Ciudadano que engañó a ‘gota a gota’ tiene en problemas a sus vecinos en Bogotá: llegaron a cobrar con piedras

Al no encontrarlo, decidieron cobrarle a sus vecinos - crédito Colprensa

Los habitantes del barrio Santa Matilde se encuentran confinados. En este sector del centro-occidente de Bogotá, un exvecino engañó a cinco organizaciones ‘gota a gota’ para obtener créditos millonarios y luego darse a la fuga.

Durante años fue cercano a los demás habitantes de la localidad de Puente Aranda y hasta hace muy poco trató de forjarse una buena imagen; al punto en el que ellos mismos le habrían concedido numerosos préstamos, cuando tenía dificultades para llegar a fin de mes.

A su domicilio, en el que viven otras cinco familias, han llegado a cobrar con piedras y carteles - crédito Suministrada

Sin embargo, tendría en problemas a las cinco familias con las que vivía, ya que al “no dar la cara”, los cobradores se desplazaron hasta su domicilio que él, sin previo aviso, abandonó el primero de marzo. Ahora los prestamistas ‘gota a gota’ amenazan a los residentes.

“El caballero se desapareció a partir del viernes. Ya no lo hemos visto más acá en el apartamento y se han presentado los disturbios, porque no lo han conseguido para cobrarle la plata. Nosotros corremos un riesgo, tenemos miedo de que podamos salir afectados por la culpa de este señor”, explicó uno de los afectados en entrevista para Blu Radio.

Aseguran no tener idea de dónde se encuentra, pero, aún así, han sido blanco de reprimendas, con piedras y grafitis que han dañado su fachada y, peor aún, mantiene aterrorizados a niños, mujeres y adultos mayores que le tendieron la mano al deudor.

Taxista es blanco de amenazas luego de que ladrones realizaran 40 prestamos a su nombre

En un caso similar en el municipio de Soacha, un taxista junto con toda su familia se encuentra bajo constante amenaza tras ser víctima de un robo de identidad. A principios de enero del 2024, delincuentes le sustrajeron su teléfono móvil y documentos personales para solicitar de manera fraudulenta cerca de 40 micropréstamos a su nombre; acumulando así una deuda de 12 millones de pesos (aproximadamente 3,200 USD). Este caso, que ha desatado temor en la localidad, ya fue reportado a las autoridades competentes.

Los criminales utilizaron cerca de 22 plataformas de préstamos, incluyendo algunas operadas por organizaciones gota a gota, famosos por sus elevados intereses y métodos de cobranza agresivos. “Me suplantaron en plataformas digitales de préstamo, lo que pueden llamar gota a gota por la manera en la que cobran, con amenazas y préstamos a siete días con un 80% de intereses”, reveló el afectado en una entrevista concedida a la sección de El Ojo de la Noche. La situación ha escalado a tal punto que, tanto él como su familia, reciben amenazas de muerte e intimidaciones constantes.

Pero la severidad de esta estafa no solo yace en la cuantiosa suma de dinero reunida por los delincuentes, sino también en el constante estado de terror en el que vive el taxista y su núcleo familiar. “No los recibí, ni siquiera los usé, ni nada. Lo que pasa es que eso no se queda ahí, son las amenazas, amenazas de muerte en las que nombran a grupos guerrilleros con lo que, según dicen, no se juega, pero yo no tengo nada que ver con ese tema”, insistió la víctima, quien se ha visto obligado a guardar su identidad en el anonimato, por motivos de seguridad.

El aspecto más alarmante de esta situación es la extensión y la manera en que estos préstamos fueron solicitados. Con cantidades mínimas, que iban desde los cien mil pesos (aproximadamente 27 USD), los ladrones acumularon una fortuna pequeña, actuando bajo la identidad del taxista sin su consentimiento.

Pese a que el caso ya está en manos de las autoridades, la familia sigue enfrentándose a amenazas telefónicas y mensajes intimidatorios, a menudo provenientes de números extranjeros, que mantienen al taxista y a su familia en un estado permanente de preocupación y miedo: “Estoy endeudado, preocupado y asustado porque llegan las amenazas todos los días, a toda hora, en todo momento y hay una relación de más de cien números que llaman, haciendo los cobros”, compartió la víctima sobre el calvario que vive día tras día.