en la que le dijeron al presidente Gustavo Petro que las agremiaciones sí tienen las disposición de reunirse con el Gobierno.

La discusión tomó un punto de inflexión cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló del incremento de la tarifa del combustible en vista de la falta de “voluntad” de los transportadores para llegar a una concertación.

En una rueda de prensa ocurrida el 13 de marzo, el jefe de la cartera expresó que “Todo el mundo sabe que en algún momento hay que ajustar el precio del diésel. Estaremos esperando la oportunidad de llegar a acuerdos, pero nos preocupa que el gremio del transporte parece que no tiene voluntad de llegar a acuerdos porque siempre termina amenazando con paro”, dijo.

Como respuesta, la discusión sobre el ajuste del precio del Acpm (Aceite Combustible para Motores Pesados) cobró una relevancia más tempestuosa. En primer lugar, la Cámara Intergremial del Transporte, manifestó su disconformidad con los anuncios de Bonilla.

No obstante, afirmaron en su reciente carta que “según el acuerdo en octubre de 2022, la Cámara Intergremial del Transporte sigue dispuesta a continuar el diálogo para la concertación para una nueva fórmula de precios del Acpm”.

Destacaron en su carta que el interés ha permanecido desde el inicio de la gestión de Gustavo Petro. “Recientemente el señor ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, en declaraciones entregadas a medios de comunicación ha expresado que el gremio del transporte carece de voluntad de acuerdo y por lo tanto «no le ve sentido a reunirse».

Según él, el sector ha venido amenazando con recurrir a actos que niegan la voluntad de diálogo mantenida desde el inicio de su período presidencial, al argumentar que los transportadores “siempre termina amenazando con paro”, indicó el documento.

De tal manera, afirmaron que, contrariamente a las declaraciones de Bonilla, continuarán su compromiso de “no modificar el precio del Acpm hasta no llevar a cabo mesas técnicas para buscar una nueva fórmula”. De maneras que, como había reportado recientemente el diario económico La República, los harían parte de al menos nueve mesas técnicas y la presentación de una propuesta denominada “precio Colombia”.

Así, la iniciativa busca establecer un precio justo para el Acpm (que no sea incrementado), en virtud de los ciclos económicos e inflacionarios y la posición de Colombia como país autosuficiente en diésel, aspectos que, según el gremio, han sido analizados y presentados mediante documentos técnicos a las autoridades competentes. “Hemos llamado a aumentar el presupuesto de exploración y proteger el negocio esencial de Ecopetrol”, insistieron en declaraciones publicadas el 14 de marzo.

Transportadores de carga también desmintieron al Gobierno

Mientras tanto, otro sector del gremio de quienes movilizan al país, el de carga, anunció que optarían mantener un diálogo constructivo con el Gobierno. Y es que, además de Bonilla, el ministro de Tranporte William Camargo también se pronunció en contra de las agremiaciones. Dijo que “se han desarrollado varias mesas, pero es desafortunado: estando en un escenario de conversación, cada vez que se plantea esto, algunos de los gremios de transporte amenazan con paro, asegurando que el costo del diesel afecta los costos de operación cuando eso lo pagamos todos los colombianos”.

Indicaron a través de la Cámara Intergremial del Transporte que, en entrevista con Caracol Radio, “nosotros como cámara no hemos amenazado con paro (...) expusimos la fórmula por la que creemos se debe calcular el aumento, (...) y desde ahí el ministro no nos volvió a llamar. No podemos hablar de negociación cuando el señor ministro no nos ha respondido, y si eso va a nosotros no aceptaremos eso porque no es el momento económico del país para el aumento del diésel.”

Esta controversia surgió en un momento en el que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció un anticipado aumento en el precio del diésel, que oscilaría entre los 2.000 y 3.000 pesos. Sin embargo, el jefe de la cartera de Hacienda ha pedido una revisión más detallada de esta medida, debido a los posibles impactos de la medida en el transporte de carga y masivo.

Los transportadores, por su parte, han propuesto una fórmula para ajustar el precio del Acpm que contempla tanto el nivel adecuado de subsidio como los ajustes necesarios ante la inflación, ligándolos al rendimiento económico del país. Esta propuesta aún espera respuesta concreta por parte del gobierno, que según Unidos, no ha presentado contrapropuestas en las últimas reuniones, situación que ha llevado a la postergación de futuros encuentros.