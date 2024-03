John Poulos rompió su silencio: así recuerda los momentos previos al feminicidio de Trespalacios

John Poulos aseguró que mantenía una relación de noviazgo con Trespalacios - crédito Jesús Avilés/Infobae

El caso por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios causó sorpresa en los colombianos, puesto que el posible asesino habría sido el ciudadano estadounidense John Poulos.

Aunque Poulos logró dejar el país el día en el que el cuerpo de Trespalacios fue encontrado en un contenedor de basura, el estadounidense fue capturado en Panamá y deportado a Colombia.

Desde ese momento, el posible feminicida quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente, fue trasladado hasta la cárcel La Picota en Bogotá en donde espera su juicio.

Pero, aún no se tiene claridad sobre lo sucedido la noche del asesinato de Valentina Trespalacios, por lo que Poulos le concedió una entrevista al medio Focus Noticias en la que le compartió detalles que no se conocían sobre su relación con la joven DJ.

Poulos comenzó explicando que se conoció con Trespalacios a través de la aplicación de citas Tinder luego de que publicara un anuncio en el que aseguraba que quería conocer a una mujer para divertirse y viajar, por lo que comenzó a interactuar con la DJ.

“Cuando la conocí hablamos como un mes, desde abril de 2022 hasta mayo cuando vine a Bogotá y pasamos 12 horas juntos, fuimos a cenar y la mañana siguiente nos encontramos en el aeropuerto para ir a Cancún juntos”.

Poulos también confirmó que la relación que tenía con Valentina Trespalacios era de noviazgo; incluso, aseguró que había conocido a la familia y algunos de sus amigos en las tres oportunidades en las que vino al país.

“Nos vimos tres veces, la primera para ir a Cancún, la segunda vez cuando vine por una semana y conocí a su familia y algunos de sus amigos y la tercera vez en enero cuando todo ocurrió”.

En la entrevista, Poulos también dejó claro las razones por las que viajó a Colombia en enero de 2023, pues aseguró que había planeado pasar un tiempo viviendo junto a Trespalacios para tener claro si querían casarse.

La pareja viajó a Cancún y tenían el plan de casarse para viajar por el mundo - crédito Redes sociales/X

“Valentina y yo estábamos conscientes de que no habíamos compartido mucho, por lo que no estábamos seguros de estar juntos para toda la vida, entonces dijimos que íbamos a vivir un poco juntos y podíamos decidir si queríamos estar juntos o no, pero antes de conocer a Valentina yo había viajado mucho y me planteé vivir en Colombia”.

Poulos agregó que uno de los planes era que, si Valentina Trespalacios y él se casaban, la colombiana podía adquirir la nacionalidad estadounidense, un detalle que les servía para su plan de viajar por varios países aprovechando la profesión de la DJ.

“Habíamos hablado de casarnos; sin embargo, no nos conocíamos mucho ni el idioma como para casarnos, entonces decidimos conocernos más, vivir más tiempo juntos y después decidir si queríamos casarnos o no; de hecho, como Valentina era DJ teníamos el plan de viajar más y si seguíamos juntos ella tendría los papeles (nacionalidad) para viajar”.

Qué sucedió la noche del crimen

Según Poulos, en los días anteriores al asesinato de la DJ compartieron en varias fiestas; incluso, Trespalacios fue la encargada de comprar drogas, las cuales, utilizaron hasta el momento en la que tiene recuerdos de las fiestas.

“Por ejemplo, el día anterior, o sea el viernes, hay un video en el que se ve a Valentina que baja del apartamento por cuatro minutos y no lleva chaqueta ni bolso, lo que sucede es que ella le pidió a su dealer para que le llevara algunas drogas”

El ciudadano estadounidense aseguró que la Fiscalía colombiana ocultó varios de los videos de las cámaras de seguridad del edificio, y agregó que la noche anterior al asesinato dejaron el apartamento para ir a un restaurante de sushi y seguir su fiesta.

Valentina Trespalacios fue encontrada sin vida el 22 de enero de 2023 - crédito valentinatrespalacios_/Instagram

“Fuimos a un restaurante de sushi, empezamos la fiesta y empezamos a consumir tusi, ella tenía una botella de Tequila Julio, sabíamos que no íbamos a quedarnos en el apartamento, el plan no era quedarnos mucho tiempo porque de hecho no habíamos hecho compras, entonces empezamos a prepararnos para la fiesta, tuvimos sexo y Valentina tenía que trabajar, entonces nos fuimos alrededor de las 2 o 3 de la mañana al club Nexus”

John Poulos confirmó que mientras Trespalacios trabajaba en el club siguieron consumiendo drogas y agregó que luego de que se terminó la fiesta estuvieron varios minutos en la oficina del dueño del establecimiento, al que le pidieron declarar en el juicio, pero se negó, aunque, según el estadounidense, existen fotos y videos de ese encuentro.

“Le pedimos al dueño testificar en el juicio, pero él niega que tuvimos drogas ese día, pero yo tengo las pruebas, fotos y videos, de Valentina consumiendo drogas, entonces ahí nos dimos cuenta que estaba mintiendo”.

Sobre la mañana del asesinato, según Poulos no recuerda mucho dado que estaba bajo efectos de droga y alcohol y, por lo tanto, no tiene recuerdos de cómo llegaron al apartamento, ni cómo sucedieron las cosas.

“Cuando nos despertamos pedimos para comer una sopa de pollo, llamamos a Silvana y más tarde tuvimos videollamada con el hermanito y después volvimos a comenzar la fiesta porque había comprado cuatro bolsas de tusi y como usamos una en la madrugada, consumimos las otras tres con tequila y la hooka, desde ahí recuerdo que tuvimos sexo y me quedé dormido”.