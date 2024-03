Aldo Cadena, director de la Nueva EPS, anunció auditoría forense: las pérdidas son de miles de millones

Aldo Cadena es el actual director de la Nueva EPS. Reveló millonarias pérdidas en 2023 y "pasivos ocultos" - crédito Colprensa

La crisis financiera que atraviesa Nueva EPS, la entidad prestadora de salud más grande de Colombia, ha llevado a su nuevo presidente, Aldo Cadena, a anunciar la realización de una auditoría forense a partir de la cuarta semana se marzo, a petición de la junta directiva y los accionistas de la entidad prestadora de salud.

Te puede interesar: Cuáles son las EPS que operarían con el modelo propuesto en la nueva reforma a la salud sin haber sido aprobada

Esta medida, “urgente y necesaria” según Cadena, buscaría esclarecer la situación económica que reportó millonarias pérdidas financieras que le encendieron las alarmas al director, ya que son superiores a los 411.000 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Tras jalón de orejas de la Contraloría, Ministerio de Hacienda volvió a cambiar el decreto presupuestal del 2024

A través de la presentación de un balance, el jefe de la entidad sanitaria destacó que esta debe someterse a un riguroso análisis de todos los movimientos financieros. “Pero en el 2023 tuvimos una pérdida, ojo, de 411,383 millones de pesos. ¡Pérdida!... Esto, sin meter unos pasivos ocultos que nos aparecieron, que quiero señalarlo, que pueden ser millonarios”, denunció.

Nueva Eps se sometería auditoría forense, según si director Aldo Cadena - crédito redes sociales/X

Entonces sostuvo que conocerían la situación con mayor claridad, “una vez hagamos los cálculos que deben hacerse, una vez terminen una auditoría forense que comienza la semana entrante por orden de los mismos accionistas y por orden de la Junta Directiva”.

El nuevo director de Nueva EPS ya había trabajado en el secotr de la salud. Es una fihura cercana al presidente - crédito subredsuroccidente.gov.co y Mauricio Alvarado/Colprensa

Con respecto a las razones de la auditoría forense, manifestó que se está solicitando porque el dinero puede ser más de esos 411 mil millones. “¿Por qué piden esa esa auditoria forense? por lo que estoy señalando aquí: porque los 411 millones millones de pesos pueden ser más”, agregó.

Te puede interesar: Contraloría llevará a juicio a implicados en licitación de carrotanques de La Guajira: embargarán a Olmedo López

Indicó que “hay unas facturas sin procesar o sin auditar que, al auditarse o al procesarse, incrementa en algunos millones -y aquí ya no hablo de miles, sino millones- de pesos. Puede incrementarse; por eso esa nota que dejó allá. No me atrevo a decir cuánto, porque eso lo dirá el dictamen que se sabrá finalmente. Esa es la situación allí”.

La situación de la Nueva EPS es crítica, según su director

“Afrontamos una situación crítica; el inicio de este proceso de auditoría es fundamental para entender la profundidad del problema”, señaló Cadena. Estas afirmaciones fueron emitidas en un contexto en el que la Nueva EPS ha servido como un soporte vital para el modelo preventivo de salud propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro, con atención a más de 10 millones de usuarios a lo largo de todos los departamentos del país.

Ya la Contraloría había comenzado una investigación por presunto uso indebido de fondos públicos que irían en detrimento de la prestación de servicios médicos a los afiliados de EPS Sanitas y la Nueva EPS - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

En su balance, de acuerdo con lo que publicó Semana, mostró que el incremento en el gasto médico fue uno de los principales factores que han llevado a la entidad a esta dispendiosa coyuntura financiera. “El gasto de la entidad aumentó de 96,05 % en 2022 a 98,98 % en 2023, implicando así un gasto total que superó el 102,5% cuando se combina con el 3,5 % de gasto administrativo”, explicó Cadena.

El panorama del año anterior habría sido el peor, pues se contrapuso a las cifras del 2022, donde la EPS reportó utilidades de 10.400 millones de pesos. Se evidenció un deterioro financiero pronunciado en apenas un año.

Ahora bien, la Nueva EPS también ha recibido una considerable cantidad de quejas por parte de sus usuarios, registrando 21.476 reclamos de un total de 110.994 dirigidos a varias entidades de salud en el periodo reportado.

La Nueva EPS, la más grande del país, ha sido cuestionada por sus servicios. Cuenta con alto flujo de quejas y reclamos - crédito Colprensa

Por eso la llegada de Aldo Cadena a la presidencia de la Nueva EPS el 16 de enero del 2024, uno de los momentos cruciales, dada la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para superar la crisis por la que atraviesa la entidad. Su gestión no solo estaría enfocada en la recuperación financiera sino también en la mejora de los servicios proporcionados a millones de colombianos que dependen de esta EPS para su atención médica.