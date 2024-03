Manuela Gómez respondió si recibiría ropa usada de la bebé de Epa Colombia: “No le veo lo malo”

La creadora de contenido no tendría problema, pues todavía no ha comenzado a comprar nada para su bebé - crédito @rechismes/Instagram

Durante el fin de semana del 9 de marzo se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del mundo del entretenimiento digital. La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, realizó el baby shower de su hija, Daphne Samara, celebración a la que asistieron figuras como Yina Calderón y Manuela Gómez.

Como show principal estuvo el cantante de música popular Jhonny Rivera, que interpretó varias de sus canciones alegrando a los invitados que tuvo la empresaria de keratinas. Días más tarde, los internautas, al observar la buena relación que mostraron Calderón y Gómez con Epa Colombia, decidieron dejarle algunas preguntas sobre el evento y otros temas de la maternidad.

Manuela Gómez y Epa Colombia se reencontraron en el shower de la hija de la influenecr Epa Colombia que tuvo lugar en La Calera, Cundinamarca - crédito @epa_kera100k/Instagram

Manuela Gómez abrió la caja de preguntas y respuestas, dinámica con la que buscó interactuar con sus seguidores y despejar algunas dudas. Una de esas tuvo que ver con la posibilidad de que Epa Colombia le cediera la ropa que deje de usar su primogénita, a lo que respondió sin tapujos que no tendría problema.

“La verdad, yo no le veo lo malo, si la bebé de la Epa deja la ropa casi nueva porque ya no le va a servir, y a mi hija si le sirve, ¿por qué no voy a recibir la ropa? ¿Solamente por el hecho de que no está nueva? No, eso a mí no me incomoda. Muy bacano, si me va a regalar, que me regale de todo”, afirmó Gómez.

Después de responder si tenía problema o no con utilizar ropa de segunda mano para su hija, Manuela Gómez respondió que todavía no le compra todos los aditamentos necesarios para darle la bienvenida a la menor. Se desconocen los motivos o si realmente, está esperando que Daphne Samara done parte de su ajuar que vaya dejando con el pasar de los meses.

Manuela Gómez tendrá un bebé junto a Juan Pablo Restrepo - crédito redes sociales

Los seguidores de la empresaria no dudaron en reaccionar a sus declaraciones, con comentarios de felicitación sobre la decisión de no recurrir a compras compulsivas y así apoyar a no dejar una huella de carbono enorme. Algunos de los más destacados son: “¡Claro! Y los bebés que dejan la ropa tan rápido, crecen en un momentico”; “esto de ser mamá, hermosa forma de pensar”; “no veo nada de raro en su lógica, mejor que venga de otra bebé, qué rico”; “esta etapa de Manuela madura me encanta”, entre otros.

Así fue la revelación del género de su bebé

Con una imponente fiesta, la empresaria reveló que el bebé que espera es una niña, a la que llamará Samantha. Al evento asistieron personalidades de la farándula nacional como Marcela Reyes, que felicitó a la futura mamá y destacó que han sido amigas incondicionales.

“Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta de que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé, por algo será”, expresó la creadora de contenido en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios positivos y felicitaciones de parte de sus seguidores.

La creadora de contenido hizo una gran fiesta de revelación de sexo acompañada de familiares, amigos y celebridades - crédito Manuela Gómez/ Instagram

La pareja eligió un evento privado con familiares y amigos en un restaurante de Medellín para compartir el sexo de su bebé, usando humo de color rosado para anunciar que esperan una niña. “Tan linda la gente, de verdad, es una alegría inmensa para mi saber que puedo contar con tantas personas especiales en mi vida. No pensé que fuera a ir tanta gente, todas las personas que invité fueron. Me siento muy agradecida, con todos los que me llevaron un detalle y con los que no, también”, dijo Manuela Gómez, refiriéndose a quienes celebraron este momento con ella.