Compositor de ‘El secuestro’ reveló detalles de la canción y agradeció al Mane Díaz por su coreografía

El papá de Luis Díaz se encargó de demostrar sus dotes de baile y sacar un poco de humor sobre su experiencia en cautiverio - crédito redes sociales

José Vicente Rosado Murgas, conocido en el mundo de la música como el Mono Zabaleta, estrenó su último álbum titulado Mono, en el que incluyó El secuestro, que se ha vuelto viral en redes sociales.

Una de las razones por las que la canción ganó popularidad fue el video en el que Mane Díaz, papá del futbolista Luis Díaz y que fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 2023, apareció haciendo la coreografía de la canción.

Detrás de El secuestro se encuentra Juan Fabio Lagos, que explicó que la inspiración para la canción le llegó en el momento en el que quería pasar más tiempo con una exnovia, así lo dio a conocer en una entrevista para RCN Radio.

“El secuestro nace antes de pandemia. A finales del 2019 me llega la idea de escribir sobre esta temática. Estaba pasando una situación con una persona con la que salía en ese momento y nos gustaba estar mucho tiempo juntos y cuando se iba siempre decíamos ‘qué chévere que te quedaras’ y con los días se volvió una frase chistosa de ‘te voy a secuestrar un día de estos para que no vuelvas a tu casa’ y ahí fue donde alumbró la idea.

A pesar de que escribió la canción en 2019, no logró que ningún cantante de vallenato la grabara, por lo que decidió guardarla, incluso le cambió el estilo y le dio un toque más actual.

El secuestro es composición de Juan Fabio Lagos - crédito Mono Zabaleta/YouTube

“La canción la tenía en un estilo completamente distinto. Ahí se mete la pandemia y la canción la freno, dejo de mostrarla y el año pasado 2023 empiezo como a escuchar otra vez las canciones que tenía viejas, ahí me encuentro El secuestro y la cambio, la actualizo y la pongo más moderna, le meto como más sabrosura y queda así tal cual como la graba el Mono”.

Juan Fabio Lagos explicó que, en un principio, el Mono Zabaleta estuvo indeciso de grabar la canción, pues algunas partes de la letra no lo convencían, aunque decidió darle una oportunidad y pensarlo mejor.

“Yo se la presento al Mono, él siempre me está pidiendo música y ahí le envió la canción y la primera reacción de El Mono era que a él no le gustaba la canción, no lo convencía el término de amarrar y que te vendaron, me decía: ‘¿Cómo así?, qué vamos a hacer con esta vaina’, entonces ahí llega a las manos de él y de su productor Eric Martínez y ahí quedó como dudoso y dijo: ‘Déjamela ahí, pero no estoy convencido, sígueme mandando canciones’”.

Al final, el productor Eric Martínez tuvo mucho que ver en que el Mono Zabaleta grabara la canción, pues fue el que convenció al cantante de vallenato de incluirla en el álbum: “El Mono me escribe y me dijo: ‘La canción la vamos a hacer, déjame yo la grabo para ver cómo me queda en mi voz’, y ya hoy en día los resultados están hablando por sí solos”, explicó Lagos.

Juan Fabio Lagos es el compositor de El secuetro - crédito juanfalagos/Instagram

El compositor aseguró que le ha llamado la atención el éxito que ha tenido la canción, pero reconoció que una de las razones fue el video de Mane Díaz en el que hace la coreografía, por lo que aseguró que: “Es bendición, al final es una bendición porque eso le dio más fuerza a la canción que ya venía siendo tendencia en las redes, sobre todo en TikTok, cuando lo monta Mane, la canción agarra mucha más fuerza”.

Juan Fabio Lagos comentó que tuvo la oportunidad de hablar con Jesús Díaz sobre el alcance que ha tenido El secuestro gracias al baile de su papá, a lo que el también jugador de fútbol confesó que su papá no tiene problemas con grabar ese tipo de videos.

“Casualmente, me encontré con el hermano de Luis Díaz y hablábamos de eso, le dije tu papá hizo el video de esto y dijo: ‘El viejo se presta pa’ todas esas vainas’ y cogió fuerza en todo el país”.