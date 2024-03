Golpeada, amarrada, abusada sexualmente y estrangulada: escalofriantes detalles del homicidio de Laury Guzmán

La joven de 21 años habría luchado por su vida de acuerdo con el informe de medicina legal - créditos Infobae

La captura de Jonathan David Montes, señalado responsable del feminicidio de la joven de 21 años identificada como Laury Yisel Guzmán, ha permitido conocer nuevos detalles del aterrador crimen.

En medio de la audiencia de imputación de cargos que adelantó la Fiscalía General en contra del hombre que fue capturado en la casa de su madre en Sincelejo el pasado 5 de marzo, se reveló bajo qué estado se encontraba el cuerpo de la mujer y la presunta causa del fallecimiento.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía el cuerpo de la mujer que fue hallado el 27 de junio del 2023 en un apartamento en la zona centro de Bucaramanga evidenciaba signos de violencia. Al parecer Guzmán habría sido golpeada, amarrada, abusada sexualmente y finalmente estrangulada por Montes.

El cuerpo de la mujer fue encontrado desnudo y en estado de descomposición, de acuerdo con el análisis las uñas de la joven de 21 años demostraban signos de haberse defendido del cruel ataque de su agresor: “se documentó el cuerpo de una mujer en estado descomposición, la autopsia revela signos de trauma reciente en la cara, extremidades, tórax y espalda así como indicios de defensa e inmovilización”, se aprecia en el relato del fiscal.

En medio de la audiencia señalaron en contra de Montes, quien había pretendido cambiar su aspecto físico dejándose crecer el cabello y la barba, que experimentaba múltiples ataques de celos debido a sus inseguridades y la belleza de Guzmán.

Precisamente el fiscal mencionó que el móvil del crimen evidenciaba “un carácter dominante de: si no es para mí, no es para nadie, yo no la comparto, por eso la mato”.

El maltrato evidenciado en el cuerpo de Guzmán revelaría el grado de dolor y daño que le infringió el hombre que duró ocho meses prófugo de la justicia.

“Asfixia mecánica por estrangulamiento, extensas áreas de hemorragia, signos de inmovilización, se halló como indicativo de inmovilización de Laury signos de defensa como lo fue la fractura de uña artificial”.

Tras la audiencia las autoridades solicitaron cobijar al señalado asesino con medida de aseguramiento en centro penitenciario por el delito de feminicidio, pese a que Montes no aceptó sus cargos continuará con el proceso judicial tras las rejas debido a la solicitud del ente acusador.

Laury Yisel Guzmán Becerra fue hallada sin vida en un apartamento de Bucaramanga. Foto: Facebook.

Vale recordar que Laury Yisel Guzmán fue hallado el 27 de junio del año pasado, la mujer había sido visto por última vez junto a Montes el 25 de junio, inclusive registros de cámaras de seguridad grabaron cuando la pareja ingresó a la vivienda y luego salió el hombre huyendo del crimen.

En un inicio se sospechó que había sido un intento de homicidio pero debido a los hallazgos en la zona del crimen y la sospechosa desaparición de Montes se descartó que Guzmán se hubiese quitado la vida. Así mismo el padre de la víctima declaró que Montes evidenciaba comportamientos posesivos con la mujer de 21 años.

Los feminicidas no lograrán tener beneficios judiciales - créditos (Colprensa)

El sistema legal de Colombia ha intensificado sus esfuerzos para combatir los delitos sexuales mediante la implementación de restricciones sobre los beneficios penitenciarios para los individuos condenados por estos crímenes. Siguiendo las explicaciones proporcionadas por el abogado penalista Alejandro Carranza, se ha establecido un marco normativo robusto a través de la Ley 1709 de 2014, y sus posteriores actualizaciones con la Ley 1776 en 2016 y la Ley 1944 en 2018, que limitan significativamente las opciones de suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria para los condenados por delitos de índole sexual.

En este contexto, se destaca también el Proyecto de Ley 329, promovido por el partido Cambio Radical, que ha logrado un consenso unánime en el Congreso. Dicho proyecto prohíbe totalmente cualquier beneficio que facilitaría la casa por cárcel o la reducción de penas para los condenados por feminicidio, reafirmando el compromiso del país con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y otros delitos sexuales. Esta legislación refuerza el marco legal ya existente y envía un mensaje contundente de intolerancia total hacia tales delitos.