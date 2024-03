Felipe Saruma fue atendido de emergencia: qué le sucedió al joven influencer

El creador de contenido preocupó a sus fanáticos luego de publicar un video siendo atendido de emergencia - crédito @felipesaruma/Instagram

El influencer y empresario Felipe Saruma experimentó un episodio de salud durante un la semifinal de torneo de pádel en Bogotá. El bumangués creador de contenido, publicó un video en el que narró el suceso que generó preocupación entre sus seguidores.

El exesposo de Andrea Valdiri reveló que por presión arterial alta, casi se desmaya. Durante el partido correspondiente a las semifinales del torneo, Saruma comenzó a sentirse mal, un malestar que él atribuye a la altitud de la capital colombiana.

“Les voy a contar la historia de ahorita que estuve en Bogotá, casi me desmayo. Imagínese que estábamos en la semifinal, todo iba bien, estábamos jugando y de un momento a otro me comienza a dar la pálida, creo que fue la altura. A ver, yo soy del interior, pero creo que he vivido más tiempo en mi vida en Barranquilla que en el interior, pues a la altura Bogotá es impresionante”, comenzó diciendo el creador de contenido a través de un video publicado en sus redes sociales.

A pesar de su condición, el influencer estaba determinado a continuar en la competencia, una decisión que contradecía las recomendaciones médicas. “Llegó un momento que yo no podía respirar, tuvo que venir la ambulancia y ahí me dijeron que lo que me recomendaban era no seguir jugando porque tenía la presión super alta, la tenían 150. Me dijeron: ‘Felipe, sí tú sigues jugando, te puedes desmayar’ y no es tanto lo que me desmaye, sino que perdíamos por W”, confesó Saruma, enfatizando la seriedad de su estado en ese momento.

El influencer y empresario logró llegar a la final, aunque no se alzó con la victoria. “Gracias a Dios clasificamos a la final, perdimos la final, pero llegamos más lejos de lo que pensamos. Ya estamos aquí en Barranquilla y como sigo con un poquito de presión alta ya me vinieron a revisar, me dijeron que la acogiera suave y no quise ir como al gimnasio mientras como que nos regulamos y empezar el día, empezar a trabajar para ir adaptándonos”, expresó el creador de contenido bumangués.

El reciente video de Felipe Saruma generó reacciones de apoyo y de preocupación por parte de sus seguidores: “Y se salvó también, bendito sea mi Dios, la próxima será!!”; Presión alta 😮😮😮 hay cosas, señales serias y él lo pone a chiste 😏😏😏😏😏”.

El ganador del premio India Catalina 2023 a ‘Mejor creador de contenido digital’ también aprovechó el espacio de diálogo con sus fanáticos para compartir que se encuentra trabajando en varios proyectos audiovisuales para sus plataformas digitales: “Esta semana se vienen cosas muy chéveres que les quiero mostrar”, añadió el influencer.

Felipe Saruma ha estado en el centro de atención mediática, no sólo por su carrera profesional sino también por su vida personal, especialmente después de su separación de Andrea Valdiri. La ruptura de esta pareja generó especulaciones y rumores. “Tuve un matrimonio súper lindo con Saru... terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta”, compartió la bailarina barranquillera en su momento a través de un video publicado en sus redes sociales, resaltando el respeto mutuo y la amistad que perduran después de su separación.

Asimismo, el bumangués también agradeció a la empresaria por apoyarlo en su carrera: “En este momento para no lastimarnos (…) Hagamos una pausa, si es después y la vida nos reencuentra, pues será (...) Fue una mujer que creyó en mí desde el punto cero que yo llegué a Barranquilla con una mano adelante y la otra atrás”, indicó el influencer en su momento en sus redes sociales.