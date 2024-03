En video: los pilló el esposo en un motel de Barranquilla y el amante terminó empujando un carro en toalla

Frente al motel se aglomeraron decenas de personas para no perderse el chisme - crédito @RomarioQR/X

En Colombia es común que las redes sociales sirvan para compartir videos de momentos curiosos que se registran, los cuales, gracias a su alcance, se convierten en virales y terminan generando más de una risa a los internautas.

Pues ahora, en la plataforma X (antes Twitter) se conoció un metraje en el que dos amantes fueron pillados por la pareja de uno de ellos saliendo de un motel, al parecer, y según la información que se conoció, el hecho se habría registrado en Barranquilla.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El metraje de más de dos minutos muestra como una pareja de amantes es sorprendida por el oficial de la mujer mientras salían en toalla de un motel en la capital del Atlántico.

“Se lo pillaron, erda se lo pillaron” se escucha en los primeros segundos del video en el que los amantes intentan subir a un vehículo parqueado en la entrada del sitio de encuentro, mientras el engañado, o “cachón” como le gritan los transeúntes, se preocupa por pedir explicaciones de lo que estaba sucediendo.

“Te lo pillaron, cachón” gritaron varias personas que hacían parte de una multitud que se aglomeró en la avenida para no perderse un momento de la pelea, y obviamente, del chisme, por lo que el texto que acompañó la publicación fue: “Barranquilla, capital mundial del perrateo😂”.

El amante tuvo que empujar el carro para poder salir del lugar - crédito @RomarioQR/X

Luego de que el traicionado hombre se retirara del lugar en moto y dejara a los amantes en toalla a las afueras del sitio de encuentro y a punto de subirse a un carro para poder marcharse, la historia dio un giro inesperado, pues el carro no arrancó.

En medio de gritos de “Cachón, cachón”, la desesperada mujer tomó a su amante del brazo para que subiera al vehículo, pero en medio del ajetreado momento, el carro no arrancó, por lo que los chismosos comenzaron a decir “Mierda culo de carro viejo, no arranca, no arranca el carro”.

En ese momento, el amante en toalla descendió del vehículo y comenzó a empujar el carro para poder arrancar, lo que le permitió a varias de las personas que se encontraban en el sitio acercarse, incluso, un hombre de camiseta amarilla abrió la puerta y grito “Vea a la cachona”.

En ese momento, el amante defendió a la mujer, por lo que en medio de las burlas por lo que estaba sucediendo terminó por perder la toalla y quedó en ropa interior, acto seguido, la mujer bajó del carro para volver hacer que su hombre entrara al vehículo.

La pareja fue sorprendida en toalla frente al sitio - crédito @RomarioQR/X

Luego del curioso momento, se pudo evidenciar que muchas personas se había aglomerado en el sitio para no perderse del chisme y así, poder burlarse de los amantes pillados.

El video de la Sijín

El de Barranquilla no ha sido el único video viral sobre infidelidad que se ha conocido en Colombia, pues a principio de febrero de 2024 un agente de la Sijín descubrió a su pareja engañándolo con un compañero de la institución.

“Llego a mi casa y me encuentro a mi esposa con este compañerito. Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, ¿cierto? Gracias”, fueron las palabras que utilizó el traicionado hombre y que generarían cientos de videos parodia en los que usuarios de redes sociales se burlaban de la situación.

En video quedó registrada la infidelidad que se volvió viral en redes sociales - crédito @RomanoskyGP 7/X

En el metraje se puede evidenciar cómo el hombre recorre varios lugares de la casa, e incluso, cuestiona a su esposa por el hecho de que la moto de su compañero está parqueada en la sala de la casa.

“¿Qué espera, paisano?, ¿Que yo me vaya y usted se quede con ella solo o qué? Arranque mijo, arranque de acá. Arranque que es que yo vivo acá”.