Autoridades en Cartagena sellaron un bar que ofrecía cabinas para actividades sexuales

Autoridades en Cartagena clausuraron antro dedicado a la degradación sexual, ubicado en el barrio Las Gaviotas - crédito @AlcaldiaCTG / X

El lunes 18 de marzo, las autoridades en Cartagena sellaron un bar en el barrio Las Gaviotas, en la avenida Pedro de Heredia, durante el operativo Plan Titán 24, notaron que el establecimiento comercial tenía cabinas destinadas para actividades sexuales y el ejercicio de la prostitución.

Durante la inspección adelantada por las autoridades notaron que atrás de la barra del club nocturno había cubículos de no más de un metro de espacio, que eran frecuentados por hombres y mujeres.

Bruno Hernández, Secretario del Interior de Cartagena dijo en video que lo más impactante para todo el equipo fue un establecimiento en particular “donde lo primero que uno se encuentra es una barra, pero posterior a esta hay un cuarto largo donde existían cabinas sexuales y dentro de estas había televisores proyectando películas pornográficas”.

Al ingresar al lugar se veía que quienes trabajaban estaban bajo malas condiciones de salubridad, había camillas y pantallas Lead que emitían videos pornográficos. “En este sitio estaban practicando actos sexuales, encontramos aproximadamente entre treinta o cuarenta personas”, añadió Hernández.

Según el funcionario, este lugar no contaba con ningún tipo de seguridad para las personas. “Su razón social para la cual se había constituido el negocio en nada tenía que ver con lo que nos encontramos, y como dijo un oficial de la policía: esto es la casa del diablo”, sostuvo Hernández. Aunque al interior del lugar las autoridades no hallaron menores de edad, no descartan que estas cabinas fueran usadas para la explotación de niños.

Con este mensaje las autoridades entregaron un balance en redes sociales: “No dejamos de sorprendernos con el nivel de aberraciones sexuales que encontramos en cada acción que ejecutamos. Tenemos que cuidar nuestros niños, nuestra juventud; la calle está llena de degenerados y enfermos”, en palabras el secretario del Interior.

El Plan Titán 24 clausura antro dedicado a la degradación sexual, en entrada de Las Gaviotas - crédito Alcaldía de Cartagena

Policía decomisó carne de iguana en restaurante ubicado en el barrio San Fernando en Cartagena

El Establecimiento Público Ambiental, EPA de Cartagena, abrió un proceso sancionatorio contra un restaurante ubicado en la avenida principal del barrio San Fernando, el cual oferta en su menú comidas hechas con carne de iguana, lo cual también informaba a través de redes sociales.

El Establecimiento Ambiental de Cartagena llegó el miércoles 13 de marzo junto a integrantes de Policía Ambiental y lograron decomisar tres kilos de carne de iguana y un gran caparazón de tortuga carey. Se cree que para lograr obtener esta cantidad de carne de iguana se tuvieron que sacrificar cerca de 10 de estos animales.

La Policía Ambiental procedió a imponer un comparendo, decomiso de la carne y el EPA Cartagena, además del proceso sancionatorio, remitirá lo pertinente al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para lo de su competencia.

EPA Cartagena continuará, junto con la Policía de la ciudad, adelantando labores de vigilancia y control en atención al tráfico ilegal de diversas especies de animales silvestres y campañas para la protección de la iguana y la hicotea, ya que estas especies se encuentran amenazadas por la sobreexplotación comercial y caza indiscriminada en el país, razón por la cual persona que sea sorprendida será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales.

Autoridades de Cartagena decomisaron carne de iguana en restaurante ubicado en el barrio San Fernando - Alcaldía de Cartagena

Estas especies son muy perseguidas en algunas regiones del país, en los meses de enero hasta abril, por ser época donde salen a poner sus huevos. Los controles se hacen tanto en esta época de verano como en Semana Santa, porque es cuando más se presenta el tráfico de estas especies.