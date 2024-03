Video: motociclista tomó drástica decisión tras no presentar los documentos en regla en puesto de control

Hombre quemó su motocicleta durante retén en Dosquebradas - crédito Redes sociales / X

En medio de labores de control por parte de las autoridades de tránsito en Dosquebradas (Risaralda) ocurrió un hecho insólito que por poco desencadena una tragedia.

La emergencia fue reportada en la tarde del sábado 16 de marzo, cuando la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas detuvo a un motociclista para solicitarle la documentación de ley.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

No obstante, el sujeto no habría presentado los documentos en regla, por lo que la motocicleta debía ser inmovilizada. Por ello y sin pensarlo dos veces, el sujeto decidió prenderle fuego a su motocicleta, generando caos en la vía.

Ante la reacción, los agentes de tránsito acudieron a unidades bomberiles para controlar el fuego desencadenado por el acto intolerante del sujeto.

Bomberos acudieron al lugar a controlar las llamas que genero la incinerada del vehículo - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, indicando que posiblemente el automotor no tenía los documentos en regla, porque habría estado involucrada en actos ilegales; sin embargo, ha sido información no confirmada por las autoridades:

“O sea que la moto era robada y la quemó para que no quedara evidencia del delito? La policía debió evitar que le prendiera fuego”; “cuál documentos obvio q si no tiene es la reacción”; “Ni para Dios ni para el diablo”; “Esos peyes de motos deben quemarlas todas, por lo regular son motos de bandidos”, fueron algunos de los comentarios en la red social X (antes Twitter).

Estas es la multa por manejar sin licencia de conducción

La licencia de conducción es uno de los documentos más importantes que debe tener el conductor de cualquier vehículo automotor, debido a que esta es prueba de que el propietario acudió a los cursos en que socializan las normas básicas para conducir o manejar; sin embargo, algunos ciudadanos olvidan portarlo o incluso lo extravían.

Los ciudadanos que no tramitaron la licencia de conducción se enfrentan a una cuantiosa multa - crédito Infobae Colombia

Frente a este tipo de situaciones el ciudadano tiene un lapso de 60 minutos para lograr que el documento que no posee, por alguna razón, llegue a manos del agente. Así las cosas, el actor vial puede recurrir a la ayuda de un allegado o familiar para facilitar la llegada de la licencia, pues el mismo no podrá moverse del retén.

Por su parte, el Ministerio de Transporte permite otra opción para hacer constar que sí tiene la licencia de conducción al día y es a través de una breve consulta en línea en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt):

Para ello, solo debe:

Ingresar a través del portal web https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo

En la página podrá realizar consultas como: información vehicular, licencia de tránsito y otros documentos vinculados con la condición de conductor o propietario de un vehículo registrado en el sistema.

Deberá proporcionar los siguientes datos: número de documento de identidad, placas del vehículo, el número de VIN —Número de Identificación del Vehículo— o el número de SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).

Una vez diligencia la información solicitada, puede descargar los datos sobre la licencia de conducción en particular, así como certificaciones.

Conforme a lo consagrado en el Código Nacional de Tránsito la infracción por conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida, y categorizada como una falta B02, corresponde a $278.600. Cortesía: Infobae.

Es importante destacar que el único método con el que puede verificar que cuenta con la licencia de conducir vigente es a través del Runt, ya que no se permiten fotos ni fotocopias de dicho documento por riesgo de falsificación.

De otro lado, si el ciudadano presenta su licencia de conducción vencida, podría enfrentarse a una infracción tipo B2 del Código de Tránsito de $309.336.

Si la situación es más compleja y nunca realizó el trámite para expedir la licencia de conducción, el ciudadano se enfrentará, de manera irrevocable, a una multa de 30 salarios mínimos diarios vigentes, es decir, $1.300.000, lo que conllevaría además a la inmovilización del vehículo.

Finalmente, si el ciudadano incurre en una falta ilícita como la adulteración o falsificación de la licencia de conducción, acarreará una infracción tipo C-01, que establece el pago de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $649.500.