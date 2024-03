Residente vuelve a Colombia en 2024: fecha, lugar y precios de las boletas en Bogotá

Foto de referencia. Residente visitará Bogotá como parte de los destinos seleccionados para presentar su gira oficial en 2024 - crédito Instagram

Uno de los artistas más aclamados por los colombianos anunció su regreso al país. Se trata de René Pérez Joglar, conocido como Residente, que anunció en sus redes sociales que visitará la capital del país como parte de los destinos seleccionados para presentar su gira oficial Las letras ya no importan, tras el lanzamiento de su segundo álbum que lleva el mismo nombre.

El cantautor estará visitará las ciudades de Barcelona, Madrid, Nueva York, Los Ángeles, y también estará en países como Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico.

El nuevo álbum cuenta con 23 temas, en los que se incluyen la participación de artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcángel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

El regreso del puertorriqueño promete cumplir con las expectativas de quienes han estado esperando su retorno a suelo nacional, luego de su última visita al país, la cual fue en el Festival Cordillera, en el parque Simón Bolívar, en septiembre de 2023.

Residente en Colombia

Residente regresa a Colombia durante su gira ‘Las letras ya no importan’ en 2024 - crédito Instagram

Los colombianos podrán saltar, cantar y disfrutar de composiciones como Valentina, El malestar en la cultura, Problema cabrón, Bajo los escombros, This is not America, Que fluya, Quiero ser baladista, y muchos más el sábado 12 de octubre de 2024, en el Movistar Arena.

La venta de las entradas para el concierto en Bogotá se habilitará a través de la página web de TuBoleta, según la información de la entidad, la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella iniciará desde el viernes 15 de marzo sobre las 9:00 de la mañana e irá hasta el 18 del mismo mes a las 9:59 de la mañana. Después, se abrirá la venta general al público hasta agotar existencias.

Según los precios que reporta la tiquetera oficial del concierto de Residente, las entradas se encuentran entre los $120.000 pesos + servicio, en el caso de la más económica y los $500.000 + servicio para la localidad más costosa.

Información de los puestos en el Movistar Arena para el regreso de Residente a Bogotá - crédito Instagram

Fechas del Tour ‘Las letras ya no importan’

Barcelona, España - 14 de septiembre.

Madrid, España - 15 de septiembre.

New York, Estados Unidos - 18 de septiembre.

Los Ángeles, Estados Unidos - 20 de septiembre.

Buenos Aires, Argentina - 27 de septiembre.

Montevideo, Uruguay - 3 de octubre.

Santiago, Chile - 8 de octubre.

Lima, Perú - 9 de octubre.

Bogotá, Colombia - 12 de octubre.

Quito, Ecuador - 26 de octubre.

Ciudad de México, México - 7 de noviembre.

Ciudad de Guatemala, Guatemala - 15 de noviembre.

San Salvador, El Salvador - 16 de noviembre.

San Juan, Puerto Rico - 7 de diciembre.

Residente y su magistral forma de anunciar su gira en 2024

El miércoles 13 de marzo, el rapero publicó un clip en su canal de YouTube y en sus redes sociales, este comienza cuando el artista está sentado en un bar observando, cuando de pronto llega su pequeño hijo Milo en pijama, diciéndole que no puede dormir.

El niño lo cuestiona y le pregunta qué hace en ese sitio a tan altas horas de la noche y ahí se desarrolla un emotivo diálogo entre ambos. “Estoy pensando en el tiempo, no sé cómo puede ser tan bueno y tan malo a la misma vez. Cura las cosas, las sana, hacen que lleguen a su máximo potencial y hacen que envejezcan, se acaben, se mueran. Al final todo se acaba, eso me duele”, detalló René con un piano de fondo.

“Estoy aquí porque estoy cansado, no quiero tocar más, no quiero irme de gira, no tengo ganas de irme de gira. Siento que da lo mismo si estoy o no estoy”.

Luego, su hijo le pide que cierre los ojos y recuerde aquellos momentos en donde se decidió a iniciar en la música y tras rememorar esto, en la pantalla final se anuncian las fechas y lugares en donde el cantante finalmente decidió hacer su tour, incluyendo el país del café, la salsa, y la gente amable.