Hijo de Kaleth Morales aseguró que vio a su padre después de muerto: “Es un tema fuerte”

El joven cantante explicó que cuando era un niño lo vio en su casa varias veces - crédito dimeloking/Instagram

El 23 de agosto de 2005, el cantautor y compositor de vallenato Kaleth Morales murió en un aparatoso accidente vehicular, pero días después, y según su hijo Samuel Miguel, el músico regresó a su casa para saludarlo.

Kaleth Morales llegó al vallenato para darle un nuevo aire y conquistar a toda una nueva generación que aún canta las letras de sus canciones y lo recuerdan como un referente de la música vallenata, por lo que, a pesar del paso de los años, la música del vallenato hoy resuena en fiestas y parrandas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La muerte del rey de la nueva ola, como era conocido Morales gracias al estilo de sus canciones como, por ejemplo, Vivo en el limbo o Novios cruzados, dejó muy triste a los amantes del vallenato, aunque Samuel Miguel Morales, en entrevista con Elkin de la Hoz, conocido como Dímelo King, confesó que lo volvió a ver después de su partida, inclusive, que su madre puede confirmar dicha historia.

El joven cantante comenzó por explicar que tenía entre 3 y 4 años cuando vio a su papá en su casa y que su familia materna fue testigo de lo que sucedía: “Yo no sé si tú crees en esto, pero cuando yo estaba pequeño, estas son historia que yo nunca he contado en cámara, cuando yo tenía como 3 o 4 años, dice mi familia materna que yo veía a mi papá”.

El joven cantante explicó que cuando era un niño lo vio en su casa varias veces - crédito dimeloking/Instagram

De acuerdo con el relato de Samuel Miguel Morales, en las oportunidades en las que vio a su padre no dudó en contarle a su mamá lo que había sucedido, lo que le causó gran impactó a su progenitora.

“Dice mi mamá que yo iba al cuarto de ella y le decía: ‘Mami, mi papá está ahí’, como que yo le decía que mi papá está saludando y, obviamente, nosotros somos guajiros y para ella eso era fuerte”.

Samuel Miguel Morales aseguró que no mintió, pues en las veces en las que su papá llegó a visitarlo en su casa era tan solo un niño que no tenía necesidad de decir mentiras, por lo que confirmó que sí lo estaba viendo en realidad.

“Eso pasó como dos o tres días en los que mi papá llegaba a la casa y me saludaba y tú sabes que uno de niño inocente, si yo le dije eso fue porque yo sí lo estaba viendo. Estoy erizado”.

Samuel Morales interpretando La hora de la verdad de Kaleth Morales - crédito samuelmoralesofc/Instagram

En cuanto al tema de la relación con su padre, Samuel Miguel agregó que: “Es un tema fuerte, yo nunca soñé con él, pero yo creo de acercamientos así en cuanto a lo espiritual ha sido ese”.

El heredero

La experiencia con su padre no fue lo único que explicó Samuel Miguel Morales en la entrevista, pues comentó la razón por la que eligió su nombre artístico El heredero, un término que le llamó la atención y que considera que lo identifica al ser el sucesor del legado de su padre.

Samuel Morales interpretando La hora de la verdad - crédito samuelmoralesofc/Instagram

“Mi papá cuando falleció, lastimosamente, dejó un legado, dejó un vacío en la música vallenata y cuando yo empecé con el tema de la música, que estaba buscando ese camino, ese rumbo, uno siempre tiene una manera de hacerse llamar o de hacerse conocer, entonces alguien me llamó heredero y me quedó sonando”.

También, comentó que su talento para la música no es nuevo, pues desde pequeño comenzó a interpretar el acordeón, pero no le gustó, por lo que decidió probar con el canto y se enamoró de su voz como instrumento.

“Yo creo que yo siempre he cantado, yo canto desde los cuatro años, más o menos, yo soy de un pueblo de la Guajira que se llama Hato Nuevo y desde que yo tengo uso de razón, yo iba a la casa de cultura de mi pueblo y empecé a cantar y me monté a la primera tarima en mi pueblo y me quedó gustando”.