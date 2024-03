Nicolás Petro solicitó a la Procuraduría archivar la investigación en su contra: “No cuenta con las facultades”

Nicolás Petro solicitó a la Procuraduría General archivar la investigación disciplinaria en su contra - crédito Camila Díaz / Colprensa

En la mañana del viernes 15 de marzo la defensa jurídica de Nicolás Petro, el primogénito del mandatario de los colombianos, solicitó a la Procuraduría General que el organismo archive la investigación disciplinaria que adelanta en su contra por las presuntas irregulares en dineros que habrían ingresado a la campaña presidencial de su padre durante la campaña del 2022.

Según el exdiputado, el ministerio público no cuenta con las facultades para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular; tal como dicen los artículos 90 y 224 de la Ley 1952 del 2019 del código disciplinario.

En los argumentos expuestos por los abogados se menciona que la Procuraduría General de la Nación, “convencionalmente no tiene facultades para investigar y sancionar a servidores públicos, por lo menos de elección popular, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En el texto revelado por Caracol Radio, los defensores sustentaron que no se ha podido establecer la relación entre el ejercicio funcional del cargo de diputado con el de la captación privada de recursos que provienen de personas naturales; y ponen como ejemplo los dineros obtenidos por Nicolás Petro a través de Santander Lopesierra el Hombre Marlboro y el Turco Hilsaca, quienes “son ciudadanos libres, sin condena penal vigente o investigación penal”.

Por lo todo esto, solicitaron a la Procuraduría brindar garantías y respetar los derechos políticos del hijo del presidente.

Nicolás Petro negó ingresos de dineros irregulares a la campaña presidencial de su padre

Durante la comparecencia de Nicolás Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara, confesó que el empresario Euclides Torres financió parcialmente el mediático evento de la ‘P’ que se desarrolló en Barranquilla en septiembre de 2021, aunque aseguró que esto ocurrió antes de que su padre iniciara su campaña presidencial. En el documento se puede observar que Nicolás Petro declaró lo siguiente:

“¿Quién financió ese evento?”, a lo que Petro Burgos respondió: “Parte de ese evento lo financió el empresario Euclides Torres”.

Luego, pregunta que, “¿Cómo se financió?”, a lo que el hijo del mandatario señaló: “Fue para el tema de tarimas, publicidad, desconozco los detalles, no sé cómo fue la mecánica de pagos”.

¿Se entregó dinero en efectivo para que ustedes lo hicieran?, el exdiputado dijo: “No, a mí nunca me entregaron dineros en efectivo para eso”.

Finalmente, preguntaron que, “¿Sabe de dónde provenían esos recursos aportados por el empresario Euclides Torres?”, a lo que respondió Nicolás Petro: “No, me imagino que de su actividad empresarial”.

En otras partes de la declaración señaló: “Nosotros organizamos tres eventos. El primero fue la famosa ‘P’ de Barranquilla el 10 de septiembre de 2021. Organizamos uno en Cartagena, creo que en octubre de 2021. Al lado de la playa que también se hizo una P con canoas en el mar. El otro fue en Sucre, en San Benito de Abad. Ese fue también en octubre”, narró Petro Burgos.

Según Petro -hijo-, Euclides Torres no entregó dinero directamente en ninguno de los eventos. “¿Usted alguna vez vio que Euclides Torres, directamente hubiera entregado dinero?”, preguntaron al hijo del jefe de Estado, a lo que Nicolás Petro respondió: “No, nunca. Nosotros le hacíamos solicitudes, por ejemplo, se necesita la tarima o el sonido de la tarima, pero yo nunca lo vi”.

Petro Burgos confirmó que los recursos proporcionados por Torres fueron antes de la campaña presidencial. “Sí, de lo que yo conozco, sí”, afirmó Nicolás Petro.

Además, se reveló que el presidente no estaba al tanto de la fuente de financiamiento de los eventos. “En ese momento no había campaña electoral”, explicó Nicolás Petro, al indicar que no había obligación de reportar dado que no había una campaña presidencial en curso.

Sumado a esto el exdiputado se presentó ante el Tribunal Superior de Barranquilla el jueves 14 de marzo. Cuando culminó su visita ante la Comisión de acusación, Petro Burgos aseguró que las contribuciones de dinero recibidas eran lícitas, pero que él las usó para gastos personales.

“Acabo de entregar por escrito ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes los verdaderos hechos en lo que se refiere a la campaña presidencial de mi padre y quiénes lo rodearon. Esta es mi única, verdad la entrego y la hago pública al país para aclarar y desglosar el contexto de lo que realmente sucedió. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ellos tiene rodearon mi detención arbitraria sembrar un cizaña para ponerme en contra de mi propio padre ahí”, mencionó en un video.

Añadió “Yo entendí que todo esto se trata de un tema más político que jurídico de hecho durante la negociación del principio de oportunidad en fiscal Mario Burgos me dijo que a cambio no iba a pedir una medida de aseguramiento en cárcel para mí sino una detención domiciliaria y que así podría haber nacer a mí. Informo que en los próximos días haré público cada uno de los ultrajes abusos arbitrariedades de los que fuimos víctima mi pareja y yo durante el procedimiento ilegal del mi captura mi detención y los días posteriores a mi libertad”.