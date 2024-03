Mario Casas y Óscar Casas jugaron tejo en Bogotá: los actores españoles desataron euforia entre sus seguidores

Los hermanos Casas desatan furor en Bogotá con su visita y participación en el juego de tejo - crédito @oscar_casas_/Instagram

Los hermanos Mario Casas, de 37 años, y Óscar Casas, de 25 años, reconocidos actores españoles, causaron un auténtico revuelo en la capital colombiana durante su visita. La razón de su llegada al país fue la participación como imagen de una destacada marca de moda española que buscaba expandir su presencia en el mercado colombiano.

Te puede interesar: El actor español Mario Casas y su hermano de visita sorpresa a Bogotá: se fueron de rumba con Laura Tobón, de ‘La voz kids’

Mario Casas es un actor famoso por su papel principal en la película romántica A tres metros sobre el cielo, junto a la actriz María Malverde, con la que se ganó el cariño de los adolescentes de toda América Latina como un ícono de amor platónico. Por otro lado, su hermano es reconocido por su participación en proyectos como Instinto y Mi soledad tiene alas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Mario Casas es recordado por su papel de "H" en "A tres metros sobre el cielo" - crédito @mario_houses/Instagram

El viaje de los hermanos Casas no pasó desapercibido para sus seguidores, especialmente en las redes sociales, donde Óscar Casas, con más de tres millones de seguidores en Instagram, compartió fotos de su estancia en Bogotá. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de los hermanos tomando, aparentemente, café en el Centro Comercial El Retiro.

Mario Casas y Óscar, su hermano, compartieron varios momentos en Colombia- crédito @oscar_casas/Instagram

Sin embargo, lo que verdaderamente desató la euforia entre los seguidores de los Casas fue su inesperada participación en una fiesta exclusiva, donde compartieron con otras personalidades de la farándula colombiana como Laura Tobón y Valerie Domínguez, allí disfrutaron al ritmo de la música de Karol G, Maluma y Feid. En este ambiente festivo y distendido, los hermanos se animaron a participar en una de las tradiciones más arraigadas de Colombia: el juego de tejo o el turmequé.

Te puede interesar: Captan a Mario Casas en CDMX y le preguntan por Eiza González: “Estoy enamorado”

El tejo, un deporte autóctono colombiano que combina puntería y diversión, atrajo la atención de Mario y Óscar Casas, que decidieron probar suerte en este juego. La decisión de participar en una partida no solo sorprendió a los presentes, sino que también generó un gran entusiasmo entre los asistentes, que no dudaron en capturar cada momento y compartirlo en sus redes sociales.

Hermanos Casas pasaron de la pantalla grande al tejo colombiano, una visita inolvidable al país cafetero - crédito @dailyblonde49/TikTok

Los videos de la inusual partida de tejo protagonizada por los hermanos Casas rápidamente se viralizaron en las redes sociales, lo que llamó la atención de miles de personas. La imagen de los reconocidos actores españoles generó todo tipo de comentarios y reacciones, desde elogios por su integración cultural hasta la burlas por su poca destreza para el tejo.

Te puede interesar: Dónde ver a Mario Casas hoy 05 de marzo en la CDMX y a qué hora

“Oscar casas es lindo pero Mario casas es el crush eterno de todas”; “MARIO CASAS JUGANDO TEJO 😍”; “El tejo jamás se había subido de estatus de esta manera”; “Puede ser muy Mario Pero para mí siempre será H 🥰🥰🥰”; “Ayyyy 3 metros sobre el tejo ✨”; “Colombia y su encanto jakajaaj”; “si ellos juegan tejo, yo porque no ajjajajajjaj😅 otros que dicen que esos son planes de guisos”; fueron algunos de los comentarios que se encontraron en redes sociales sobre los hermanos.

A los hermanos Casas les gustaría trabajar en un proyecto latinoamericano

A pesar de tener una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, que incluye proyectos conjuntos como Mi soledad tiene alas, donde Mario desempeñó el papel de director de Óscar, los hermanos Casas confiesan sentirse “enamorados” de Colombia y su gente. Sin embargo, lamentan no haber tenido la oportunidad de participar en ningún proyecto cinematográfico exclusivamente colombiano hasta el momento, pero mantienen viva la esperanza de que esto cambie en el futuro.

Mario Casas y su hermano Óscar son unos de los personajes más queridos en Latinoamérica - crédito @oscar_casas_/Instagram

En una entrevista con EFE, Mario Casas expresó su entusiasmo por la posibilidad de trabajar en proyectos íntegramente colombianos: “Mira que son años haciendo películas y series, y no sé por qué nunca he acabado trabajando en una película íntegra aquí, pero me encantaría. Se hacen grandes proyectos”. Esta declaración refleja el profundo interés y respeto que sienten los hermanos Casas por la industria cinematográfica colombiana.