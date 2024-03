Indignación por muerte de adulta mayor que habría sido abusada sexualmente en Medellín: “Nos queremos vivas”

Según conocidos de la adulta mayor, había una persona con la que, aparentemente, había tenido conflictos personales, que podrían ser investigados dentro del caso - crédito EFE

Hay conmoción en Medellín (Antioquia) por la muerte de una adulta mayor de 83 años que fue hallada en una habitación de un inquilinato de la ciudad, ubicado en la carrera 53 con la calle 59, en el barrio Jesús Nazareno, con signos de violencia; tenía varias lesiones en su cuerpo y, al parecer, pudo haber sido abusada sexualmente.

Según conoció El Colombiano, un inquilino del lugar se puso en contacto con la línea de emergencia 123 y de inmediato fue llevada a la Clínica León XIII el 29 de febrero. Al llegar fue estabilizada y luego tuvo que ser ubicada en una unidad de cuidados intensivos.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir. Pues, tenía golpes en la cabeza, que posiblemente generaron un estado de inconsciencia del que no pudo recuperarse. Finalmente, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal, donde se determinará la causa de la muerte y si, en efecto, fue víctima de algún delito sexual, como se sospecha.

La mujer fue identificada como Nohemí Graciano y, de acuerdo con el medio, vivía sola en el inquilinato y no tenía hijos. Además, logró hospedarse en el lugar gracias a los pagos que hacía con su pensión. Sin embargo, según conocidos de la señora, había una persona con la que, aparentemente, había tenido conflictos personales, que podrían ser investigados dentro del caso.

La adulta mayor sufrió golpes en la cabeza por los cuales quedó inconsciente - crédito Colprensa

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, expresó su rechazo por lo sucedido con la adulta mayor y catalogó los hechos como un presunto caso de feminicidio, es decir, considerando que la víctima pudo haber sido asesinada por el hecho de ser mujer o por cuestiones de género.

“Con muchísimo dolor rechazamos y lamentamos el presunto feminicidio de Noemí Graciano, de 83 años. Desde la @AlcaldiadeMed estamos acompañando a su red de apoyo. Debemos hacernos muchas preguntas como sociedad, debemos dejar de tolerar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. A la ciudadanía la invitamos a denunciar o reportar cualquier caso”, sentenció la funcionaria en X (Antes Twitter).

Indicó que todas las mujeres tienen derechos a vivir una vida libre de violencias, sin importar su edad. Por eso, informó que la línea 123 Agencia Mujer y los Hogares de Protección están disponibles para atender denuncias relacionadas con este tipo de violencias basadas en género. “A la ciudadanía le repetimos NOS QUEREMOS VIVAS”, precisó.

La secretaria de Mujeres de Medellín, Valeria Molina, catalogó el caso de la muerte de la adulta mayor como un feminicidio - crédito @Valemogo/X

Adulta mayor fue abusada sexualmente en un geriátrico

En enero de 2024 también se registró otro caso de abuso sexual contra una adulta mayor en el municipio de Girardota, ubicado en el norte del Valle de Aburrá y en el área metropolitana de Medellín. Los hechos se registraron en el CBA Hogar del Anciano y la víctima responde al nombre de Rosalba Castaño.

Juan Esteban Martínez, nieto de la adulta mayor, explicó hubo comentarios de su abuela que le hicieron sospechar de que, posiblemente, estaba siendo agredida sexualmente en el geriátrico. Pues, decía que no podían quitarle el pañal porque tenía un sello. Además, la cuidadora compartió con él un video en el que la víctima hizo mención a presuntos tocamientos que habría sufrido: “Ese anciano cómo me va a tocar, ahora no tengo por donde caminar, yo qué voy a hacer”, relató el familiar de Rosalba Castaño a Caracol Radio.

En otro momento, cuando a la adulta mayor le estaban cambiando el pañal, la madre de Juan Esteban Martínez se percató de que su zona íntima y sus glúteos estaban morados e inflamados. Por eso, solicitó a un médico de urgencias revisar con detenimiento y activar el código fucsia, para poner en marcha el Protocolo de Atención Integral para Víctimas de Violencia Sexual en los sectores forenses de la salud, pero esto nunca pasó.

“Hablamos con la psiquiatra, le decimos, doctora, es que hay un video que nos manda la cuidadora, creemos que la abuela posiblemente la estén violando y lo que contesta la psiquiatra es que en esos hogares pasa de todo”, detalló Martínez al medio citado.