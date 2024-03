El camino de las mujeres en la Medicina: “Somos capaces de alcanzar lo que nos propongamos”

La medicina es una de las labores más importantes para el desarrollo de la vida humana y hay mujeres que dedican su vida a trabajar por la de los demás - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la conmemoración del Día de la Mujer se entrelaza con el reconocimiento a miles de mujeres que trabajan por la comunidad. Algunas de ellas han convertido el hecho de salvar vidas en la forma con la que guían sus acciones diarias.

Esta misión ha llevado a mujeres de distintas profesiones y ámbitos, desde la Medicina hasta el activismo social, a poner su talento, tiempo y esfuerzo al servicio de los demás, por lo que vale la pena destacar su labor.

En el sector salud, las mujeres han jugado roles fundamentales, especialmente notorios durante la pandemia de covid-19, donde muchas trabajadoras de la salud, como médicas, enfermeras y personal de apoyo, estuvieron en primera línea de batalla contra el virus, arriesgando sus vidas para salvar a otros.

Su trabajo incansable en esta y otras emergencias sanitarias no solo ha sido esencial para atender a los enfermos, sino también para liderar programas de vacunación que buscan proteger a la población. Incluso, algunas de ellas han optado por caminos de la medicina alternativa para aquellos pacientes que no desean exponerse a los tratamientos tradicionales.

Ya en el ámbito científico y de investigación, hay mujeres que se han destacado por su trabajo en proyectos que persiguen avances médicos y tecnológicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y, en muchos casos, prevenir enfermedades que pueden ser mortales sin el tratamiento adecuado.

Estas acciones reflejan cómo, a través de diversos frentes, miles de mujeres en Colombia están comprometidas con la vida. Para el Día de la Mujer, es esencial reconocer su valiosa contribución a la sociedad, una labor hecha con dedicación, amor y un profundo sentido de humanidad.

“Desde que era muy pequeñita soñaba con poder ayudar a la gente, la idea de salvar vidas me parecía muy bonita, entonces, desde que tengo uso de razón, yo quise ser médica. Aunque en mi familia nadie era médico, de algún lado surgió esa necesidad de ayudar a la gente, esa era como mi misión en la vida”, relató a Infobae Colombia la doctora Paola Lozano, médica y cirujana de la Universidad Militar Nueva Granada.

En cuanto a la diferencia del trato con los hombres a lo largo de su carrera, la médica destacó que al venir de una institución militar y tradicional sí se sentía bastante. “Es evidente, el régimen militar es bien estricto, entonces sí sentía como diferencia en el trato entre hombres y mujeres, pero nunca fui excluida desde el conocimiento”, reiteró la vocera de laboratorios Heel.

Las mujeres han labrado un arduo camino en el campo médico ante el trato en comparación con los hombres - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Del mismo modo, agregó: “Yo siento que ya hoy en día no es igual que antes, donde podía haber, de pronto, alguna diferencia importante. Hoy en día las mujeres somos capaces de alcanzar lo que nos propongamos en cualquier ámbito o en cualquier esfera, somos capaces y no existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres, todos tenemos las mismas capacidades”.

Lozano se enfocó en la medicina natural con el fin de apoyar a aquellos pacientes que no quieren en su cuerpo efectos secundarios por la medicina tradicional. “Cuando estudiamos farmacología entendemos que todos los medicamentos que usamos en nuestros pacientes tienen efectos secundarios lo que me generó mucha preocupación y empecé a ver otras opciones terapéuticas y ahí empecé con la medicina tradicional china, que es una de las más antiguas y después empecé a estudiar la homeopatía y la medicina o reguladora de sistemas en donde los efectos secundarios del tratamiento son cero o mínimos”, destacó.

Esta práctica se ha vuelto cada vez más común en Colombia, un país arraigado a su cultura y creencias, teniendo en cuenta que la medicina natural ha existido desde siempre, como lo reitera la médica cirujana de la Universidad del Norte, con maestría en homeopatía Universidad Nacional de Colombia, Mónica Name.

“La medicina natural para mí es la primera opción y me ayudo con la medicina sintética, cuando estoy viendo que ya se ha pasado cierto límite en el paciente o que ya recuperar completamente su salud con cosas naturales es completamente difícil; todos los medicamentos que conocemos que los intento evitar utilizando como primera opción los medicamentos naturales y bioreguladores”, puntualizó la experta.

En cuanto al trato distinto en comparación con los hombres, Name expresó que las oportunidades y salarios pueden llegar a ser distintos, aunque aclaró lo siguiente: “Yo no he sentido diferencia con los hombres para nada. Un consejo para aquellas mujeres que quieren estudiar Medicina y sientan algún tipo de desventaja: yo creo que cuando uno ama algo y quiere estudiar medicina es porque eso nace profundamente del corazón, ese deseo que uno tiene de entregar su vida, porque esto es entregar nuestra vida por los demás”.

Las médicas recomiendan a las niñas luchar por sus sueños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, destacó que su deseo de ser médica surgió desde niña al ver trabajar a su padre, que es médico psiquiatra: “Siempre lo vi trabajar, incansablemente hace muchos años, cuando en mi pueblo no había casi médicos y él era una de las cabezas más importantes. Recuerdo como los pacientes hacían cola en las cuadras en las esquinas para entrar a su consultorio y muchos salían agradecidos”.