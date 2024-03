Cómo bajar las tarifas de energía en la costa: esto es lo que proponen las empresas de servicios públicos

Esto es lo que proponen empresas de servicios públicos y agremiaciones para bajar el costo de la electricidad en la costa Caribe - crédito Ministerio de Minas y Energía.

Los gremios energéticos en Colombia le hicieron un llamado al Gobierno nacional, para exigir soluciones a las elevadas tarifas de energía que afectan a los usuarios de la costa Caribe.

Esta situación, que ya ha sido catalogada por muchos como insostenible, también ha llevado a los gremios a presentar en una carta un conjunto de propuestas orientadas a mitigar los altos costos del servicio.

La iniciativa más destacada la ha emitido la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), que propone un alivio económico directo a los usuarios financiado a través de nuevos recursos del Presupuesto General de la nación, ya que, como ha mencionado su presidente en varios medios, “lo peor que podemos tener es pagar tarifas muy caras”.

Sin embargo, para evitar perder “la suficiencia económica” por simplemente bajar las tarifas, Camilo Sánchez, presidente de la agremiación, explicó que se contempla una asignación de 2,5 billones de pesos para atender los saldos pendientes de pago a los proveedores de energía. Esto se traduciría en una reducción de tarifa de 200 pesos por kilovatio para los usuarios de Air-e y de 90 pesos por kilovatio para los usuarios de Afinia, lo que equivaldría a un descuento del 17% y 8% en las tarifas respectivamente.

Un restaurante denunció cobros por más de $17 millones de pesos en su tarifa de energía de la empresa Afinia - crédito El Pilón/redes sociales

“Tenemos un diálogo permanente y fluido con el presidente de la República, el ministro de Minas y Energía, y el superintendente de Servicios Públicos para poder avanzar en poder ayudar en esta coyuntura, y que los usuarios tengan los precios más efectivos; por eso hemos decidido entregar estas cinco propuestas que van a ser fundamentales y diferenciar que la ley no soluciona la coyuntura, que es importante su actualización, pero que ésta se tiene que hacer posteriormente con el diálogo permanente y no hay que correr”, indicó Sánchez en en video publicado en redes.

Las propuestas para disminuir el costo del servicio

Además, la carta destinada al presidente Petro incluye la idea de generar condiciones más favorables para incrementar la oferta de energía, con el fin de lograr mejores precios para el consumidor final. “Es importante que el Gobierno nos ayude en los procesos de licencias previas, consultas previas y lo que tiene que ver con licencias ambientales. Sin esto, no vamos a tener proyectos muy importantes de transmisión que nos ayudarán a no tener problemas de mediano plazo”, complementó Sánchez. Este enfoque busca no solo soluciones a corto plazo, sino también estrategias de prevención para evitar futuras complicaciones.

Además, una razón para los altos costos, según el presidente de la Andesco, es que la demanda supera la oferta. Por lo tanto resulta importante el apoyo del Gobierno para solucionar tal desfase.

Camilo Sánchez, presidente de la Andesco, expresó 5 propuestas para el presidente en orden de bajar los precios de la energía en el Caribe - crédito @Andesco1/X

“La segunda opción es cubrir el 50% de las pérdidas durante los próximos seis meses, para poder pasar el fenómeno de El Niño. Ahí asignaría un billón de pesos para dos empresas prestadoras del servicio de energía en el Caribe, que sería una reducción de 9 al 10% de la tarifa de febrero, lo que sería muy importante para todos. Nuestro sector aporta 4.7 billones. Lo que estamos solicitando en este momento es que en esta coyuntura podamos reinvertir estos recursos para poder ayudar a este sector y a los usuarios de la Costa”, especificó.

Otra medida sugerida por los gremios energéticos hace referencia a la lucha contra la defraudación de fluidos, para el fortalecimiento de las penas para aquellos que incurren en esta actividad ilegal. Asimismo, se recomienda la implementación de una campaña enfocada en el uso eficiente de la energía, con la que se eduque a la población sobre prácticas más sostenibles y conscientes.

La representante Saray Robayo expuso la situación que viven los habitantes del Caribe a causa de los altos cobros de energía - crédito X

En ese sentido, en una entrevista concedida al periodista Yamid Amat, para Noticias Uno, Sánchez aseguró que es ideal detener dicho fenómeno, porque los altos costos de las tarifas tienen que ver con las pérdidas, que se “indexan” a un costo al que se le añaden costos de seguros e incrementos de pérdidas. “Se le incorporó lo que tiene que ver con las pérdidas, que están pagando todos. Por eso les decimos a los colombianos en la Costa: «cuando ven robar energía, cuando ven gente haciendo trampa, no se rían. ¡Denuncien! Porque usted está pagando en su tarifa parte de ese proceso”.

A su vez, Camilo Sánchez determinó que otro componente de las propuestas es “garantizar la disponibilidad de gas. Hoy las térmicas están cumpliendo una labor que nos está ayudando muchísimo porque más del 50% de la generación la están haciendo estas. Necesitamos tener el gas disponible, ojalá nacional, porque es mucho más barato que el importado. Con lo cual se disminuiría rápidamente la tarifa, porque los costos serían menores”,

La misiva también enfatizó la importancia de la designación adecuada de los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y de otros cargos vacantes, con el argumento de que esto permitirá la toma de decisiones informadas y autónomas.

En su cuenta de X el primer mandatario compartió las tres estrategias que se van a adoptar para la reducción del precio de la energía en la costa Caribe - crédito @petrogustavo/X

Entre las voces que se han levantado, la situación ha sido descrita dramáticamente como una disyuntiva entre “no sabemos si comer o pagar el recibo” por algunos ciudadanos afectados, lo que subraya la gravedad de la problemática que buscan atender estas propuestas. La respuesta del Gobierno a estas demandas está aún por verse, pero lo que sí es evidente es la necesidad de una solución integral y sostenible que alivie la carga económica de los usuarios de energía en la costa Caribe de Colombia.