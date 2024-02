El ‘Kun’ Agüero no se guardó nada sobre ‘Juanfer’ Quintero luego del triunfo de Racing Club en el clásico de Avellaneda

Juan Fernando Quintero brilló en la victoria de Racing por 1-0 ante Independiente de Avellaneda por la Copa de la Liga Argentina - crédito @RacingClub/X

Un invitado de lujo en el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente, celebrado el sábado 24 de febrero, fue Sergio el Kun Agüero, exjugador de equipos como Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, y notorio aficionado del cuadro de rojo de Avellaneda, se hizo presente en el recinto acompañado de su pareja Sofía Calzetti.

Agüero, que ha expresado su deseo de retornar a la actividad profesional pendiente de los resultados de evaluaciones cardíacas, no quiso perderse este destacado encuentro. Vistiendo casualmente con una camiseta blanca y una gorra, el exinternacional argentino compartió imágenes desde su palco, interactuando con los seguidores que le solicitaban fotos y autógrafos. El histórico delantero al término del encuentro, con victoria para la Academia, no ahorró elogios para Juan Fernando Quintero:

“El peligro de Racing, para mí, es Juanfer. De lo que vi es el único que piensa bien, que piensa para adelante y mete esos pases que ni los de Racing saben. Es el único peligroso. Tienen un buen jugador que hace la diferencia”, dijo Kun Aguero a la prensa argentina cuando fue interrogado sobre la actuación del colombiano.

Otro de los comentarios, destacando la labor del volante colombiano, provino de su propio entrenador, quien habló sobre los problemas físicos del futbolista a mitad de semana, que no fueron impedimento para que fuera titular en el clásico de Avellaneda: “Él quería estar, ya sabíamos que iba a estar. Yo sabía que iba a estar porque no se va a perder un partido así. Hablamos y yo le dije cuál era la idea y él me dijo que estaba”.

Juan Fernando Quintero durante el clásico de Avellaneda con Racing Club vs. Independiente - crédito Racing Club

Racing Club obtuvo una victoria de visitante por 0-1 contra Independiente en el clásico de Avellaneda, marcando el inicio de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, conocida también como la “fecha de los clásicos”. Este triunfo permitió al equipo dirigido por Gustavo Costas escalar a la tercera posición del Grupo B. El encuentro se llevó a cabo el sábado en el Estadio Libertadores de América.

El gol de la victoria para Racing fue anotado por Adrián ‘Maravilla’ Martínez, asegurando los tres puntos para su equipo en este enfrentamiento crucial. A pesar de este tropiezo, Independiente sigue liderando la Zona A, manteniendo su posición de privilegio frente a otros competidores. La jornada del sábado también incluyó otros encuentros destacados, tales como los empates en los clásicos entre Huracán y San Lorenzo, y Belgrano contra Talleres, donde se repartieron puntos en disputas intensas.

El regreso de Sergio Agüero al profesionalismo

La visita de Sergio Kun Aguero a la práctica de Independiente (Carlos Tevez - crédito X/@Independiente

Recientemente, en una transmisión en su canal de Twitch, el Kun Agüero dialogó sobre la posibilidad de jugar nuevamente al fútbol a nivel profesional, indicando que se encuentra en entrenamiento y en proceso de mejorar su condición física. Durante la emisión, se generó un momento de particular interés cuando Agüero contactó a su cardiólogo, el doctor Roberto Peidro, para consultarle sobre la viabilidad de participar en un partido, aunque sea por un tiempo limitado.

La respuesta del especialista, que luego fue compartida por Agüero con sus seguidores, sugiere un optimismo cauteloso con respecto a su capacidad para volver a jugar, siempre y cuando se realicen los estudios pertinentes y una preparación adecuada. Este diálogo subraya la esperanza del exdelantero de poder aportar nuevamente, dentro del campo, al equipo de sus amores bajo la dirección técnica de su excompañero Carlos Tevez:

“¿Qué haces Sergio? Escúchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde. Y hacerte correr como si fuera el partido. Es cierto que cuando tenés los dos centrales vas a tener que hacer algún amague y tenés que estar bien preparadito”.