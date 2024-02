Opinómetro: desaprobación de Gustavo Petro llegó al 59%, según la más reciente encuesta de Datexco

Los índices de favorabilidad de la gestión del presidente Gustavo Petro siguen en margen negativo - crédito Carlos Ortega/EFE

La firma Datexco dio a conocer el lunes 26 de febrero de 2024 la más reciente medición de la favorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro, cumplidos 18 meses de mandato. Y el balance para el jefe de Estado no resulta positivo, pues otra vez registra números en rojo en lo que tiene que ver con la aceptación de los ciudadanos a su Gobierno, que sigue sin cumplir las expectativas generadas en la campaña.

De acuerdo con la encuestadora, a través del ejercicio denominado Opinómetro elaborado para W Radio, el 59% de los encuestados considera que la gestión del primer mandatario es negativa, frente a un 34% positiva. En la anterior medición, dada a conocer el 5 de febrero, estos índices estaban en el 60% de desaprobación, frente a un 33% de respaldo de los consultados; con lo que se mantiene la tendencia con respecto a su administración.

El registro de desaprobación más alto de Petro en esta medición fue el alcanzado el noviembre de 2023, cuando el 66% manifestó estar en contra de su mandato.

A su vez, a los encuestados se les consultó sobre quién era el responsable de lo que sería la inminente crisis de salud en Colombia, si las entidades promotoras de salud, más conocidas como las EPS, o el Gobierno nacional. Al respecto, el 60% manifestó que el Ejecutivo y solo un 32% las referidas entidades, en medio de la discusión que se debe hacer de la reforma a la salud en el Senado. Un 5% indicó no saber, y un 3% no respondió.

Por su parte, en lo que concierne a la reforma pensional, que también cursa en el Senado, el 49% de los indagados dijo estar en desacuerdo con esta iniciativa, frente a un 34% que está de acuerdo. Mientras que el 13% dijo no conocer de lo que se le estaba consultando, y un 5% no respondió a la inquietud planteada. Fueron dos de las temáticas objeto de esta encuesta, en la que el jefe de Estado no salió bien librado.

Las reformas a la salud y pensional no son del agrado de los colombianos, según la medición de Datexco - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Laura Sarabia se “rajó” en encuesta de Datexco

Asimismo, en el sondeo se consultó por el reciente nombramiento de Laura Sarabia como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en reemplazo de Carlos Ramón González; que significó su regreso oficial a Palacio. Ante la pregunta: “¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Laura Sarabia vuelva a un cargo en la Presidencia de la República?”, el resultado fue, a todas luces, demoledor.

Según los resultados, el 63% indicó que no estaba de acuerdo, frente a un solo 17% que manifestó apoyar la determinación de Petro, que le dio un nuevo puesto en el Ejecutivo a la polémica funcionaria, que venía de ser directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS): cargo al que llegó el 4 de septiembre de 2023, un día antes de que fuera citada por la Fiscalía para declarar en el caso de su exempleada, Marelbys Meza.

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta, financiada por W Radio, se efectuó del 21 al 23 de febrero a un universo de 700 personas vía telefónica, en cerca de 28 municipios del territorio nacional. El objetivo fueron hombres y mujeres mayores de 18 años, a través de lo que se considera un muestreo multietápico. De esas 700 mediciones, 243 se hicieron en Bogotá, 81 en Cali, 77 en Medellín, 58 en Bucaramanga y 49 en Barranquilla.

El nivel de confianza de esta encuesta es del 95%, frente a un 3,7% de estimación del margen de error, de acuerdo con la ficha técnica presentada por la firma encuestadora, tras la selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing)en las regiones que fueron del alcance del mencionado estudio.