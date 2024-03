Claudia Palacios se lanzó como actriz, este será el debut de la periodista en las tablas, uno de sus sueños frustrados

La reconocida escritora colombiana se estrena como actriz - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

La periodista Claudia Palacios cumplió uno de sus más grandes sueños: ser actriz de teatro, y lo hará en la obra Hembrujas, un montaje que aborda temas de género y, equidad con humor y, al tiempo, con seriedad.

Esta comedia teatral busca responder a interrogantes cruciales sobre el feminismo, el machismo, la equidad de género en el ámbito corporativo y el lugar de los hombres en la lucha feminista, proponiendo un diálogo inclusivo y sin extremos.

La obra, basada en su tercer libro HemBRujaS, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, se estrenará el sábado 9 de marzo en el Teatro Belarte de Bogotá, con dos funciones especiales a las 6 y 8 de la noche.

La periodista caleña llevará su libro ‘HemBrujas’ al tetro - crédito @teatrobelarte/Instagram

“Mi nombre es Claudia Palacios, soy periodista, magíster en género y ahora me las estoy dando de actriz, quiero invitarles a que nos encontremos el sábado 9 de marzo en la presentación de mi comedia teatral basada en mi libro HemBrujas muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, es la manera como he considerado mejor entregar las conclusiones de mi más reciente libro que es de entrevistas a mujeres la obra sobre equidad de género para que aprendamos para que reflexionemos para que nos riamos sin juzgamientos y sin atacarnos sino pasándola bien”, expresó la periodista caleña a través de un video publicado en las redes sociales.

Hembrujas surge de las vivencias de más de 80 mujeres de variados sectores sociales y geográficos, cuyas historias de desafíos y resiliencia evidencian la urgente necesidad de avanzar hacia una sociedad más equitativa. Palacios, junto a la destacada directora y coautoras del guion, Camila Vallejo, invitan al público a reflexionar sobre la equidad de género a través de un formato creativo y accesible. “La obra es para todo el mundo, de 15 años en adelante, sobretodo para quienes creen que este es un tema ‘de viejas’, o que dicen estar agotados de las feministas o que piensan que la equidad de género ya es una realidad. Saldrán sorprendidos, reflexivos y sobre todo felices”, comentó.

La periodista cumplió su sueño de actuar - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

La periodista caleña en una entrevista para el programa en 1 a 1 presentado por Ramiro Avendaño reveló que “también quise ser actriz”, un sueño que hasta hora logra cumplir. “Con Hembrujas, la versión teatral, yo me he sacado como una espinita. Yo estudié periodismo, pero también entré a una academia de actuación solo que no seguí solo hice como dos semestres (...) antes de ser periodista quise ser actriz”, expresó la colombiana para el programa La Red.

El salto de Palacios de las salas de redacción a las tablas teatrales representa también una evolución personal y una meta cumplida: “Cuando uno tiene la convicción digamos que la corazonada y es como yo describo que en el vientre me van surgiendo las ideas y me va hablando y dice que haga esto, de este mensaje, trabaje en esto (...) cuando uno trabaja mucho las cosas salen bien”, agregó la escritora para el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

La escritora caleña se debutará como actriz en una obra de comedia en el Teatro Belarte de Bogotá - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

Después de cubrir eventos de trascendencia mundial y reconocer su potencial en el periodismo, busca ahora, desde su nueva faceta como actriz, impactar al público de maneras distintas. La pieza teatral promete ser una experiencia enriquecedora para el público general. Con Esteban Godoy, Juliana Cuevas, y Felipe Garay completando el elenco bajo la producción de la experimentada Andrea Quintero, la obra representa una fusión única de talento artístico y compromiso social, a través de la comedia y el diálogo. “Por eso decidí que la mejor manera de tocar la conciencia y el corazón de las personas con este tema era acudir al arte”, escribió la caleña en sus redes sociales.