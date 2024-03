Tatán Mejía reveló porqué estuvo a punto de separarse de Maleja Restrepo

Tatán Mejía y Maleja Restrepo estuvieron a punto de separarse, así lo reveló el creador de contenido - crédito @maleja_restrepo/Instagram

El deportista extremo y creador de contenido Tatán Mejía abrió su corazón y reveló intimidades de su relación con la también influencer y actriz Caleña con la que lleva trece años de matrimonio y con la que tiene dos hijas, Guadalupe y Macarena.

“El que diga que no ha peleado con su pareja es porque no quiere a su mujer”, comentó el presentador manizaleño que dio a entender que su relación es como la de muchos, con altibajos. Además, confesó qué es eso que aún lo hace pelear con su esposa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Tatán Mejía habló sobre su vida sentimental, la cual poco comparte en público y dejó saber que en matrimonio también hay problemas como en muchos, sin embargo, aseguró con paciencia y diálogo ha logrado superar esos obstáculos. “Somos una pareja normal como todas, con sus conflictos, con sus días malos y sus malentendidos”.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo también pelean, así lo reveló el creador de contenido que aseguró que entre ellos no todo es color de rosa - crédito @los40colombia/Instagram

En entrevista con el programa Impresentables de la emisora Los 40 principales Colombia, el presentador y deportista habló sobre los momentos de crisis que ha tenido que atravesar con su esposa de la que estuvo a punto de superarse y aún le da motivos de pelea, pues ella tiene un comportamiento a que él le molesta y hace que siempre terminen discutiendo.

Una de las parejas del espectáculo nacional más consolidadas es la de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, quienes ya llevan 13 años de unión. En sus redes sociales, la pareja y sus dos hijas Guadalupe y Macarena comparten momentos especiales de su cotidianidad e incluso algunos videos graciosos sobre su día a día, su trabajo y su sociedad, pues ambos realizan contenido para ciertas marcas comerciales.

Tatán comentó que su romance es como la de cualquiera, y ocasionalmente tiene peleas con su esposa. “Los que digan que nunca han peleado y que no le han dado ganas de meter de cabeza al inodoro a la señora es porque no la quiere y no la ama. Yo a ella no le he tocado un pelo, por lo menos con ropa”, contó el motocrosista profesional.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo, padres de Guadalupe y Macarena aún tienen un motivo que los hace pelear con regularidad - crédito @maleja_restrepo/Instagram

¿Por qué pelean Maleja y Tatán?

A pesar de que las discusiones son escasas, hay una situación en la que siempre terminan peleando, según contó Mejía. “Yo amo mi mujer cuando está sobria, no me gusta cuando está prenda. Siempre que está prenda peleamos”, confesó dejando en evidencia que la actriz cuando toma licor se comporta de una manera que a él no le agrada, pero que ella consiguió identificar el tema y ya está trabajando en cambiar su actitud cuando consume alcohol.

Tatán Mejía habló de su matrimonio con Maleja Restrepo y reveló cómo lleva el tema de las críticas en las redes sociales - crédito @los40colombia/Instagram

No obstante, dejó claro que las peleas entre ellos no duran mucho, pues acordaron desde un inicio arreglar las discusiones rápido.

“Yo soy de los que si estoy bravo me voy, respiro, me relajo porque soy muy boquisucio como buen paisa, entonces me relajo. (…) Trato de oír, cuando ella me está hablando, creo que ese ha sido el truco”, dijo.

El influencer manizaleño explicó que con ‘traguitos encima’ su esposa puede tornarse otra persona, por lo que se genera conflicto entre ambos. “Ella es la mujer más espectacular del planeta, pero cuando se toma unos traguitos ya no me gusta tanto. Hay conflicto. Tanto así que ella ha trabajado tan duro en eso y ya no se pasa de tragos”.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son padres de dos hijas a las que están criando en plena libertad - crédito @maleja_restrepo/Instagram

“Yo también amo a mi esposo, pero cuando se toma dos cervezas me pasa igual, ya si mi replanteo las cosas. La verdad es muy fastidioso tomado, así que entiendo a Tatán”, “el secreto es escuchar al otro y dialogar”, “que humilde Tatán reconocer que es normal como todos”, “me encanta su forma de pensar, muy caballero”, “soy igual a Maleja, me tomo unos tragos y me pongo cansona 😂😂😂 amo a Tatán, es el hombre que toda mujer necesita”, comentaron parte de los cibernautas en la entrevista.