Nataly Umaña se llevará una sorpresa en la gala de eliminación: Alejandro Estrada estará de invitado

Nataly Umaña se llevará una sorpresa en la noche de eliminación con la vista inesperada de su esposo Alejandro Estrada - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En un giro que promete intensificar aún más la dinámica ya controversial de La Casa de los Famosos Colombia, el actor Alejandro Estrada, esposo de la actriz Nataly Umaña, confirmó su disposición a visitar al reality show en medio de los rumores de una posible relación entre el cantante panameño Miguel Melfi y la actriz ibaguereña.

Las especulaciones, tanto dentro de la casa como en las redes sociales, siguen aumentando por un reciente beso apasionado de los concursantes en una actividad actoral; además, los participantes se bañaron juntos.

Recientemente, los seguidores del también actor notaron que en su cuenta de Instagram ya no aparecen fotografías con Nathaly- crédito rastreandofamosos / Instagram

Se conoció que Alejandro Estrada, que ha mantenido una relación de alrededor 12 años con la actriz, tomó la decisión de archivar en su cuenta de Instagram todas las fotografías donde aparecía con su esposa, tras la difusión de los videos que captaron el momento de acercamiento entre Nataly y Melfi.

Después de todas las especulaciones, la producción del Canal RCN y ViX confirmó que Alejandro Estrada hará una aparición especial el domingo 3 de marzo, durante la gala de eliminación. Tal ingreso tiene lugar en un momento considerado crucial para la competencia, dadas las circunstancias que rodean a su esposa y a Melfi. Como en La casa de los famosos cualquier cosa puede pasar, los televidentes que observan el programa están a la expectativa de conocer la actitud del panameño y la ibaguereña al ver a el actor colombiano entrar a la casa.

Alejandro Estrada estará en ‘La casa de los famosos Colombia’ en la noche de eliminación - crédito @canalrcn/Instagram

La noticia del ingreso de Alejandro Estrada al reality show ha captado la atención del público y ha desatado una serie de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios no han tardado en expresar sus opiniones sobre los acontecimientos dentro de la casa más famosa del país.

“¿Será posible que esto sea una estrategia de marketing?”; “No Alejo.. será estrategia?”; “Si todo fue libreteado que bajo han caído ellos como esposos prestarse para eso!”; “Yo siendo ese hombre yo allá ni me asomo, debería tener más amor propio”; “Esto es una novela, más libreteado”; “Que marketing para subir el rating 🤮 dejando la imagen de una mujer por el suelo 🥴🤦🏽‍♀️”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ se les ha visto muy juntos en la competencia - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El actor se mostró crítico con la cercanía observada entre su esposa y el cantante panameño, lo que ha generado controversia tanto dentro como fuera de las pantallas: “Allá hay un chico que está disparando hormonas, y coqueteando con varias, es el mundo que él conoce y está acostumbrado a hacerlo, pero le falta mucho por conocer, porque lo que está haciendo está mal, uno no se le acerca a una persona casada, eso es falta de educación, y eso lo está dejando por el piso”, expresó el presentador de Tu Voz Estéreo en una entrevista para el Canal RCN.

La expectativa de los televidentes del reality show se centra en cual será el desenlace final, algunos comentan que la actriz se separará para estar con el cantante panameño, quien es 12 años menor que la ibaguereña. Los rumores de un posible divorcio entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña fue un tema de conversación que tuvo la actriz con su compañeras de cuarto Sandra Muñoz y Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia.

La actriz colombiana tocó el tema de una posible separación con su esposo con quien ha estado por 12 años -crédito @lcdlfcol/TikTok

“Alejo en serio es el hombre que me ha amado más bonito en mi vida, porque es un excelente ser humano, lo hemos hablado muchísimas veces y sabemos que, si Dios no lo quiera, nos llegamos a separar, yo siempre lo voy a querer tener en mi vida”, expresó la colombiana.

La colombiana agregó: “Aparte es un excelente hombre, un excelente ser humano, yo no tengo queja alguna, solo que las relaciones se van como transformando. Uno va adquiriendo hábitos, y yo tengo y es más como acción y reacción, yo seguramente he reaccionado, pero yo no tengo una queja, es como que uno va dejando de ser”.