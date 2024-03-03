Cómo descargar el certificado de tradición y libertad en línea y cuánto cuesta: siga el paso a paso

Desde 2024, el documento solo podrá descargarse desde la página web de la entidad - crédito Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia.

La obtención del certificado de tradición y libertad es posible obtenerlo a través de su sitio web oficial, según información de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Esta medida surgió en 2024, después de cancelar los acuerdos con diversas empresas privadas, que ofrecían el documento en línea, a menudo a precios considerablemente más altos de lo establecido por la dependencia.

Hasta hace poco, las plataformas de terceros permitían realizar el trámite de manera rápida y cómoda, pero se detectaron incrementos de hasta el 40% en el costo del certificado en comparación con las tarifas de la entidad. Esta decisión busca regularizar y estandarizar el proceso de adquisición, garantizando a los ciudadanos acceso a servicios más transparentes y económicos.

Además de proteger a los usuarios de posibles abusos en los precios, la Superintendencia tomó esta determinación con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión de estos documentos críticos para diversos trámites legales y notariales. La disponibilidad exclusiva en el portal del organismo asegura que todos los ciudadanos reciban el mismo servicio al mismo costo, evitando disparidades y promoviendo un acceso más justo y equitativo, como lo afirmó en su momento el superintendente Roosvelt Rodríguez en diálogo con Caracol Radio.

“La Superintendencia había otorgado un privilegio a unos particulares sin que mediaran concurso alguno para acceder a ese privilegio. Por ello, lo que hicimos fue acabar con esos privilegios y hemos reasumido nosotros la expedición plena de los certificados”.

Certificado de tradición y libertad: qué es y para qué sirve

El certificado de tradición y libertad es un documento en el que las personas propietarias de un inmueble pueden validar la situación jurídica del mismo, como también los dueños y variaciones que este ha tenido desde su registro a la entidad.

No hay un horario determinado para consultar y descargar la información, por lo que los interesados lo pueden realizar en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Cómo descargar el certificado de tradición y Libertad

Debe ingresar a la página oficial certificados.supernotariado.gov.co/certificado.

Tenga a la mano la oficina en la que está registrado el inmueble y el número de matrícula.

Debe ingresar al menos tres letras del lugar en donde está registrado el inmueble.

Ingrese los números de la matrícula inmobiliaria en el siguiente campo, sin ningún tipo de caracteres especiales como guiones, puntos, etc.; de lo contrario, en el sistema no aparecerá el documento.

Una vez de haber ingresado los datos, haga clic en ‘Buscar’.

Posteriormente, aparecerá una ventana con la dirección exacta del inmueble y la ciudad en la que está registrado, por lo que deberá validar la información. Si estos no corresponden a su propiedad, deberá dar clic en ‘Cancelar’ y verifique nuevamente el número de matrícula.

Si los datos son los correctos, haga clic en ‘Agregar al carrito’. Saldrá una notificación en la que le indican que la matrícula fue agregada, así que haga clic en ‘Aceptar’.

En la parte inferior encontrará un pequeño recuadro con los datos y el valor a pagar. Recuerde que son $35.900, en 2025, los que cobra la Superintendencia de Notariado y Registro por el documento. Haga clic en ‘Pagar’.

Debe seleccionar el método de pago, ya sea por PSE, Bancolombia o tarjeta de crédito

Para continuar con la compra, ingrese su correo electrónico

Ingrese sus datos personales y seleccione la cuenta bancaria para realizar el pago

Una vez realizada la compra, podrá descargar el certificado de tradición y libertad tanto en la página oficial o podrá hacerlo desde su correo electrónico

Los usuarios también tienen la posibilidad de solicitar el certificado de tradición y libertad de la manera presencial a través de las 195 oficinas de Supernotariado y Registro en todo el país, en las que deberá presentar la misma información y pagar el mismo valor.

En la página web oficial podrá consultar la dirección de cada uno de los puntos físicos: supernotariado.gov.co/oficinas-de-registro/.