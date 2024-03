Aida Victoria Merlano opinó sobre la infidelidad de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’: “Todo el país está distraído por el cacho”

Aida Victoria Merlano no pudo evitar dar su visión sobre la relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi - crédito prensa del Canal RCN/ @rastreandofamosos/Instagram

En un giro dramático en el reality La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada decidió finalizar su matrimonio de más de una década con la actriz Nataly Umaña, tras ingresar al programa emitido por el Canal RCN y la plataforma de streaming ViX.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W defendió a Nataly Umaña: “Nadie sabe lo de nadie”

La decisión de Alejandro Estrada fue tomada luego de que su hoy exesposa y el concursante panameño Miguel Melfi, tuvieran un romance frente a las cámaras del reality.

Alejandro Estrada, en un emotivo encuentro con Nataly dentro del reality, expresó frente a las cámaras: “Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación estaba mal. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado (...) Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunca”.

Te puede interesar: Karen Sevillano y La Segura seguirán los consejos de sus novios: “Vamos a tratar de estar tranquilas y en paz”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La influencer barranquillera habló sobre la relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña -crédito @rastreandofamosos/Instagram

La intervención de Estrada no solo marcaría el final de su relación con la ibaguereña sino que también daría paso a una serie de declaraciones públicas por parte de la actriz, quien, entre lágrimas, pidió disculpas y admitió la dificultad de revivir el amor y carisma que una vez compartieron.

Te puede interesar: “Erótica, exquisita, loquita, explícita”: así reaccionó Aida Victoria Merlano a la letra de una canción que la describe

La influencer Aida Victoria Merlano, al comentar sobre el incidente, resaltó una perspectiva adicional sobre el suceso, indicando que “todo el país está distraído por el cacho y deben estar esos políticos robando”, lo cual abre un debate sobre la influencia de los reality shows en la distracción de temas de interés público.

Aida Victoria Merlano opinó sobre la relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi - crédito @aidavictoriam/Instagram

Las declaraciones de la hija de la excongresista Aida Merlano a través de un video generó que varios usuarios comentaran de la situación y hasta recordaron cuando su mamá trabajaba en cargos políticos: “¿Cuál sería el cacho de moda cuando la mamá andaba en las mismas? 🤔🤭”; “Yo evitaría esos comentarios en su lugar, ya que su madre no es claro ejemplo de honestidad y transparencia”; “Como la mamá de ella cuando fue senadora😂😂”; “Habla la voz de la experiencia 😂”; “Jajajaja tal cuál, pan y circo para el pueblo con esos realities mediocres y libreteados”; “Como cuando usted ayudó a su mamá a la fuga, distraer a la gente para ella cumplir con su cometido”, fueron algunas reacciones en las redes sociales.

Después de la visita de Alejandro Estrada en La casa de los famosos, Nataly Umaña compartió sus sentimientos diciendo: “Sé que es muy difícil que alguien me vuelva amar como él me amó tan bonito. Él no es feliz conmigo... tengo que dejarlo ser”. Esta confesión resaltó la profundidad del impacto que el programa del Canal RCN puede tener en la vida personal de sus participantes, evidenciando la vulnerabilidad a la que están expuestos bajo las 40 cámaras que están instaladas en la casa.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ Nataly Umaña y Miguel Melfi han sido criticados en las redes sociales por su relación -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El alejamiento de Estrada de Umaña fue un acto simbolizado por la entrega del anillo de matrimonio, un momento que, según él, marcó el cierre de un capítulo significativo en su vida. Además, el cucuteño extendió una disculpa a los padres de Miguel Melfi, refiriéndose indirectamente a la cercanía que surgió entre el panameño y la ibaguereña durante el programa: “Quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi, no es culpa de ustedes. Es culpa de las emociones que se exacerban dentro de este tipo de realities. Cada quien toma sus decisiones, no estoy de acuerdo, por valores y principios jamás en la vida estaría con una persona casada”, expresó el actor antes de irse de la casa.

Este drama no solo resalta la tensión y dramatismo de los reality shows, sino que también pone de manifiesto las complejas interacciones personales que pueden resultar de la convivencia bajo la presión de la competencia y el ojo público.