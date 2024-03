Pantera no se aguantó actitud de Ornella: ¿la Barbie Costeña quiere ser como Karen Sevillano y La Segura?

Ornella Sierra, integrante de la Casa de los Famosos Colombia, no se aguantó las lágrimas y desató comentarios en su contra - crédito @ornellasierra/Instagram

Los problemas en La casa de los famosos Colombia siguen incrementando con el pasar de los días, pues la convivencia de los creadores de contenido, actores y modelos no ha sido fácil. Poco a poco han salido a relucir las personalidades de cada uno, sorprendiendo a la audiencia que tenía una percepción distinta sobre ellos.

Las alianzas también empiezan a ser más evidentes, por lo que, en el momento de una pelea, se notan las preferencias y problemas entre los famosos. Eso fue lo que pasó después de que Ornella Sierra, conocida como Barbie Costeña, tuvo una intensa discusión con José Miel, en la que ella terminó llorando.

Este hecho desató comentarios en todos los rincones de la casa y, durante una sesión de limpieza en la cocina, no sobraron los comentarios entre Miguel Melfi, Nataly Umaña y Pantera. Este último se mostró molesto por la reacción de la influenciadora.

“Está llorando por lo que pasó allá. No aguanta juego, ¿si me entiendes? Se pone a chismosear y se pone a decir las cosas y después no aguanta, ya, eso es. Se pone a tirar cizaña, y le tiran y no aguanta. Ella se la quiere dar de chismosa, ella no es chismosa. Entonces le dicen algo y se pone a llorar”, dijo el actor y modelo, que ya tiene bastante experiencia como participante de variedad de reality show.

Después, Pantera habló con ella y le dijo, en repetidas, ocasiones que esas actitudes no la definen y que no debe buscar parecerse a alguien más, lo cual desató los comentarios de los seguidores del programa en redes sociales.

“No puedes ser una persona que tú no eres. Y tú cuando entraste aquí tú no viniste mostrando eso, ahora lo estás mostrando ¿por qué? A él también le da rabia que tú hables de él. Tú querías pelear con él y él se defendió y tú te defendiste, eso fue lo que pasó y ya. A veces hay que ser prudentes. La prudencia hace a las personas más maduras”, le recordó Pantera a Ornella.

Siguen las tensiones en La casa de los famosos - crédito ViX

Debido a este tipo de comentarios, los televidentes aseguraron que la Barbie Costeña no ha demostrado la capacidad de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, especialmente en medio de un momento de tensión como los que se han vivido en los últimos días.

El conflicto volvió a resaltar la dinámica complicada dentro de La casa de los famosos Colombia, que se vive después de que se realizara una reorganización de equipos, lo cual llevó a que Ornella lidiara con la llegada de nuevos miembros a su habitación y que la llevó a expresar que esto la hacía sentir incómoda y fuera de lugar.

La discusión con José Miel solo agravó las tensiones, llevándola a expresar su frustración en medio de lágrimas, a pesar de sus intentos por mantener una fachada fuerte ante los demás participantes. La situación escaló cuando se desencadenó una nueva discusión entre Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños.

Las dos intervinieron en la pelea añadiendo más picante al asunto, pues la actriz criticó a la creadora de contenido diciéndole que era una “payasa”. Karen no se quedó callada y le dijo que era “patética”, recordando que las personalidades de las dos chocan y esto empeora en un momento en el que las emociones se encuentran a flor de piel.

“Por personas, aquí, que se las dan de buena vibra, pero son bien falsas, bien chismosas, payasa de circo y morronga”, fueron las palabras que usó Karen contra Martha, que no se quedó callada: “Payasa, inmadura, ridícula, ni te voy a responder nada que ver. Cuando salgamos de aquí vamos a ver”.