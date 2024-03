Luisa Fernanda W defendió a Nataly Umaña: “Nadie sabe lo de nadie, no puedo juzgar”

Luisa Fernanda W habló sobre relación de Nataly Umñana y Miguel Melfi, además, de la visita de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Los recientes acontecimientos dentro de La casa de los famosos Colombia causaron cientos de comentarios en las redes, luego de que la actriz Nataly Umaña y el actor Alejandro Estrada protagonizaron al aire el fin de su matrimonio luego de 12 años de unión.

Ante estas imágenes, varios creadores de contenido opinaron sobre el hecho, y una de ellas fue Luisa Fernanda W, que resaltó la forma en que el público y la prensa abordan las controversias surgidas en los reality.

Alejandro Estrada tomó una decisión definitiva tras el acercamiento de su esposa, Nataly Umaña, con Miguel Melfi en el reality, generando revuelo en las redes sociales -crédito @luisafernandaw/Instagram

Nataly Umaña ha sido el centro de las discusiones luego de involucrarse emocionalmente con el cantante panameño Miguel Melfi dentro del programa La casa de los famosos, a pesar de estar casada con Alejandro Estrada, el actor que le dio vida al personaje en Tu Voz Estéreo.

Este giro en su vida personal llegó a un punto de quiebre cuando Alejandro Estrada ingresó al reality, confrontó la situación y, finalmente, le devolvió el anillo de bodas a Nataly al aire, en símbolo del fin de su relación.

Alejandro Estrada anunció en televisión nacional su divorcio con Nataly Umaña - crédito @NatalyUmaña/Instagram/Redes sociales

Frente a este ruptura matrimonial Luisa Fernanda W resaltó en su cuenta de Instagram las complejidades emocionales y psicológicas de participar en un reality. “Muy poco veo televisión, pero de verdad estoy súper enganchada con La casa de los famosos Colombia y de verdad, no me puedo abstener a opinar (...) No juzgo a Nataly, no es que esté de acuerdo con lo que hizo, pero nadie sabe lo de nadie”, manifestó.

Además, la también cantante entendió la situación hacia quienes cometen errores bajo circunstancias de presión como lo es el programa del Canal RCN, debido a que estuvo en un reality: “Yo estuve en un reality, en Los 50 de Telemundo, y les puedo dar fe de que cuando uno entra a ese tipo de concursos, entra en una cápsula del tiempo y todas las emociones se afloran. Un día es como una semana, una semana es como un mes, obviamente uno decide si controlar sus impulsos o no, entonces esa es una de las razones por la cual yo no la juzgo, para mí ella se dejó llevar por el juego y aún no sabe lo que le espera en su realidad y la verdad es que las personas son buenísimas juzgando los errores de los demás sin mirar los propios”, añadió la colombiana.

Luisa Fernanda W observó 'La Casa de los Famosos' y compartió su opinión acerca de Nataly Umaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada - crédito @luisafernandaw/Instagram

La prometida de Pipe Bueno resaltó que la actriz está siendo criticada porque es mujer: “Yo si quiero decir que a nosotras las mujeres, en general, nos tiran más duro y Nataly se va dar cuenta de lo que hizo cuando salga del reality (...) recuerden que somos humanos y tengo una teoría si el caso hubiese sido diferente, digamos que entra un tipo con esposa y el tipo le monta cacho a su esposa en televisión nacional. Yo creo que no lo estarían acabando tanto como acaban a las mujeres”.

La visión de Luisa Fernanda W sobre los eventos amorosos de Nataly y Miguel también incluyó su opinión sobre Alejandro Estrada: “Por otra parte, el esposo ya sabemos que el tipo es un caballero pero a eso súmenle que se convirtió en el soltero más cotizado de Latinoamérica (...) quería comentar acerca de esto porque en todo Colombia están viendo este reality y me imagino que en otras partes también, entonces como espectadora le deseo lo mejor al esposo de Nataly y a ella también”, dijo, extendiendo sus deseos de resolución positiva para ambas partes implicadas.

Luisa Fernanda habló del romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi - crédito cortesía Canal RCN

La repercusión de este caso ha dividido opiniones entre el público y las celebridades, quienes han tomado las redes sociales para expresar su apoyo tanto a Estrada como a Umaña.