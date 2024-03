Karol G estará en el logo del FC Barcelona, esto valdría en pesos la camiseta de edición limitada

La colombiana estará en el clásico entre Barcelona y Real Madrid - crédito Infobae

El crecimiento de los artistas colombianos en los últimos años ha sido importante, llegando al punto de alcanzar cifras que en el pasado serían inimaginables para cantantes de la Sudamérica. Esto se puede evidenciar en la lista de personalidades más escuchadas en plataformas y la venta de entradas en giras.

Una de las mayores representantes en este sentido es Karol G, ya que la paisa se ha consolidado como la segunda artista colombiana más escuchada en Spotify, solo por detrás de J Balvin; de la misma forma, ha sido catalogada la artista urbana femenina más pegada del momento.

Como muestra del éxito de la reguetonera, Karol G recibirá un reconocimiento que ni Shakira obtuvo en España y que solo se ha registrado en tres ocasiones, ya que el logo de la colombiana estará en la parte del sponsor principal del FC Barcelona durante el clásico con Real Madrid.

Esto se debe a que en el acuerdo firmado entre el club catalán y Spotify incluye que la empresa podrá cambiar en ciertas ocasiones el logo del patrocinador principal por el de un artista, siendo Rosalía, Drake y la banda de rock Rolling Stones, los que han sido homenajeados en el pasado.

La última vez que el logo del patrocinador del Barcelona fue cambiado fue el 28 de octubre de 2023, también para el juego frente a Real Madrid, en esa ocasión el club puso a la venta 1.899 camisetas de edición limitada con la insignia de los Rolling Stones.

El logo de la colombiana estará en la camiseta del FC Barcelona - crédito Sport

El logo que aparecerá en la camiseta del club español es un corazón de espinas que la colombiana tiene tatuado en su brazo izquierdo, sobre el que la colombiana mencionó que fue parte de su proceso de crecimiento. “El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, afirmó Karol G en diálogo con la revista Allure.

En esa ocasión se pusieron a la venta dos tipos de camiseta, una que solo tenía el logo de la banda estadounidense que valía 399 euros ($1.704.227 pesos) y una especial que tenía la firma de los 22 jugadores convocados para el clásico y costaba 2.999 euros ($12.809.468 pesos), y aunque el precio de la camiseta en homenaje a Karol G no ha sido revelado, en España especulan que podría ser similar a los ya mencionados.

Estos son los colombianos más escuchados en Spotify:

J Balvin +26 mil millones de streams Karol G +17 mil millones de streams Maluma +13 mil millones de streams Shakira +13 mil millones de streams Feid +11 mil millones de streams Sebastián Yatra + 9 mil millones de streams Camilo + 8 mil millones de streams Manuel Turizo + 8 mil millones de streams

A pesar de que la colombiana no es la artista colombiana más escuchada de la plataforma, su inclusión en la camiseta del FC Barcelona podría darse debido al éxito que ha tenido entre 2023 y 2024, remarcando que estuvo en la lista de los 10 cantantes más escuchados en el mundo.

De la misma forma, otra razón podría ser que la colombiana se presentará en el estadio Santiago Bernabéu, el mismo en el que se llevara a cabo el clásico que está programado para jugarse el 21 de abril sobre las 2:00 p. m.

En su caso, Karol G tiene tres fechas en Madrid como parte de su gira ‘Mañana será bonito Tour, la paisa se presentará en el estadio del Real Madrid el 20, 21 y 22 de julio, en conciertos que ya tienen sus entradas agotadas.