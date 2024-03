El técnico del América de Cali se “agarró” con los periodistas: esto fue lo que pasó

César Farías se "agarró" con los periodistas tras el América vs. Alianza FC - crédito Colprensa y Dimayor

No han sido días del todo amables para la esfera del América de Cali. El conjunto escarlata recién está viendo un parche de cielo en medio de los nubarrones grises tras conseguir una victoria ante Alianza FC por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2024 y los ánimos por el momento deportivo del equipo siguen caldeados.

Así se vio como reflejo en la rueda de prensa del técnico César Farías tras la imposición por 2-0 ante los de Valledupar. La sesión de declaraciones pospartido venía dándose con total normalidad, hasta que una pregunta de un periodista sacó el malestar del estratega, a tal punto en el que el jefe de prensa decidió terminarla de forma inmediata.

Lo que generó el mal genio del entrenador fue que le preguntaron sobre la constante variación en su equipo titular y la ausencia de diferentes jugadores (mismos que no están disponibles por lesión). Para el venezolano el preguntar por estos futbolistas fue una pregunta sin preparación, lo que desató la discusión con el reportero:

“Disculpa, estás mencionando tres jugadores lesionados. Después me estás exigiendo otros jugadores, entonces si te tengo que llevar el ritmo, tengo que seguir cambiando, tranquilo fiera, pero prepárate para la pregunta bien”.

La respuesta del periodista fue la “gasolina para el incendio”, puesto que le indicó a Farías que simplemente tenía que responder como lo decía el reporte médico, a lo que el estratega le fue directo afirmando que no tiene potestad alguna para indicarle cómo debían ser sus declaraciones:

“Tú no me vas a decir lo que yo respondo, primero te voy a decir una cosa, yo respeto a mis mayores, a mí me enseñaron en mi casa a hacer eso. Usted no me va a decir cómo tengo que hablar, porque usted ha vivido mucho menos que yo, ya yo soy abuelo”

Posteriormente, continuó su discusión alegando que él no tiene responsabilidad alguna de informar lesiones en las ruedas de prensa pospartido, puesto que esa información es entregada antes de los partidos, por lo que no tendrían por qué tocar ese tema:

“No me vine aquí a pelear con nadie, pero estás diciendo unas cosas que no son correctas. Porque primero estás mencionando tres jugadores que no están, yo no soy jefe de prensa para tener que darte esa información, yo solo vengo a hablar del partido”.

Para finalizar, Farías dejó claro que no iba a dejar que ningún periodista pasara por encima de él (acción que, según él, los periodistas cogieron de costumbre) y como si fuera poco, terminó sus declaraciones refiriéndose a los comunicadores como si fuesen unos hinchas más:

“Ustedes están acostumbrados a atropellar la gente y yo no me voy a dejar atropellar. No tiene derecho a faltarle el respeto a los demás. Cuando perdí, cuando gané, yo estoy dando la cara. Tú me tratas a mí como un trapo y no hay problema. Esto así es muy difícil de continuar, parecen unos hinchas”.

Cómo quedó América en la Liga BetPlay tras su victoria contra Alianza

Con goles de Rodrigo Holgado y Edward López, el conjunto Escarlata sumó sus primeros tres puntos luego de siete partidos en los que no logró ver la victoria y tomó un importante respiro en la tabla, manteniendo vivas sus aspiraciones a clasificar a los cuadrangulares semifinales del rentado local.

Tras esta victoria, los Diablos Rojos se posicionaron en la posición número 13 con 12 puntos a tres de diferencia de Medellín, quien ocupa el último puesto de los mejores ocho. Otra imposición más y podrán contar con más chance de avanzar a la siguiente etapa del torneo.