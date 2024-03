Moteros se encadenaron a la puerta de uno de los patios de tránsito: amenazan con huelga de hambre

Uno de los líderes del grupo Picaminosos 420 afirmó que esperaran hasta las 7:00 p. m. para que la moto sea devuelta o se declararan en huelga de hambre - crédito Picaminosos 420

Sobre las 2:00 p. m. del seis de marzo, un grupo de motociclistas que pertenecen al club Picaminosos 420 se encadenó a la puerta de ingreso de los patios de Álamos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, debido a que aseguran que uno de sus compañeros fue víctima de un proceso irregular por parte de las autoridades.

En diálogo con Infobae Colombia, Diego González, uno de los líderes del grupo, afirmó que el hecho se registró sobre las 12:00 p. m., cuando un motero habría sido esposado y golpeado por un grupo de uniformados que lo tuvo detenido mientras que su vehículo fue subido a una grúa que ingresó a los patios.

“El día de hoy, en un procedimiento irregular, que eso fue un robo o un hurto, pararon a uno de los muchachos las personas de tránsito y transporte. De una manera grotesca le quitaron celular, documentos y llaves. Después de que la moto la suben a la grúa, ahí sí lo sueltan y le entregan todo, pero ya cuando la grúa arrancó”, dijo González.

Moteros afirman que uno de sus compañeros fue golpeado por agentes de tránsito - crédito Picaminosos 420

González afirmó que este hecho ha superado los límites que tienen las autoridades, por lo que como grupo han tomado la decisión de protestar para que no se registren más abusos por parte de los agentes de tránsito: “Nosotros como grupo no bajamos la moto, esto es un procedimiento que viene pasando muy seguido. Nunca rompiendo los límites de golpear. Hoy el uso de la fuerza, me lo maltrataron, me lo golpearon, lo incomunicaron. Nosotros estamos en el patio de Álamos para manifestarnos. Vamos a hacer una comida aquí entre todos y luego unos líderes nos vamos a declarar en huelga de hambre”.

El líder de Picaminosos 420 aseguró que los agentes de tránsito aprovecharon que el enfoque de los medios de comunicación estaba en las manifestaciones en contra del presidente Petro para realizar un ataque contra su gremio: “Si la moto no sale aquí, nos quedamos. Quisiera que no fuera una cosa con otra, pero creo que sí, hoy aprovecharon las manifestaciones para generar un procedimiento de estos. En 10 minutos lo esposaron y se llevaron la moto, hasta la Policía escoltó la grúa”.

Moteros afirmaron que no bloquearan vías, pero no se retiraran de las puertas de los patios - crédito Picaminosos 420

Respecto a los casos de maltrato contra moteros, González afirmó que en su grupo han sido víctimas doce integrantes; aunque fueron parte de las movilizaciones organizadas por el concejal Fuchi, resaltó que no seguirán siendo parte de procesos de seguridad si todas las partes no están alineadas: “Van 12 casos en estos tres meses con nuestro grupo, que somos 1.200. Pero cuántos en Bogotá habrán sido víctimas de cosas así. En ese orden de ideas, creo que esa cifra es elevada. Nosotros participamos de la movilización y le decimos al público en general que estamos comprometidos con acabar con la inseguridad, pero lo que se hace con las manos se borra con los pies. El pacto de seguridad fue excelente, pero no vamos a prestar el grupo para estas payasadas”.

Por último, reafirmó que varios integrantes del club permanecerán amarrados a la entrada de los patios de Álamos hasta que no se registre un proceso en contra de los agentes de tránsito que realizaron el procedimiento irregular: “Nos declaramos en huelga de hambre después de las siete, vamos a ser siete líderes y nos vamos a quedar amarrados a las puertas de los patios hasta que se genere algún tipo de procedimiento contra ellos (los que hicieron el procedimiento irregular)”.