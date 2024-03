Jhon Bodmer destapó la olla y contó verdad sobre su salida de Atlético Nacional

Jhon Jairo Bodmer fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Colombia - crédito Colprensa

Atlético Nacional vive la peor crisis deportiva e institucional en su historia, lo que generó una descomunión total entre las directivas y la hinchada, que en represalia por el presente del Rey de Copas ha dejado de acompañar al equipo en los partidos de local en el Atanasio Girardot.

La situación del cuadro Verdolaga llevó a la renuncia de Jhon Jairo Bodmer, que debido a las amenazas en su contra decidió dar un paso al costado luego de la caída del conjunto paisa por segunda fase de la Conmebol Libertadores ante Nacional de Paraguay.

Después de varios días, Bodmer se refirió por primera vez a su salida de Atlético Nacional, con el que conquistó la Copa Colombia en el segundo semestre de 2023 tras imponerse en la final desde el punto blanco del penal a Millonarios.

La razón que llevó a Jhon Jairo Bodmer dejar las filas de Atlético Nacional

En diálogo con el portal Pulzo, el estratega, de 42 años, habló más a fondo de los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado del club más laureado del fútbol colombiano.

“Las expectativas eran poder salir de la institución de una manera distinta, pero bueno, se cumplieron algunos objetivos. Quedo a gusto con lo que se hizo el año pasado, que era pelear uno de los dos títulos, se consiguió uno y bueno, en el inicio de este año las cosas no iban como queríamos. Muchas veces las cosas no son como se pintan”.

Del mismo modo, el bogotano comentó que las amenazas en su contra se venían presentando desde el año pasado.

“Se juntaron muchas cosas. El tema de las amenazas es una realidad; amenazas desde el mes de diciembre, pero bueno, es un tema que sabíamos que iba a suceder en momento en que no se ganara”.

Bodmer aseguró que de su parte había ganas de seguir; no obstante, el panorama pasó de castaño a oscuro cuando sus familiares fueron objeto de las amenazas, lo que aceleró su salida de la institución Verdolaga:

“Lo íbamos a vivir y le habíamos dado manejo con tranquilidad, pero ya realmente el tema se puso muy álgido porque comenzaron a llegarle amenazas a mi núcleo familiar. Ellos no saben manejar la situación y hubo temor (…) tomamos la decisión con cabeza fría. Yo tenía las fuerzas para continuar, pero a nivel interior veía que tocaba darle aire a todo y decidí yo dar el paso al costado”.

Cabe recordar que el ex Tigres llegó inicialmente a Atlético Nacional como entrenador de las divisiones inferiores y reveló si le gustaría volver a trabajar en el club: “Recuerdo las palabras que me dijeron: ‘Nacional es su casa’ nunca me dieron una despedida (…) yo renuncié al cargo de entrenador y ellos, obviamente, tenían que cambiar el chip rápidamente (…) ahora estoy en proyectos personales y hay cosas por hacer”.

En su paso por el banquillo técnico de Atlético Nacional, Jhon Jairo Bodmer estuvo al frente del equipo durante 22 partidos con saldo de nueve victorias, tres empates y 10 empates.

Sin Bodmer Atlético Nacional tampoco gana en la Liga BetPlay Dimayor

Con empate sin goles en condición de local debuto Pablo Repetto en el banquillo de Atlético Nacional - crédito Colprensa

Una vez el mundialista dejó su cargo como entrenador en Atlético Nacional, el panorama no cambió para el cuadro paisa que quedó eliminado de manera vergonzosa de la Conmebol Libertadores tras caer como local 3-0 (4-0) ante los paraguayos.

Posteriormente, el equipo bajo la conducción de Juan Camilo Pérez, empató en condición de visitante ante el Junior de Barranquilla. En el debut de Pablo Repetto, Nacional no pasó del empate en un desolado Atanasio Girardot ante Atlético Bucaramanga.

Por la jornada 12 de la liga, Atlético Nacional tendrá acción el sábado 16 de marzo a partir de las 6:20 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+ ante Boyacá Chicó en la Independencia de Tunja.